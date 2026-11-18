Рыбаки осваивают пятый миллион тонн

С начала года отечественные предприятия добыли более 4,11 млн тонн рыбы и морепродуктов. На Дальневосточный бассейн приходится свыше 3,25 млн тонн.

На Дальнем Востоке поймали более 2 млн тонн минтая (+67,7 тыс. тонн к уровню 2025 г .), 107,6 тыс. тонн трески (+3,4 тыс. тонн), 637,6 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+141,6 тыс. тонн к уровню 2025 г .), 60,5 тыс. тонн камбал.

Северный бассейн принес 294,4 тыс. тонн, уловы за аналогичный период прошлого года превышены на 2,1 тыс. тонн. Трески добыли 124,7 тыс. тонн, пикши — 63 тыс. тонн (+12,1 тыс. тонн).

Вылов Западного бассейна достиг 63 тыс. тонн. Там освоили 38,3 тыс. тонн шпрота (кильки), прибавка составила 3,8 тыс. тонн. Балтийской сельди (салаки) поймали 17,3 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне наловили 24,8 тыс. тонн, 13 тыс. тонн из которых пришлось на хамсу.

Показатель Волжско-Каспийского бассейна — 53,9 тыс. тонн. Там добыли 15,4 тыс. тонн кильки и 14,1 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил свыше 388,5 тыс. тонн.

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