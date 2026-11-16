Хабаровский край решил развивать рыболовный туризм

В Хабаровском крае появится специальная рабочая группа по развитию рыболовного туризма. Она займется упрощением выдачи разрешений и расширением мест лова, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Решение создать рабочую группу приняли по итогам совещания, которое организовали министерство туризма Хабаровского края.

«В задачи новой структуры войдут обеспечение прозрачного распределения путевок, публикация сведений о квотах и расширение зон для рыбалки в пределах суточных норм», — рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Участники совещания договорились сделать процедуры получения разрешительных документов максимально понятными и предсказуемыми как для туроператоров, так и для туристов. Также будет проработан вопрос создания условий для аренды и зарыбления озер. При этом все стороны подтвердили готовность искать баланс между сохранением экологии, биоресурсов и созданием комфортных условий для бизнеса.

Как подчеркнули в краевом минтуре, развитию направления способствует значительный природный потенциал региона: в Хабаровском крае насчитывается более 120 тыс. рек и 50 тыс. озер.

«Рыболовный туризм — одно из перспективных направлений для края. Наша задача в том, чтобы приехавший турист не только захотел вернуться снова, но и рассказывал знакомым о невероятной рыбалке, а предприниматели могли уверенно планировать работу и инвестировать в развитие», –— отметила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.

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