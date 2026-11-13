Приморских дайверов ждет суд за трепанга

В Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух дайверов. По информации правоохранителей, фигуранты уголовного дела нелегально добыли более 1 тыс. особей трепанга.

Мужчины обвиняются по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный в местах нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, нелегальный промысел обвиняемые вели в июле в акватории бухты Новик острова Русский во Владивостоке. Добычу они складывали в пластиковые куботейнеры. Причиненный ущерб составил 750 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Граждане признали вину. Дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока.

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