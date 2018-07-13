Дальний Восток с головой окунулся в лососевую путину. Перед рыбаками традиционно встают многочисленные вопросы, которые не ограничиваются лишь сферой организации промысла. Ведь сегодня производитель, который заботится о своем положении на рынке, должен быть уверен в том, что его продукция дойдет до потребителя, сохранив свое качество, а сама доставка не сделает рыбку по-настоящему золотой. Но и рынок грузоперевозок не стоит на месте: конкуренция помогает создавать новые сервисы и маршруты, повышать скорости, объемы доставки и качество услуг. О том, что сегодня готов предложить рыбакам один из лидеров российского рынка мультимодальных перевозок – ООО «Дальрефтранс» (группа FESCO), в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор компании Антон Баженов.

– Антон Алексеевич, расскажите для начала, с какими возможностями и конкурентными преимуществами вы подошли к нынешней лососевой путине – что сможете предложить грузоотправителям?

– На рынке грузоперевозок конкуренция сегодня достаточно высока, многие идут в этот бизнес, появляются новые компании, но доля «Дальрефтранса», который в отрасли уже 20 лет, не снижается. Если говорить в цифрах, то общий ежегодный объем перевозок у нас составляет более 25 000 TEU в год: на сегодня мы крупнейший оператор контейнерных перевозок на Дальнем Востоке и владельцы самого большого в России парка рефконтейнеров – 1860 единиц. Собственный подвижной состав компании – 460 специализированных платформ и 38 дизель-генераторных вагонов.

С 2003 года наша компания является 100-процентным дочерним предприятием Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). Для обработки грузов «Дальрефтранс» использует специализированный рефрижераторный терминал Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) – это единственный на российском Дальнем Востоке специализированный комплекс для обработки рефконтейнеров, их хранения и техобслуживания.

Но, наверное, основным условием, которое позволяет нам постоянно развиваться и предлагать всё новые сервисы своим клиентам, является участие в транспортной группе FESCO. Мы способны осуществлять доставку контейнеров в каботаже и экспортно-импортные перевозки, используя внутригрупповые возможности.

– То есть вы выходите за рамки исключительно железнодорожного формата перевозок?

– Большинство наших конкурентов сосредоточено на железнодорожном секторе, мы же способны предлагать грузоотправителям на Камчатке, Сахалине, Курилах, в Магаданской области мультимодальные, или комбинированные, контейнерные перевозки. То есть ваш груз за один маршрут может сменить сразу несколько видов транспорта – железнодорожный, морской и автомобильный. И все эти этапы перевозки будут осуществляться партнерскими компаниями, входящими в группу FESCO.

«РЫБНЫЕ» МАРШРУТЫ

– А какие особые сервисы вы способны предложить отправителям такого требовательного груза, как рыбопродукция?

– На самом деле мы сегодня вышли на прямое общение с рыбопромышленниками, что позволяет нам одновременно знакомить их с нашими новыми возможностями и учитывать их потребности. А что в первую очередь важно при доставке рыбопродукции? Конечно, это сохранение температурного режима на всем пути следования и максимальное сокращение времени нахождения груза в пути.

В этом году мы создали такой продукт, как движение рефрижераторных сцепов в составе смешанных ускоренных контейнерных поездов. Это позволило нам изменить сроки движения по направлениям на Москву и Новосибирск. Так что теперь из Владивостока в российскую столицу ваш груз будет доставлен за 10 дней, так же и в обратном направлении. До Новосибирска и в обратном направлении – за 6 суток.

Уже с июля мы запускаем второй поезд на Москву, таким образом, отправления будут выполняться два раза в неделю двумя поездами, в Новосибирск – еженедельно. Новая схема движения позволит увеличить грузооборачиваемость подвижного состава на 56%, а объем перевозок по железной дороге – на 37%.

Также у нас есть возможность отправлять контейнеры на экспорт и принимать импорт. Мы более плотно работаем на таких популярных для дальневосточников направлениях, как Китай, Корея, Япония, Вьетнам, но с помощью наших партнеров по группе FESCO способны отправить контейнеры и в США, Европу, и в любую другую точку мира.

– Вы отметили, что сегодня «Дальрефтранс» выстраивает прямой диалог с рыбопромышленниками. Какие новые проекты или планы по улучшению, расширению ваших услуг стали результатом этой работы?

