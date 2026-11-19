ФАС проверит наценку на продукты в рознице

Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на 26 продовольственных товаров в рознице, включая рыбу. Соответствующие запросы ведомство направило в крупнейшие торговые сети.

ФАС запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с 1 августа по 31 октября 2026 г .

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, анализу будут подлежать все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость «на полке».

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования», — подчеркнули в ФАС.

Читайте также: Центробанк рассказал, рост цен по каким товарам отмечали россияне

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews