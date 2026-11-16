Дело об осетровом браконьерстве расследуют на Кубани

В Краснодарском крае двоих жителей Темрюкского района подозревают в незаконной добыче 15 осетровых. Фигурантов взяли с поличным в феврале вместе с нелегальным уловом.

Мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальные добыча, хранение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, незаконный промысел злоумышленники вели в Азовском море в районе поселка Пересыпь. Они поймали 14 севрюг и одну белугу, рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Для маскировки добычи подельники положили ее в мешки и попытались спрятать в море, отметили в полиции. Фигурантов задержали, когда они доставали рыбу из воды.

Расследование дела продолжается.

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