События

30 июня 2020 года
Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визиткой Приморья

Группа компаний «Антей» открыла фирменный рыбный магазин в международном аэропорту Владивосток. В память о столице Приморья пассажиры увозят с собой продукцию из даров моря – как собственного производства холдинга, так и от других предприятий.

На память о крае

Новая торговая точка «Антея» – магазин Fish Store – расположена в общей зоне на первом этаже аэровокзала. Владивостокский аэропорт выбран неслучайно. Через воздушный хаб столицу Приморья покидают гости – туристы, предприниматели, студенты. Для них представленные в магазине деликатесы станут визитной карточкой богатого на рыбу и морепродукты региона.

Магазин оформлен в спокойных серых и синих тонах – так, чтобы не контрастировать с общей цветовой гаммой аэропорта. Внимание посетителей привлекает большой аквариум с живыми гребешками, спизулами, мидиями, устрицами и инсталляцией на рыбацкую тематику.

Важен ассортимент

Холодильные витрины Fish Store изобилуют морскими лакомствами – красная икра, крабы разных видов и разного приготовления, креветка, разнообразная продукция из лососей, олюторская сельдь, пресервы и консервы, сушено-вяленая продукция. Здесь же можно приобрести биологически активные добавки и многое другое.

Значительная часть представленной здесь продукции – из собственных уловов и собственной переработки группы компаний «Антей». Холдинг готов обеспечить широкий ассортимент дальневосточных морских деликатесов, которыми славится Приморье. Это крабы, лососевая икра, пресервы (в том числе сардина-иваси в широком ассортименте), соленая и копченая рыбопродукция. Она маркирована фирменным логотипом «Антея» – с российским триколором и изображением рыболовецкого судна.

Однако Fish Store предлагает рыбные товары и других производителей. «Нам приятно, если гости приморской столицы будут увозить с собой наборы нашей фирменной продукции, – рассказал Fishnews заместитель генерального директора ГК «Антей» Евгений Захарченко. – Но в интересах покупателей мы расширяем ассортимент за счет продукции других компаний, в первую очередь местных. Так, чтобы удовлетворить любой вкус».

Например, предлагается богатый выбор биологически активных добавок и диетических продуктов, приготовленных по рецептуре дальневосточных научных учреждений – ТИНРО и Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Кстати, гурманы-дальневосточники тоже могут найти в Fish Store свою изюминку – не очень привычную и знакомую в этом регионе продукцию из рыб Сибири.

Особое отношение у Fish Store к упаковке. Нередко бывает, что даже такие дорогостоящие продукты, как крабы, предлагаются в, мягко говоря, неброской «одежке». Но в магазине «Антея» к этому вопросу относятся с повышенным вниманием: красиво оформленные коробки и банки, для замороженной продукции – устойчивая к колебаниям температуры и влаге упаковка.

Кто и что покупает

За первые дни работы продавцы уже составили усредненный портрет покупателя. Это житель западной или центральной части России, вылетающий московским рейсом и решивший захватить из рыбной столицы характерные для региона подарки. А вот понятия «средний чек» пока не сложилось. Кто-то набирает на 30 тыс. рублей, а кто-то довольствуется куда более скромной суммой, – благо есть и совсем недорогая продукция.

По словам продавцов, большим спросом у посетителей пользуется то, что тесно ассоциируется в массовом сознании с Приморьем, – крабы, креветка, трепанг. Популярна продукция из красной рыбы, сардины-иваси и олюторской сельди. Неплохо покупают биологически активные добавки из морской живности, консервы из моллюсков-зарывашек и многое другое.

В Приморском крае это первый фирменный магазин группы компаний. Евгений Захарченко подчеркнул, что выстраивание вертикально интегрированного холдинга, ориентированного на глубокую переработку, – последовательная политика «Антея».

«Мы стремимся максимально возможную часть уловов после переработки доводить до конечного потребителя, – отметил он. – Это позволяет нам повысить маржинальность от использования предоставленного государством ресурса».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, газета « Fishnews Дайджест»

Июнь 2020 г.

  • Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме
  • Фирменные крабы воздушной заморозки от «Антея»
  • Для замороженной продукции – устойчивая к влаге и колебаниям температуры упаковка
  • Креветка, трепанг, кукумария – есть из чего выбрать
  • Иваси – важный объект промысла для холдинга
  • Покупателям предлагается широкий спектр продукции из лососей
  • Биологически активные добавки, изготовленные по рецептуре научных учреждений
  • Продукция на любой вкус
  • В магазине можно купить красивые сумки-холодильники и рюкзаки
  • Внимание посетителей привлекает большой аквариум с живыми гребешками, спизулами, мидиями, устрицами

    • Опрос

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