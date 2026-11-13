Депутаты вновь выступили с инициативой о судьбе браконьерских уловов

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект в сфере обращения с изъятыми или конфискованными незаконными уловами. Также предложены изменения по возмещению вреда водным биоресурсам.

Проект поправок в федеральный закон о рыболовстве размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечают разработчики, поправки нацелены на «повышение эффективности деятельности по защите экономических интересов РФ».

В марте депутаты уже вносили на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о судьбе браконьерских уловов и возмещении вреда водным биоресурсам. Новый документ несколько отличается, но направлен на решение тех же задач.

Так, парламентарии предлагают предусмотреть возможность возвращения в среду обитания всех живых особей, которых забрали у нелегальных добытчиков, - вне зависимости от вида водных биоресурсов. Сейчас законом закреплен выпуск только осетровых, лососевых, крабов, морских гребешков, морских ежей и трепангов, указали авторы проекта.

В сфере возмещения вреда водным биоресурсам предлагается закрепить, что солидарную ответственность с добытчиками несут те, кто принимал, обрабатывал, перегружал, перевозил и хранил нелегальные уловы. Это поможет более полно предъявлять ущерб, ведь, например, на стадии перевозки или хранения не всегда можно установить, кто добыл рыбу, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что в случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2027 г.

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