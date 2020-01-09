Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Российские рыбаки установили мировой рекорд: МРКТ «Петр I» добыл за год 87 297 тонн – максимальный результат среди судов такого типа. Море – это то место, где человек может достичь желаемых высот, отметил на встрече экипажа капитан-директор Александр Бухинник и пригласил молодежь в рыбацкую профессию.

Для аэропорта Владивосток 4 января стало особенным днем: в воздушной гавани родные и близкие встречали после многомесячного рейса тех, кто трудится в море, – экипаж МРКТ «Петр I».

Рыбаки вернулись с рекордом для всей страны. За год поймано свыше 87 тыс. тонн – лучший показатель в мире.

Компания «Тралфлот» (входит в ГК «Сигма Марин Технолоджи»), которой принадлежит «Петр I», организовала для моряков торжественный прием: с оркестром, поздравлениями и подарками – как и положено приветствовать настоящих героев.

Годовой вылов судна – результат работы двух экипажей. Первый, которым руководил Александр Рыбалочка, за эти три месяц взял около 27 тыс. тонн, второй – во главе с Александром Бухинником – с июня добыл порядка 60 тыс. тонн. «Парни с рыбацким характером», – так говорит о капитанах «Петра I» руководство компании.

До этого лучший показатель был у американцев – 83800 тонн, причем пальму первенства иностранные коллеги держали долго, рассказал Fishnews генеральный директор «Тралфлота» Владимир Рекасов. Обычно максимальный результат для такого судна – 50-60 тыс. тонн, отметил он.

«Петра I» компания приобрела в 2016 году – для того чтобы развивать промысел сардины-иваси и скумбрии. Объектов, которые открыли новые перспективы перед российской рыбной отраслью. Добыча иваси – непростая задача, тем не менее рыбакам удалось не только наладить промысел, но и добиться рекорда.

Лов велся не только в зоне РФ, но и в зоне Японии: «Трафлот» получил доли квот на работу в этих водах по итогам аукционных процедур 2019 года. Возможность работы в японской зоне позволяет серьезно продлить сроки промысла, отметил руководитель компании. Лов пелагических объектов планируется развивать, для этого приобретено еще одно судно.

В основном в экипаже «Петра I» – дальневосточники. На судне работает немало жителей Приморского края. «Спасибо за рекорд! Так держать!» – приветствовал моряков директор департамента рыбного хозяйства региона Сергей Наставшев.

Компания подала документы, чтобы рыбаков отметили на государственном уровне. О планах по награждению экипажа ранее сообщил и замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Сейчас наступают времена, когда к морской профессии меняется отношение, уверен Александр Бухинник. На встрече экипажа он предложил тем, кто выбирает свой путь в жизни, обратить внимание на эту стезю. «29 лет в море – я ни дня не пожалел, что выбрал эту профессию, – сказал капитан. – Море – это то место, где человеку дается возможность стать тем, кем он может стать. Добиться тех высот, которых он хочет добиться. Это неограниченное поле деятельности для людей инициативных, со стержнем внутри».

Сейчас «Петр I» возвращается к работе в Охотском море – у судна начинается новый промысловый сезон.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Январь 2020 г.