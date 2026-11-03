Центробанк рассказал, рост цен по каким товарам отмечали россияне

Банк России привел данные о наблюдаемой инфляции. В категории товаров, о росте цен на которые чаще всего заявляли россияне, оказалась и рыба, но ее обогнали мясо и птица.

ЦБ привел данные опроса «На какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц выросли очень сильно?», передает корреспондент Fishnews.

«В октябре 2026 года респонденты чаще всего сообщали о росте цен на бензин, лекарства и медикаменты, жилищно-коммунальные услуги, а также продовольственные товары (мясо и птицу, фрукты и овощи, рыбу и морепродукты), - отметили в Центробанке. - По сравнению с июлем 2025 года заметно усилилась обеспокоенность опрошенных ростом цен на бензин, сахар и соль, жилищно-коммунальные услуги, мясо и птицу, рыбу и морепродукты. При этом намного реже они стали сообщать об удорожании некоторых видов продовольствия (фруктов и овощей, молока и молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий)».

При этом мясо и птица обогнали в ответах рыбу и морепродукты и в июле, и октябре, и по среднему значению за 2017-2019 гг.

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