– В этом году, пользуясь своим преимуществом по осуществлению каботажных перевозок силами компаний группы FESCO, мы заключили пакет договоров о совместной работе с камчатским ООО «Терминал “Сероглазка”», которое входит в группу «Норебо». В этом году, как мы рассчитываем, суда нашей группы компаний начнут заходить на этот терминал специально для вывоза контейнеров с рыбопродукцией, предназначенной для внутреннего рынка и отправки на экспорт. Это будет как собственная продукция группы «Норебо», так и продукция других компаний Камчатки.

Безусловно, это важное соглашение как для рыбопромышленников Камчатки, так и для экономики региона в целом, так как создает возможности для развития портовой инфраструктуры края.

Еще один перспективный и важный для рыбной отрасли проект, который мы планируем запустить совместно с рыбаками, – это организация вывоза контейнерных грузов с курильского острова Шикотан. Предполагается, что со строительством здесь нового рыбоперерабатывающего завода компании «Гидрострой», который сможет перерабатывать до 900 тонн скумбрии и иваси в сутки, с середины июля до середины октября возникнет необходимость в вывозе с острова порядка 60-70 тыс. тонн продукции. Это непростая логистическая задача. Во-первых, для вывоза рыбопродукции в обороте должно постоянно находиться не менее 400 рефконтейнеров (и это только для каботажа). Для дальнейшей же отправки рыбы другими видами транспорта потребность в контейнерах может составить до 1000 единиц. Во-вторых, для перевозок такого большого объема потребуется организация выделенного маршрута.

Все технические возможности для реализации крупных проектов в холодной логистике у группы FESCO есть, и не лишним будет отметить, что из отечественных компаний они существуют только у нас – больше никому не хватит как минимум собственного контейнерного парка.

К настоящему моменту мы уже провели серию переговоров и наметили конкретные мероприятия с руководством рыбопромышленной компании и властями Сахалинской области. У всех есть понимание, что реализация этого проекта позволит продуктивно работать отечественным компаниям на Курилах и даст островам возможность развиваться. Тем более что потребности отрасли будут только возрастать: к 2020 году есть перспектива по увеличению грузопотока в упомянутый сезон с Шикотана до 150 тыс. тонн со строительством там еще одного завода другой рыбопромышленной компании.

ТАРИФЫ – РЕШЕНИЕ НАЙДЕТСЯ

– Антон Алексеевич, анализируя современную ситуацию на рынке грузоперевозок, вы можете сказать, кто главным образом несет ответственность за перевозку рыбы: производитель или покупатель, т.е. новый собственник продукции?

– На самом деле сегодня нельзя сказать, что задача рыбаков ограничивается лишь выловом водных биоресурсов. Да, какой-то процент таких компаний в отрасли остается, но с каждым годом он будет уменьшаться. Рыбодобывающие предприятия начинают все активнее включаться в процесс доставки и организации сбыта своей продукции, в том числе объединяясь в холдинги, которые выстраивают всю цепочку движения рыбопродукции – от добычи до реализации. Поэтому в большей степени заказчиками перевозок становятся именно рыбопромышленники. И в дальнейшем эта тенденция продолжит свое развитие: если бизнес нацелен на зарабатывание денег, то ему придется расширять сферы своей ответственности.

– Вероятно, это будет повышать значение и без того актуальных для рыбной отрасли вопросов стоимости перевозки рыбопродукции, в первую очередь железнодорожным транспортом, и соблюдения особых условий транспортировки замороженной продукции. Дополнительные сервисы и направления, которые предлагает сегодня «Дальрефтранс» своим клиентам, заметно влияют на стоимость перевозки?

– Мы постоянно работаем над снижением себестоимости перевозок, причем не только в структуре нашей группы компаний, но и на уровне общероссийского рынка грузоперевозок. Мы ведем переговоры с РЖД через группу FESCO, Ассоциацию рефрижераторных перевозчиков по снижению железнодорожного тарифа на рефрижераторные контейнеры до уровня сухого контейнера, т.е. почти вдвое. На межведомственном уровне обсуждение этой проблемы ведется на площадке рабочей группы с участием Росрыболовства, РЖД и Федеральной антимонопольной службы, но, к сожалению, пока кардинального решения по проблеме еще не принято.

