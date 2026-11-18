Научно-промысловый совет по важнейшему рыбохозяйственному бассейну соберется во Владивостоке
Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета планируется провести в Приморье 26 ноября. Осень — время традиционного подведения итогов лососевой путины и обсуждения перспектив промысла минтая.
ДВНПС на этот раз планируется собрать во Владивостоке. Участники научно-промыслового совета на осеннем заседании рассматривают результаты добычи тихоокеанских лососей. В этом году вылов красной рыбы на Дальнем Востоке составил порядка 99,3 тыс. тонн. Этот показатель стал минимальным за все последние годы.
Кроме того, на заседании совета обсуждается подготовка к сезону «А» (зимне-весеннему) минтаевой путины в Охотском море. Общий допустимый улов на
Также традиционно на заседании ДВНПС представители госорганов, науки и рыбацкого сообщества рассматривают предложения по изменениям бассейновых правил рыболовства.
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