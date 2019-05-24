Брюссель как поле для новинок

Международная выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global прошла с 7 по 9 мая в Брюсселе. Столица Бельгии в 27-й раз приняла крупнейшее отраслевое мероприятие. В этом году в выставке приняли участие около 2000 компаний из разных стран.

Российскую рыбную отрасль на глобальном мероприятии представили 23 предприятия – это самая масштабная делегация под эгидой Росрыболовства за четыре года работы объединенного национального стенда. Организатором стенда выступила выставочная компания Expo Solutions Group (ESG).

Отечественные производители представили на суд европейской публики широкий ассортимент рыбы и морепродуктов: рыбное филе, стейки, полуфабрикаты, пресервы – высококачественную продукцию, в том числе глубокой переработки и готовую к употреблению.

Официальный старт работе российской экспозиции дал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. На открытии стенд посетили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бельгии Александр Токовинин и другие представители дипмиссии.

По информации организаторов, с каждым годом на выставке растет число российских участников, представляющих не только крупный, но и средний бизнес, – в этом году это 23 компании. Площадь экспозиции по сравнению с 2018 г. выросла на 100 кв. метров – до 700 кв. метров.

В числе экспонентов были ключевые игроки рыбного рынка: «Норебо», «Антей», ФЭСТ, Южно-Курильский рыбокомбинат, НБАМР, «Русская рыбопромышленная компания», «Сириус», «Дикий улов». Они предлагали как продукцию глубокой степени переработки – филе красной и белой рыбы, пресервы и консервы, – так и более традиционные виды продукции.

Есть что посмотреть и показать

Глава официальной российской делегации также обратил внимание на повсеместное присутствие на выставке новых видов продукции из рыбы и других даров моря. «Например, американцы Trident Seafoods представили спагетти из минтая. Этот продукт производится из фарша сурими и, наверное, будет востребован в Азии», – рассказал Петр Савчук Fishnews.

Немало новинок, по словам заместителя руководителя Росрыболовства, привезли и российские компании. Например, ГК «Антей» представила Европе новую продуктовую линейку из сардины-иваси под брендом «Русская рыбная фактория». Впервые рынку было предложено и мороженое филе иваси в потребительской упаковке. По словам представителя компании, этот продукт изготовили по заказу торговой сети. В числе других новинок – сардина-иваси в виде мороженых тушек, потрошеных без головы.

Или Находкинская база активного морского рыболовства, которая в этом году активно продвигает продукцию из кальмара и марикультуру.

«Мне понравился также Тымлатский рыбокомбинат. Они уже делают филе горбуши по современным стандартам – это конечный продукт. Если сейчас за горбушу обезглавленную дают по 2 доллара, то такое филе они по 8 долларов могут продавать. Видите, какой можно получить результат! – Петр Савчук вновь напомнил о преимуществах глубокой переработки: – Заслуживает уважения, что многие наши компании, в том числе большинство камчатских, настроены на безотходное производство. Сегодня они развивают производство омега-3, производство рыбьего жира – такая полная переработка сырья очень важна с точки зрения экологии».

«Русская рыбопромышленная компания» представила рыбную продукцию глубокой переработки – филе и фарш минтая, замороженные непосредственно на борту судов в море. Как рассказали Fishnews в ESG, интерес у покупателей также вызвали планы РРПК по выпуску сурими. Этот продукт будет производиться на новых супертраулерах, которые сейчас строятся на российских верфях.

В выставке впервые принял участие целый ряд предприятий Дальневосточного и Северного бассейна: помимо уже отмеченного «Тымлатского рыбокомбината», это Северо-Курильская база сейнерного флота, «Дефа», рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) и рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина (Архангельская область). А благодаря центрам поддержки экспорта Мурманской области и Приморского края продукцию в Брюсселе показали «Баренцморепродукт», «Агама», «Вариант», «Арктик Холдинг», «Камчатский меридиан», «Пасифик Силорд» и «Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания».

В технологической части выставки тоже хватало инновационных решений. «В секторе оборудования неплохо представлен такой гигант, как Baader. Мы увидели новые современные машины. К 100-летию компании они предлагают внедрять цифровизацию отрасли – это та тенденция, которая заслуживает внимания и о которой в том числе мы будем говорить на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге», – рассказал замглавы Росрыболовства.

Сектор технологического оборудования дебютировал и на российском стенде. При поддержке Калининградской торгово-промышленной палаты совместно выступили компании «Рыбтехцентр», «Балтмехком» и «Максифиш». Калининградские предприятия предлагали современные отечественные решения в области рыбопереработки. В пресс-службе Росрыболовства сообщили о том, что Петр Савчук отдельно отметил актуальность вопроса локализации оборудования в связи с реализацией масштабной программы обновления производственной базы в отрасли.

Кроме того, в ходе осмотра национального стенда замглавы Росрыболовства напомнил о задачах, которые стоят перед отраслью. «Судя по представленной отечественной продукции, настрою и планам наших предприятий по обновлению производственных мощностей за счет строительства новых береговых фабрик и современных судов, цель – увеличить объем внешней торговли рыбой и морепродуктами с нынешних 5,2 млрд до 8,5 млрд долларов к 2025 г. – вполне достижима», – заявил представитель ведомства.

В целом Петр Савчук отметил положительные отзывы от российских компаний-участников. «От тех из них, с кем я успел пообщаться, отзывы хорошие, динамика положительная. Надеюсь, что будет хороший результат», – сообщил он в первый же день выставки.

Европе интересен лосось с MSC-сертификатом

В рамках Seafood Expo Global российские рыбопромышленники обсудили с европейскими покупателями – партнерами Морского попечительского совета (MSC), заинтересованными в продукции из экологически ответственных промыслов, рыночные перспективы тихоокеанских лососей.

На встрече присутствовали европейские трейдеры, представители компаний, имеющих сертификат MSC, – «Дельта», «Народы Севера», «Устькамчатрыба», «Тымлатский рыбокомбинат», а также организаций, заинтересованных в выходе на европейский рынок.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что Российская Федерация вносит весомый вклад в поддержание и развитие устойчивого рыболовства. «Мы, со своей стороны, будем содействовать прохождению процедуры соответствия мировым стандартам экологичности. Судя по росту числа компаний, которые успешно проходят сертификацию, наша совместная работа дает результат», – заявил замглавы ведомства, приглашая других участников к диалогу.

По данным Морского попечительского совета, в 2018-2019 гг. на европейском рынке реализуется около 37,5 тыс. наименований продукции с маркировкой MSC, из них на лососевые виды рыб приходится 72% (24 тыс. наименований). Наибольшим спросом пользуется замороженная и консервированная продукция из лосося. Среди основных европейских стран-потребителей – Германия, Швейцария, Австрия, Нидерланды и Великобритания.

Директор MSC по региону Европы Камиль Дерикс рассказал о росте числа камчатских рыбодобывающих предприятий, проходящих сертификацию по стандартам MSC. «В настоящее время сертификат имеют 16 компаний на Западной и Восточной Камчатке, что составляет примерно 30% от общего вылова лосося в этом регионе. Мы гордимся российскими предприятиями, получившими сертификат MSC, и надеемся на дальнейшее сотрудничество и развитие», – отметил он.

В ходе встречи российские компании, прошедшие сертификацию, поделились опытом выполнения процедур оценки соответствия стандартам и улучшения промыслов, а европейские партнеры рассказали, какие рыночные возможности предоставляет MSC-маркировка.

Анна ЛИМ

Май 2019 г.