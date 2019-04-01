Импортозамещение и повышение отдачи от реального сектора экономики в условиях неустойчивой внешней политики декларируются государством как стратегические задачи. И один из приоритетных вопросов, звучащих на уровне правительства, – развитие машиностроения, в том числе для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Круг российских компаний, которые специализируются на выпуске технологического оборудования для рыбной отрасли, довольно узкий. Среди ведущих и старейших в этом сегменте – АО «Дальрыбтехцентр». Сегодня это современное, динамично развивающееся машиностроительное предприятие, которое каждый год обеспечивает продукцией большое количество рыбоперерабатывающих организаций по всей стране. Спектр услуг «ДРТЦ» весьма широк: от изготовления ЗИПа и блок-форм для заморозки рыбы до создания сложных рыбоперерабатывающих фабрик на судах и берегу.

Какая стратегия позволяет предприятию с 80-летней историей укреплять позиции и двигаться вперед, удивляя постоянных и новых клиентов своим обновленным обликом и возможностями, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

ГОДЫ ОБНОВЛЕНИЙ

– Артем Георгиевич, на должность генерального директора «ДРТЦ» вас избрали в 2011 году. Что на тот момент представляло из себя предприятие?

– Начну с того, что серьезным преимуществом «Дальрыбтехцентра» в любой ситуации оставалась его история, во все годы неразрывно связанная с рыбной промышленностью. С 1939 года предприятие пережило многое: были и головокружительные взлеты, и тяжелые испытания. Одним из самых сложных оказался перестроечный период, который не смогли преодолеть очень многие отечественные заводы. Но «Дальрыбтехцентр» выстоял.

В 2011 году «ДРТЦ» представлял собой группу хозрасчетных подразделений: конструкторское бюро (КБ), несколько цехов, снабжение и прочее. Оборудование и технологии нуждались в обновлении. Было необходимо настраивать завод на новый ритм работы, пересматривать требования к качеству и ценообразованию, менять подход в работе с клиентами. Завод нуждался в привлечении молодых кадров. Множество изменений диктовала сама жизнь. Но был и огромный потенциал, актив предприятия, наработанный предыдущими поколениями. Это и имя «Дальрыбтехцентр», известное всему рыбацкому сообществу; и опыт, накопленный десятилетиями; основные фонды, прекрасное месторасположение.

Объединив все это, мы смогли сделать качественный рывок вперед.

– Вам не пришлось осваиваться на предприятии с нуля – когда случилось первое знакомство с «Дальрыбтехцентром»?

– На заводе я бывал еще ребенком, в середине 1990-х: очень любил, когда мой дед, Геннадий Евгеньевич Чистяков, брал меня с собой в цеха. До перестройки он долгое время возглавлял предприятие, в 1989-м на четыре года был командирован в Шанхай, где от «Дальрыбы» курировал вопросы судоремонта. Но в связи с известными событиями в стране отечественная экономика и промышленность стремительно пришли в упадок, фактически начал разваливаться, разворовываться и сам «Дальрыбтехцентр». В это тяжелое время коллектив предприятия обратился к Геннадию Евгеньевичу за помощью. Мой дед был энергичным и требовательным руководителем, имел богатый производственный опыт, сложившиеся связи в отрасли, и у него получилось остановить процесс распада предприятия. «ДРТЦ» начал постепенно восстанавливаться.

Сегодня в «Дальрыбтехцентре» продолжает работать Георгий Юрьевич Шевченко, мой отец, также долгое время возглавлявший завод.

– Хороший пример трудовой династии. Получается, интересом к отрасли вас заразили с детства?

– Думаю, что любому мальчишке интересно попасть на настоящий завод, увидеть в работе станки. Интересно было смотреть, как из листов металла создают машины. Сама производственная среда вызывала интерес и уважение к профессии. На определенном этапе пришло понимание, что можно и нужно это дело продолжать и развивать. Поэтому в институт поступал осознанно: выбрал машиностроительный факультет. Что касается опыта, то на заводе я начал работать еще со старших классов школы. Позже, уже на последних курсах университета, мне доверяли более квалифицированную работу.

В 2011 году, так сложились обстоятельства, пришло время взяться за серьезное дело.

– Было ли у вас на тот момент четкое представление, как должно выглядеть производство, чтобы выдержать конкуренцию на рынке?

