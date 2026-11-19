Аукцион по 30 долям квот добычи запланирован на декабрь

Торги по закреплению долей квот вылова предполагается проводить в три этапа – с 9 по 11 декабря. Покупателям предложены права на добычу рыб и моллюсков в Дальневосточном бассейне, трески на Балтике и лемонемы в зоне действия соглашения России и Японии.

На торги выставлены доли квот макрурусов, шипощека, палтусов, спизулы и корбикулы на Дальневосточном бассейне, трески в Балтийском море (26 подрайон) и лемонемы в 200-мильной зоне, прилегающей к побережью Японии в северо-западной части Тихого океана. Всего это 30 лотов, сообщает корреспондент Fishnews.

Прием заявок на участие будет проходить с 19 ноября по 4 декабря. Аукцион запланирован на электронной площадке РАД.

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