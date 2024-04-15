Данные о недобросовестных участниках аукционов в рыбной отрасли соберут в реестр

С сентября вступят в силу изменения закона, предусматривающие систематизацию сведений о недобросовестных участниках аукционов в рыбном хозяйстве в специальный реестр. Вести такой информационный ресурс будет Росрыболовство.

Правительство утвердило правила ведения реестра недобросовестных участников аукционов в рыбной отрасли (постановление от 9 апреля 2024 г. № 439), сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что такая систематизация информации предусмотрена изменениями закона о рыболовстве, принятыми в июле прошлого года и вступающими в силу с 1 сентября 2024 г. В реестр будут включать сведения о недобросовестных участниках аукционов по продаже долей квот вылова, в том числе квот добычи крабов в инвестцелях, торгов по распределению рыболовных участков.

В перечень попадут данные о тех, кто уклонился от заключения договора на долю квоты либо на РЛУ. Сюда же предполагается включать и информацию о тех, кто претендовал на пользование участком для вылова анадромных видов рыб и уклонился от заключения соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона.

Согласно правилам, вести реестр будет Росрыболовство с использованием официального сайта торгов torgi.gov.ru.

Включение в реестр или содержание сведений в нем можно будет обжаловать в суде. Также информация из перечня должна исключаться спустя три года со дня ее внесения.

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