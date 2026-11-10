Предприятия ждут постановления об отсрочке

Перенос срока платежа за перезакрепление рыболовных участков внесет свой вклад в снижение нагрузки на добытчиков, и предприятия отмечают важность скорейшего выхода такого постановления, рассказали участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Министерство сельского хозяйства РФ в сентябре представило проект изменений по графику внесения платежей за перезакрепление рыболовных участков. В частности, крайний срок второго платежа предложено перенести на 1 октября 2027 г.

Это актуальное послабление для предприятий, отметил на конференции Fishnews Online председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. Отраслевое объединение считает важным скорейший выход постановления правительства.

В Сахалинской области, хотя там и не очень большой процент перезаключенных договоров, также есть пользователи, для которых такое решение имеет значение, прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Участники встречи подняли вопрос и о подходах к определению размера платы в целом. Лососевая путина этого года была очень слабой, перспективы следующих лет также вызывают тревогу, поэтому целесообразно было бы перейти к расчету платы исходя из фактического вылова и на весь срок действия договора, считает Владимир Галицын.

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