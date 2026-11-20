Законопроекты о единой территории опережающего развития ушли в Думу
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики. Власти заявляют в качестве цели нового механизма привлечение инвестиций и поддержку новых проектов.
Пакет законопроектов по внедрению нового преференциального режима для предпринимательства на Дальнем Востоке и в Арктике разместили в базе Госдумы.
Предусматривается введение режима территории опережающего развития Арктической зоны РФ и других территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ — на срок с 1 января
При этом предполагается, что уже имеющиеся резиденты ТОР и Арктической зоны Российской Федерации, свободного порта сохранят свой статус до завершения действия заключенных соглашений. Преференциальный режим на Курилах и международные территории опережающего развития останутся в действующей конфигурации.
Кроме того, режим ЕТОР не планируется распространять на территории особых экономических зона на Дальнем Востоке и в Арктике, а также специальный административный район на острове Русский в Приморье.
Требования к проектам, которые получат господдержку, — создание новых рабочих мест, новый характер, капитальные вложения не менее 100 млн рублей. В самом законе предусмотрены виды деятельности, которые будут исключениями. Это в том числе добыча углеводородов, заготовка металлов, профуслуги финансовых организаций. Также правительство утвердит списки исключений по регионам.
Всего внесено три законопроекта:
- «О территории опережающего развития Арктической зоны Российской Федерации и других территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 33-4 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
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