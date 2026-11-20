Комиссия Совбеза выработала меры по борьбе с браконьерством
Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по общественной безопасности рассмотрела вопросы противодействия незаконному промыслу водных биоресурсов.
Комиссия разработала меры по пресечению деятельности организованных групп в сфере нелегального оборота водных биоресурсов. В сфере внимания и обнаружение мест незаконной переработки уловов.
«Поставлены задачи по выявлению криминальных деяний коррупционной направленности в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — сообщили Fishnews в пресс-службе Совета безопасности.
Комиссия рассмотрела вопросы развития взаимодействия с органами сопредельных государств. Речь идет о совместной работе по перекрытию трансграничных каналов незаконного оборота и согласовании мер сохранения и воспроизводства общих запасов водных биоресурсов.
Подчеркнуто, что важно совершенствовать правовое регулирование вопросов возмещения вреда от нелегальной деятельности.
Отметим, что среди функций комиссии — подготовка предложений и рекомендаций для Совбеза.
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