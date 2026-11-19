Депутаты и сенаторы подготовили новые поправки в аквакультуре

Группа парламентариев предлагает ввести реестр недобросовестных участников торгов по закреплению рыбоводных участков. Необходимы механизмы защиты от победителей аукционов, которые уклоняются от заключения договора и мешают работе в аквакультуре, считают разработчики законопроекта.

Проект изменения федерального закона об аквакультуре внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Авторы отмечают, что поправки нацелены на создание условий для введения в оборот новых рыбоводных участков и — через это — развитие отрасли.

Разработчики законопроекта предлагают ввести реестр недобросовестных участников торгов по закреплению рыбоводных участков. Сейчас существует практика, когда те, кто предложил на аукционах первую и вторую по величине цену, в дальнейшем уклоняются от заключения договора — участок остается незакрепленным, процедуру торгов приходится организовывать вновь. Добросовестному бизнесу таким образом перекрывается доступ к участкам, сообщает корреспондент Fishnews.

«Например, в 2023-2025 гг. из 69 рыбоводных участков, выставленных на торги в Республике Крым, более 20% участков Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства было вынуждено выставить на торги повторно», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Предполагается, что реестр поможет исключить такие ситуации. Механизм уже предусмотрен врыболовстве.

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