Осетровая рыбалка на Амуре вместо улова принесла проблемы

Двоих жителей Хабаровского края обвиняют в нелегальной добыче ценной рыбы. При задержании правоохранители изъяли у фигурантов четырех амурских осетров и выпустили их обратно в реку.

Мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами РФ, группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, инцидент произошел в мае. Ночью мужчины отправились на рыбалку в акваторию реки Амур вблизи села Бельго, где шел нерест осетровых. Рыбу ловили при помощи сети.

Полицейские и рыбоохрана успели вернуть улов в реку. Расследование окончено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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