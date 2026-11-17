Глава Хабаровского края видит перспективу в лососеводстве

По мнению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, региону нужна сеть собственных рыбоводных заводов. Глава субъекта Федерации рассказал о развитии этого направления как одном из приоритетов.

Хабаровскому краю нужна сеть собственных рыбоводных предприятий, а рыбоводы — однозначный приоритет для региона, отметил губернатор Дмитрий Демешин. Потенциал пастбищной аквакультуры в регионе оценивается в 200 млн экземпляров молоди в год.

Глава региона встретился с бенефициаром группы компаний «ВБР-Трейд» Дмитрием Литовченко. В этом году она завершила строительство третьей очереди лососевого рыбоводного завода на реке Ныгай в Николаевском районе, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Проектная мощность предприятия — более 45 млн штук молоди кеты и горбуши в год.

Компания эксплуатирует пять рыбоводных участков в Ульчском, Советско-Гаванском и Николаевском районах. При этом планируется увеличить мощность до 115 млн экземпляров молоди.

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