Новые участки для аквакультуры появились в Приморье
Три новых рыбоводных участка созданы в Приморском крае. Приказ об этом выпустило региональное министерство сельского хозяйства.
Новые рыбоводные участки появились в Приморском крае: определение их границ предусмотрено приказом регионального минсельхоза.
Как сообщает корреспондент Fishnews, РВУ сформированы в Тернейском округе — на реках Максимовка, Соболевка и Пещерная.
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