Морепродукты Приморья намерены продавать в Узбекистане по интернету

Ряд компаний Приморского края готовится выйти на рынок Узбекистана через крупнейший маркетплейс республики. В перечне приоритетной продукции для такой торговли — морепродукты и БАДы.

Министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко во время рабочей поездки в Ташкент провел переговоры с руководством Uzum Market. Это ведущая платформа электронной коммерции Узбекистана, объединяющая более 18 млн активных пользователей ежемесячно. Встречу посвятили выводу продукции приморских производителей на узбекистанский рынок.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства, стороны детально проработали механизмы реализации инициативы. В фокусе преодоление административных барьеров, организация сертификации товаров и выстраивание сквозных логистических цепочек от поставщиков Приморья до складов маркетплейса в Узбекистане.

«Определена приоритетная номенклатура продукции для выхода на узбекский рынок — это морепродукты, биологически активные добавки, масложировая продукция, потребительская и бытовая химия, ряд других непродовольственных товаров», — отметили в пресс-службе.

По итогам переговоров сформирован перечень приморских компаний, заинтересованных в продвижении своей продукции через Uzum Market. На ближайшее время запланированы практические мероприятия по непосредственному выводу товаров на рынок Узбекистана. Это регистрация на портале продавцов, создание карточек товаров и отгрузку первых партий.

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