Страны АТЭС подтвердили курс на борьбу с ННН-промыслом
Лидеры экономик — участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» среди ключевых направлений сотрудничества назвали сохранение и рациональное использование ресурсов океана.
Форум АТЭС проходил в Шэньчжэне (КНР) с 18 по 19 ноября. По итогам участники приняли Декларацию лидеров экономик АТЭС
В документе заявлен курс на сотрудничество по различным направлениям. Как сообщает корреспондент Fishnews, в декларации нашли отражение и цели по сбережению морских запасов.
«Мы также будем сотрудничать в целях повышения устойчивости морских и прибрежных сообществ, а также содействия сохранению и рациональному использованию ресурсов океанов, в том числе путем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом», — заявили лидеры экономик АТЭС.
Одновременно они выразили готовность повышать уровень безопасности и защиты сообществ и работников рыболовной отрасли. Также участники объединения заявили, что будут принимать меры по решению проблемы растущего загрязнения морской среды — с научно обоснованными подходами и современными технологиями.
Напомним, что с целым рядом стран АТР у России заключены межправительственные соглашения, предполагающие подтверждение законности происхождения улова при поставках специальными сертификатами.
Читайте также: Депутаты вновь выступили с инициативой о судьбе браконьерских уловов
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews