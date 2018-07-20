Способность самостоятельно создавать новое и совершенствовать привычное – ценное качество в конкурентной борьбе, особенно когда речь идет о рынке оборудования и технологий. Такой путь уже давно выбрала для себя государственная корпорация Moon Tech, хорошо знакомая российскому рынку под прежним названием – Yantai Moon. О масштабах и направлениях деятельности китайской госкорпорации на территории нашей страны сегодня, а также о тенденциях современного рынка холодопроизводства корреспондент журнала «Fishnews – Новости рыболовства» побеседовал с директором Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янем.

КОГДА ВАЖНЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ, И КОМФОРТ

– В прошлом году ваша госкорпорация отметила свое 60-летие. Журнал Fishnews уже рассказывал своим читателям об эволюции, которую за эти годы претерпела Moon Tech ( Yantai Moon). Но на российском Дальнем Востоке, где с вашим холодильным оборудованием рыбацкие компании начали знакомиться еще с начала 2000-х, не всем известно о том, в каких еще сферах вы реализуете проекты на территории России и в других странах СНГ. Расскажите о наиболее масштабных из них?

– За последние годы мы успели реализовать уже несколько проектов в атомной энергетике. В этом направлении в России я начал работать с 2013 года, и уже в 2015-2016 годах пошли первые поставки оборудования для АЭС.

– Насколько большой опыт в этой сфере на тот момент имела ваша корпорация?

– В Китае Yantai Moon начала участвовать в проектах по атомной энергетике в 2002-2003 годах. На тот момент в нашей стране еще не было единого стандарта к подобного рода оборудованию, т.к. прежде использовались в основном импортные технологии – российские, французские, американские. Но Yantai Moon приобрела американскую компанию Dunham-Bush Limited, всемирно известного производителя систем центрального кондиционирования воздуха, и взялась за разработку собственных технологий высокого уровня для атомной энергетики. В итоге на основе наших разработок и был создан китайский атомный госстандарт.

– Как вам удалось выйти на уровень российских государственных проектов?

– Наше сотрудничество ведется в рамках международной концепции «Новый Шелковый путь». Она охватывает различные сферы и подразумевает реализацию крупных инфраструктурных проектов с государственным участием. Поскольку на тот момент Yantai Moon уже зарекомендовала себя как передовик производства технологий для предприятий, работающих с атомной энергетикой, к нам обратились генподрядчики, занятые в модернизации Белорусской АЭС. Мы приняли участие в тендере и получили возможность включиться в работу.

– Сколько подобных проектов на территории СНГ уже реализовано и о каком оборудовании идет речь?

– Для атомных электростанций мы изготавливаем центробежные чиллеры – машины для производства холодной воды (среднего температурного режима). Два проекта уже сданы – это Белорусская АЭС и Уральский электрохимический комбинат, который работает на рынке ядерного топлива. На очереди третий контракт, планируем уже в августе начать по нему поставку оборудования.

– В каких еще отраслях вы продемонстрировали свои возможности?

– Несколько проектов было реализовано в нефтяной сфере: в Туркменистане, Казахстане, России.

Интересные решения у нас есть для пищевой промышленности, сельского хозяйства. Например, в 2013 году мы приняли участие в строительстве крупнейшего винного завода в Узбекистане. Для него мы создали первый в стране газовый холодильник на 5000 тонн, который позволил доказать местному бизнесу, что китайские технологии могут быть на одном уровне с европейскими. Если раньше на рынке Узбекистана определяющую роль играла цена, т.е. люди старались в первую очередь сэкономить, в том числе приобретая дешевое китайское оборудование других компаний, которое ломалось уже через 3 месяца, то, увидев наш холодильник, который за первые два года работы не вызвал ни одного нарекания, компании стали пересматривать свое отношение к оборудованию.

В результате в прошлом году под госфинансирование мы сдали уже два холодильника, оснащенных газорегулирующими системами. Общая стоимость проектов составила 9 млн долларов. Причем все это достаточно сложные объекты, где идет работа с высоким давлением: технология хранения фруктов и овощей требует создания особых условий, чтобы плоды медленнее созревали и сохраняли свои полезные свойства. Но мы вновь доказали, что Moon Tech – лидеры рынка. В наших холодильниках продукция действительно долго сохраняет качество и процент испорченной на порядок ниже. Промышленники это оценили, и процесс пошел. В этом году у нас заключен очередной контракт почти на 5 млн долларов на строительство холодильника с газорегулирующей системой на 8000 тонн.

В Узбекистане у нас теперь есть и свои монтажники, и сервисные специалисты из партнерских компаний.

В рамках развития «Нового Шелкового пути» мы также приступаем к реализации проектов в Киргизстане. Пошли продажи холодильников и в Казахстане.

– Moon Tech также занимается оборудованием для кондиционирования помещений. Какие интересные проекты в этой сфере вы могли бы привести в пример?

– Из крупных объектов – это здание правительства Московской области, торговый центр «Охотный ряд», здания крупных банков, пивоварен, кафе, деловых центров и различных госучреждений; крупный завод по производству пластиковых изделий в Подмосковье. Здесь используются главным образом чиллеры производства Dunham-Bush, которые без перебоев работают с момента запуска.

Наше оборудование эксплуатируется и во многих других регионах России, в том числе дальневосточных. Но, к сожалению, это направление в последние год-полтора стало сбавлять темпы: сказываются последствия санкций, изменившаяся экономическая ситуация в стране.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

– Рыбная отрасль в этом плане сегодня выглядит более живой и активной по объемам вложений в развитие и модернизацию производств. В проектах, которые готовятся к реализации под инвестквоты, будет ли использоваться оборудование от Moon Tech?

– Да, такие проекты есть. Этим вопросом занимаются наши официальные партнеры на территории России – компания «Технологическое оборудование».

Хочу отметить, что в российской рыбной отрасли сегодня наблюдается существенный разброс в потребностях: разные заказчики и проекты требуют разных решений. Где-то инвестор ищет самое дорогое оборудование, какое есть на мировом рынке; где-то люди все-таки подбирают оптимальное соотношение цены, качества и эффективности; а где-то вынуждены, наоборот, тормозить свои планы из-за снижения ресурсной базы.

– Каковы запросы в российской рыбной отрасли по типам холодильного оборудования, что вы могли бы отметить?

– В первую очередь, если брать Дальний Восток, больше запросов стало на туннельные, спиральные морозильники. Не могу сказать, что на рынке оборудования вся подобная техника высокого качества исполнения. Но мы постоянно показываем всем желающим наше оборудование как пример того, каким оно должно быть. Уникальное предложение от Moon Tech – это решение для штучной заморозки продукции, рассчитанное на объем от 100 до 300 тонн в сутки (для сравнения: в среднем подобное оборудование других производителей морозит порядка 30 тонн в сутки). Это возможно благодаря умному распределению потоков сырья. Все этапы заморозки, от подачи продукции до выгрузки на склад, регулируются при помощи компьютера. При этом рыба (или любое другое сырье) подается на заморозку по нескольким конвейерам, каждый из которых может работать в своем режиме заморозки. Единицы компаний в мире способны производить подобную технику, наш образец выдерживает конкуренцию с европейскими моделями и по качеству, и по стоимости.

Продолжают пользоваться спросом классические плиточники, хотя уже и не в таких больших объемах, как прежде. На Дальнем Востоке это оборудование Yantai Moon очень распространено, его качество и надежность проверены годами.

Но в целом российский рынок рыбопереработки выбирает пока стандартные решения. Такие технологии, как, например, каскадные СО 2 холодильные системы, здесь еще не получили распространения. Хотя сегодня уже весь мир старается переходить на эти более экологичные и экономичные системы.

БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

– У Moon Tech большой опыт в производстве СО 2 каскадников?

– Да, потому что Китай вовсю переходит на каскадные холодильные системы с использованием углекислого газа в качестве хладагента. И не только Китай: мы активно участвуем в различных международных отраслевых выставках, и везде люди понимают, о чем идет речь, подходят и интересуются нашими каскадными системами. Во всем мире осознают выгоды от перехода с фреона на углекислый газ, видят надежность этой технологии. Количество договоров на поставку такого оборудования как для больших производств, так и для малых (у нас есть и мини-каскады СО 2 ) у госкорпорации уже перешагнуло за сотню.

Что касается Китая, то в нашей стране Moon Tech (Yantai Moon) первым начал масштабное продвижение этой технологии, и уже через 3-4 года с момента первых продаж большинство китайских предприятий перешло на СО 2 .

– Поражает, конечно, какими шагами развивается китайская промышленность, как цепко и быстро она перенимает самые современные, продвинутые технологии.

– Да, СО 2 в Китае пошел очень хорошо. Сегодня, если производитель холодильного оборудования не готов предложить клиенту подобную технологию, то с ним скорее всего даже не будут вести переговоры. Люди понимают, что в данном случае углекислый газ гораздо менее вреден для природы, чем фреон. Да и стоимость сжиженного СО 2 в КНР гораздо ниже: всего около 50 долларов за тонну. Единственное – новая технология связана с более высоким давлением, чем при использовании традиционных хладагентов, но технически этот вопрос имеет надежное решение.

– Вероятно, в России на темпы распространения этой технологии влияет более высокая стоимость хладагента?

– Для регионов, расположенных ближе к Китаю, этот вопрос мог бы решаться путем импорта СО 2 , т.к. наша страна сегодня является самым крупным в мире производителем сжиженного углекислого газа. Но и в Россию уже начинают приходить технологии производства этого хладагента. Например, в Подмосковье есть завод по переработке СО 2 в сухой лед: предприятие работает на китайских технологиях.

Так что будем надеяться, что с началом активного привлечения инвестиций в рыбную отрасль пойдут и запросы на современные экономичные технологии. Потому что понимание общей ситуации у рыбаков уже есть: если не начать сейчас это движение, то можно потерять рынок.

– С учетом вашего технологического уровня к какой ценовой категории можно сегодня отнести оборудование Moon Tech?

– Если оценивать его с учетом тенденций на китайском рынке, то это средняя и высшая ценовая категории. Мы постоянно идем в направлении развития и совершенствования. Там, где речь идет о высоких технологиях, в Китае сейчас проще конкурировать. Объективно оборудование Moon Tech (Yantai Moon) – это совсем другая категория. Мы понимаем: если хотя бы раз допустить просчет, который вызовет у заказчика претензии по качеству, то потом репутацию придется восстанавливать не один год. Поэтому мы не пытаемся экономить на технологиях и гнаться за дешевизной – это вернется к тебе потерей клиентов, авторитета и перспективы. Опять же, когда ты имеешь дело с такими серьезными технологиями и отраслями, как атомная энергетика, нефтехимия, то должен осознавать всю ответственность. Поэтому мы отвечаем за то, что делаем.

Официальный партнер Moon Tech на территории России – ООО «Технологическое оборудование»:

690022, Россия, г. Владивосток,

Пр-т 100 лет Владивостоку, 159Е

Тел.: +7 (423) 234-01-43

e-mail: td-director@dvtexno.ru

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Наталья СЫЧЕВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2018 г.

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