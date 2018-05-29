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FESCO ускоряет доставку из АТР в Россию

FESCO ускоряет доставку из АТР в Россию

С 1 июля транспортная группа FESCO запускает проект «Пусан-Москва за 15 дней». Это направление станет третьим в рамках программы развития сети маршрутов ускоренной перевозки грузов из портов АТР в РФ. Аналогичные сервисы уже действуют по направлениям Шанхай – Москва и Япония – Москва.

Тестовая отправка груза в рамках нового проекта была успешно завершена в апреле: 40-футовый контейнер с электронными товарами для Samsung Group был доставлен из Пусана в Москву за 15 дней, в то время как среднее транзитное время по этому маршруту составляет 21-23 дня.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре транспортной группы FESCO, официально проект ускоренной доставки по маршруту Пусан – Москва стартует 1 июня – с этого момента услуга станет доступной для клиентов. Сократить срок доставки удалось благодаря повышению эффективности на каждом этапе интермодальной цепочки, а также за счет совершенствования взаимодействия между различными видами транспорта. Время морской перевозки из Пусана во Владивосток составляет два дня; время ожидания в порту сокращено на два дня до трех суток благодаря оптимизации сквозной технологии на стыке «порт – железная дорога»; скорость железнодорожной доставки Владивосток-Москва снижена на 5 дней – до 10-11 дней. Система предварительного информирования, реализованная во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП), позволяет сократить время таможенного оформления до нескольких часов.

Отмечается, что проект «Пусан-Москва за 15 дней» является частью инициативы по развитию сети маршрутов ускоренной регулярной перевозки грузов из портов Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию через Дальний Восток на основе действующих услуг FESCO.

Первым в этом проекте стал сервис «Шанхай-Москва за 20 дней», открытый в январе 2017 г. Сегодня уже более 40% грузов на этом направлении транспортируется быстрее чем за 20 суток, еще 30% – за 21-25 суток в зависимости от скорости таможенного оформления со стороны клиента.

В апреле 2018 г. FESCO объявила о запуске сервиса «Быстрый путь» (Hayamichi) по ускоренной регулярной перевозке грузов в контейнерах из портов Японии в Москву через ВМТП. Время доставки из Японии в Москву сокращено с 27 до 20 дней в зависимости от порта отправки. Так, время в пути из порта Тояма в Москву составляет 15 суток.

Fishnews
НазадМетки: владивостокдальний востокмоскваяпония
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