Дело об осетровом браконьерстве расследуют на Кубани
В Краснодарском крае двоих жителей Темрюкского района подозревают в незаконной добыче 15 осетровых. Фигурантов взяли с поличным в феврале вместе с нелегальным уловом.
Мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальные добыча, хранение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, незаконный промысел злоумышленники вели в Азовском море в районе поселка Пересыпь. Они поймали 14 севрюг и одну белугу, рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Для маскировки добычи подельники положили ее в мешки и попытались спрятать в море, отметили в полиции. Фигурантов задержали, когда они доставали рыбу из воды.
Расследование дела продолжается.
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