Однако у нас есть эффективные инструменты снижения собственной себестоимости перевозок. Если учесть, что она складывается не только из тарифов РЖД, но и стивидорной составляющей, а также стоимости использования контейнерного парка и подвижного железнодорожного состава, морского фрахта и перевозки автотранспортом, то влиять на эти статьи расходов мы в состоянии. «Дальрефтранс» постоянно ведет работу с партнерами по группе FESCO по снижению стоимости перевозок для постоянных и крупных клиентов, созданию особых условий для транзитных контейнеров и т.д.

– Несколько лет назад, когда проблема сезонного повышения тарифов на железнодорожные перевозки рыбопродукции достигла своего пика, от рыбаков звучали заявления о необходимости перехода на использование автомобильного транспорта для рефрижераторных перевозок в качестве альтернативы железной дороге. Насколько высока конкуренция со стороны автотранспорта сегодня?

– На самом деле существует такое правило: чем больше грузоподъемность транспорта, тем на большее расстояние перевозок он рассчитан. Поэтому я считаю, что автомобильные перевозки мороженой продукции из Владивостока в Новосибирск или Москву временно заняли не совсем свою нишу. Доставка подобных грузов на расстояния в 5-10 тыс. км – это уже прерогатива железной дороги. Да, в настоящий момент, пока РЖД не снизили тариф на транспортировку рефконтейнеров, в плане стоимости автомобильный транспорт при некоторых условиях может составить конкуренцию. Но с точки зрения сохранности груза и соблюдения температурного режима, конечно, железная дорога находится в гораздо более выгодном положении (особенно в летнее время), не уступая автомобильным перевозкам и по срокам доставки на таких больших плечах.

КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

– Вы затронули такой актуальный аспект, как сохранение температурного режима при транспортировке рыбопродукции. Как сегодня обеспечивается выполнение этих сложных условий при перевозках по железной дороге?

– Каждый рефрижераторный контейнер в обязательном порядке оборудован аппаратурой для отслеживания температурного режима на всем пути следования груза. Термограмма дает полную информацию контролирующим органам и собственнику груза обо всех условиях транспортировки. Мы также начали делать совместные шаги с компанией «Транспорт Девелопмент Групп», ГЛОНАСС и Минтрансом России по созданию спутниковой системы мониторинга температуры рефконтейнеров по мере их движения по железной дороге. Был создан пилотный проект «Холодный коридор», и, думаю, работа в этом направлении будет продолжена.

Кроме того, «Дальрефтранс» ведет большую работу по поддержанию надлежащего технического состояния собственного рефрижераторного парка. Сервисные услуги по обслуживанию рефконтейнеров мы оказываем и своим коллегам, т.к. являемся официальным сервисным центром таких компаний – мировых поставщиков рефрижераторной техники, – как Carrier, Transicold, Thermo King и Star Cool.

– Но в целом на железной дороге все равно продолжают фиксироваться случаи, когда в пути рыбопродукция теряет свой товарный вид и, добираясь до пункта назначения, становится просто опасной для здоровья потребителей. Из-за чего возникают подобные ситуации?

– Такие случаи все-таки не носят массовый характер, и каждый раз это результат недобросовестности отдельных людей и стремления к излишней экономии, причем как со стороны перевозчика, так и грузоотправителя. Например, нынешней весной сложилась ситуация, когда по какой-то причине до апреля не успели запретить перевозку в изотермических вагонах на Екатеринбург. Этим воспользовались некоторые любители сэкономить и рыбу из Владивостока в Екатеринбург отправляли в термосах. Между тем в это время года по регионам России уже установились устойчивые плюсовые температуры. То, что в итоге приезжало в пункт назначения, конечно, невозможно было назвать рыбой.

Не будем вдаваться в рассуждения, как такое вообще стало возможным, – пусть это останется на совести тех, кто разрешал подобные перевозки, – но скупой, как известно, платит дважды.

По этой же причине я бы предостерег от перевозок мороженой продукции и автомобильным транспортом на дальние расстояния. В летний период, когда по Сибири температура воздуха может достигать +40 градусов, рефустановки фур не справляются с задачей сохранения температурного режима. Напомню, для рыбопродукции он должен составлять -18 градусов, а для отдельных видов и до -25. Поэтому, как я уже говорил, с этой точки зрения железнодорожные рефрижераторные перевозки предпочтительнее и надежнее.

ПРИВЫЧНОЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ

– А как решается вопрос с равномерным распределением нагрузки на владивостокский транспортный узел, которая в периоды путин возрастает в разы? Рыбаки даже называют Владивосток «бутылочным горлышком», которое рыбопродукция с трудом преодолевает из года в год.

– Корень этой проблемы заключается в том, что когда речь идет о лососевой путине, то главным образом у нас рассматриваются балковые перевозки. Люди предпочитают доставлять во Владивосток рыбопродукцию навалом, сдавать ее на холодильник и только затем перегружать в рефконтейнеры.

Для того чтобы «расшить» данную ситуацию, достаточно грузить рыбопродукцию в рефконтейнеры непосредственно в регионах промысла и уже оттуда: с Камчатки, Сахалина, Магаданской области, Хабаровского края – привозить ее во Владивосток. Но только не в один порт на Чуркине, а на тот же контейнерный терминал ВМТП, который имеет свои подъездные пути: отсюда ваш груз оперативно продолжит следование по внутрироссийскому маршруту или за рубеж. Таким образом, мы добавляем в схему еще один крупный, мощный порт, и проблема решается сама собой.

Кроме того, это решает и целый ряд сопутствующих вопросов. Во-первых, вопрос сохранения температурного режима, который неизбежно нарушается при дополнительных перегрузах продукции на открытом воздухе. Во-вторых, отпадают дополнительные расходы на сами перегрузы и хранение продукции на холодильнике. В-третьих, сокращается общение с контролирующими органами, т.к. по требованиям Россельхознадзора каждый перегруз – это отдельный досмотр. В результате при кажущейся выгоде традиционной для рыбаков перевозки рыбы транспортными судами оказывается, что загрузить рыбопродукцию на той же Камчатке в рефконтейнер и отправить его по прямому маршруту до пункта назначения выйдет дешевле, проще и быстрее. Прибавьте к этому особые тарифы и условия, которые мы предлагаем в рамках оказания услуг силами группы FESCO, и вы получите ощутимую выгоду.

Еще раз отмечу, что сегодня мы взяли курс на прямое общение с рыбопромышленниками и сами рассказываем им обо всех существующих возможностях и особых условиях. Мы уже проводили переговоры как с отдельными компаниями, так и отраслевыми ассоциациями на Камчатке и в Сахалинской области. И мы увидели серьезную заинтересованность со стороны рыбацкого бизнеса: людям интересны наши сервисы по внутренним направлениям и, конечно, экспортным. Люди хотят работать напрямую, минуя ненужных посредников – им это действительно выгодно. А мы, в свою очередь, открыты для сотрудничества и разработки новых схем взаимодействия.

Так, например, мы рассказываем рыбакам о готовности в высокий сезон предоставлять в распоряжение береговым компаниям свой парк рефконтейнеров.

– Это действительно интересная возможность: получится в прямом смысле слова доставка рыбопродукции «от двери до двери» непосредственно из района промысла.

– Да, численность рефрижераторного парка свободно позволяет нам предоставлять компаниям контейнеры, которые могут использоваться вначале в качестве холодильников на береговых предприятиях, а потом без перегрузов транспортироваться до конечного покупателя. Но для этого требуется соблюдение двух условий: это техническая возможность рыбакам самостоятельно погрузить полный рефконтейнер на автоприцеп и, собственно, транспортная доступность – для доставки контейнера в район промысла и вывоза его оттуда.

Если все эти возможности у вашей компании имеются, то вы можете воспользоваться данным сервисом. Думаю, плюсы такой схемы работы особенно оценят рыбопромышленники, которые производят такие дорогостоящие продукты, как рыбное филе и икра.

И самое главное то, что у нас точно не возникнет нехватки рефконтейнеров: на сегодняшний день в России «Дальрефтранс», с привлечением транспортных возможностей партнеров по группе FESCO, остается единственной компанией, которая способна обеспечивать рефрижераторные перевозки грузов любой сложности и в любых объемах.

https://www.dalreftrans.ru/

Наталья СЫЧЕВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2018 г.

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