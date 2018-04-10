10 апреля 2018 года

«Антей» развивает переработку без посредников

Создание вертикально интегрированных холдингов – это дальновидный ход, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков во время посещения московского завода ГК «Антей», который выпускает продукцию глубокой переработки для внутреннего рынка.

6 апреля глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетил ряд крупных производств, расположенных на территории Москвы, и оценил результаты работы современных рыбоперерабатывающих комплексов. Ведомство последовательно проводит курс на изменение структуры производства в сторону продукции глубокой переработки, диверсификацию поставок и ориентацию на внутренний рынок. А в этом году особое внимание уделено взаимодействию рыбаков с переработчиками и торговыми сетями.

«Многие предприятия уже стали выстраивать вертикально интегрированные холдинги, и это правильный и дальновидный ход. Мы поддерживаем развитие и бортовой, и береговой переработки. Именно этим целям послужат выделяемые инвестквоты», – заявил Илья Шестаков.

Среди участников отрасли, наладивших производство полного цикла, – дальневосточный холдинг «Антей», который успешно занимается добычей, переработкой и продвижением рыбной продукции. Президент ГК «Антей» Иван Михнов провел для руководителя Росрыболовства экскурсию по московскому заводу компании, выпускающего продукцию под брендом «Русская Рыбная Фактория», и рассказал о планах по развитию производства. В ассортименте предприятия – замороженный и живой краб, лососевая икра, соленые и копченые деликатесы из тихоокеанских лососей, пресервы и полуфабрикаты. А в прошлом году на рынок вышла уникальная линейка из иваси.

«Компания «Русская Рыбная Фактория» представляет собой подразделение холдинга «Антей», в задачи которого входит дистрибуция продукции. Учитывая планы развития холдинга, РРФ проводит работу не только в части привлечения новых клиентов, но и по качественному изменению системы продаж в целом. В рамках этой работы мы осуществляем мониторинг рынка, предложений конкурентов и потребностей покупателей. Исходя из анализа результатов этих исследований, мы стремимся предлагать потребителям наиболее качественный и востребованный продукт, а также занимать новые свободные ниши», – рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Русская Рыбная Фактория» Александр Рубан.

Как отметили в компании, продуманная логистика позволила исключить посредническое звено на всем протяжении производственно-сбытовой цепи. Сырье доставляется из районов промысла на Дальнем Востоке до производства с жестким контролем температурного режима и условий транспортировки, а на выходе получается качественный и доступный продукт.

«Русская Рыбная Фактория» активно занимается развитием бренда, учавствует в отраслевых выставках и профессиональных конкурсах, проводит дегустации и мастер-классы с участием известных шеф-поваров. В компании уверены в больших перспективах дикой дальневосточной рыбы на внутреннем рынке, нужно только больше рассказывать потребителям о ее пользе и вкусовых качествах.

Fishnews