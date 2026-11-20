Страны АТЭС подтвердили курс на борьбу с ННН-промыслом

Лидеры экономик — участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» среди ключевых направлений сотрудничества назвали сохранение и рациональное использование ресурсов океана.

Форум АТЭС проходил в Шэньчжэне (КНР) с 18 по 19 ноября. По итогам участники приняли Декларацию лидеров экономик АТЭС 2026 г .

В документе заявлен курс на сотрудничество по различным направлениям. Как сообщает корреспондент Fishnews, в декларации нашли отражение и цели по сбережению морских запасов.

«Мы также будем сотрудничать в целях повышения устойчивости морских и прибрежных сообществ, а также содействия сохранению и рациональному использованию ресурсов океанов, в том числе путем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом», — заявили лидеры экономик АТЭС.

Одновременно они выразили готовность повышать уровень безопасности и защиты сообществ и работников рыболовной отрасли. Также участники объединения заявили, что будут принимать меры по решению проблемы растущего загрязнения морской среды — с научно обоснованными подходами и современными технологиями.

Напомним, что с целым рядом стран АТР у России заключены межправительственные соглашения, предполагающие подтверждение законности происхождения улова при поставках специальными сертификатами.

Читайте также: Депутаты вновь выступили с инициативой о судьбе браконьерских уловов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews