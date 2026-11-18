По плате за рыболовные участки дали новую отсрочку

Правительство сдвинуло предельные сроки внесения платежей за перезакрепление без торгов рыболовных участков в случае с анадромными видами. Решение касается как промышленного рыболовства, так и организации любительского лова.

Изменения в правила взимания платы за перезаключение договоров на рыболовные участки внесены постановлением от 14 ноября 2026 г. № 1511 . График пересмотрели по участкам для добычи анадромных видов рыб. К ним, напомним, относятся и тихоокеанские лососи.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в случае с заключением договора до 1 июня 2026 г. срок внесения второй части платежа (15% от общей суммы) переносится на период до 1 октября 2027 г. Это решение касается и пользователей, которые заключили договор в конце 2025 г., обратили внимание в пресс-службе Росрыболовства.

В случае с заключением договора с 1 января по 1 июня 2026 г. третью часть платежа (30%) надо внести до 1 октября 2028 г., а четвертую часть (также 30%) — до 1 октября 2029 г.

Ранее правительство уже сдвигало срок внесения первой части платы для тех, кто заключил договоры в 2026 г.

Предполагается, что пересмотр графика позволит вносить платежи после лососевой путины и снизить финансовую нагрузку на предприятия.

Постановление о новой отсрочке вступило в силу с 17 ноября 2026 г.

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