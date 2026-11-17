Новые участки для аквакультуры появились в Приморье

Три новых рыбоводных участка созданы в Приморском крае. Приказ об этом выпустило региональное министерство сельского хозяйства.

Новые рыбоводные участки появились в Приморском крае: определение их границ предусмотрено приказом регионального минсельхоза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, РВУ сформированы в Тернейском округе — на реках Максимовка, Соболевка и Пещерная.

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