– Мне было 24 года: поработав после института на производстве несколько лет, я был полон амбиций и, как мне казалось, понимания, что и как надо устроить и поменять на заводе. Но теория теорией, а на практике ушел не один год, чтобы подойти к реализации задуманного, собрать команду и актуализировать планы с учетом реальной ситуации.

Предстояло корректировать и положение на рынке. Рыбацкий флот стал перебазироваться на обслуживание в иностранные порты, и работа на судах – что прежде было основным направлением для «Дальрыбтехцентра» – стала отмирать. Было очевидно, что такого опыта по производству оборудования для берега, какой на тот момент был у наших коллег, нам не хватало, ведь основной для нас прежде была минтаевая путина, а не лососевая. Этим курсом и начали двигаться: разрабатывать технологические схемы, осваивать производство машин для обработки красной рыбы.

На самом деле предприятие стало меняться по всем фронтам, начиная со структуры управления. Я считаю, что в современных реалиях завод должен работать централизованно и иметь полноценное конструкторское бюро, техотдел, цеха. Поэтому первым делом мы вернули в акционерное общество КБ. Подобрали молодых специалистов, «разбавили» ими коллектив конструкторов и перевели всех на работу в единой системе проектирования, окончательно заменив кульманы на современные компьютерные программы. Это был нелегкий, но жизненно важный этап.

Затем взялись выстраивать цепочку прохождения заказов: от проработки проекта, создания чертежей и раскройки металла до сборки машин, линий и отгрузки готового оборудования. Навели порядок с технической документацией, возродили на заводе техотдел, по новой нормировали все рабочие процессы. Это заметно отразилось на системе управления и планирования, позволило вести учет времени и затрат.

Большая работа предстояла по переоснащению производства и внедрению новых технологий. Требовалось не просто поменять старые токарные станки на новые, а оснастить предприятие такими машинами, которые повышали бы эффективность работы. Мы провели полный аудит и оставили в цехах оптимальное количество станков. Начали приобретать современное оборудование: один из двух гидроабразивных станков взяли в лизинг, а в начале 2018 года два современных обрабатывающих центра уже удалось приобрести за счет собственных средств предприятия.

На эти станки мы сейчас переводим механообработку, и, конечно, это новый технологический вызов для «Дальрыбтехцентра». В развитых странах вы уже мало где увидите на заводах универсальные станки: им на смену пришла техника с числовым программным управлением.

Еще одним глобальным проектом на 2017-2018 годы была полная реконструкция цехов. Предстояло расчистить все рабочие помещения, залить полы, сделать новое витражное остекление, полностью поменять инженерные сети. На этом этапе серьезно облегчала работу поддержка всего коллектива, так как люди почувствовали уверенность в выбранном курсе и активно участвовали в обновлении предприятия. Благодаря сплоченности удалось эффективно провести масштабную реконструкцию, не останавливая работу по заказам. И сегодня в обновленных цехах «Дальрыбтехцентра» для всех началась другая жизнь. По-новому на организацию рабочего процесса и технические возможности завода смотрят и наши партнеры.

Так что вложения в модернизацию основных фондов – это инвестиции не только в повышение культуры производства, но и в формирование современного имиджа «Дальрыбтехцентра». В 2019 году мы планируем завершить работы по фасаду центрального здания и благоустройству территории.

Все эти изменения уже привели к росту эффективности предприятия: в несколько раз увеличилась производительность труда, значительно сократилось время прохождения заказа и существенно повысилось качество.

ФЛОТ – БОЛЬШАЯ ПЕРСПЕКТИВА

– Вы отметили, что «Дальрыбтехцентру» пришлось активнее осваивать направление береговой рыбопереработки, – каких результатов удалось добиться? И сохраняется ли для вас направление судовой рыбопереработки?

– Сейчас оборудование для берега занимает большую долю в структуре заказов «ДРТЦ». Среди наших проектов есть и целые заводы, построенные с нуля, например, для камчатских предприятий «Рыболовецкий колхоз «Октябрь», «Заря» (в этом году приступаем к монтажу второй очереди завода для этого предприятия). Крупные проекты реализуем с компаниями «Вывенское», «Корякморепродукт» и другими рыбодобывающими и перерабатывающими предприятиями на Дальнем Востоке и в западной части России.

Что касается флота, то доля в портфеле заказов, которая приходится на этот сегмент, пока существенно меньше того, к чему мы готовы: у «Дальрыбтехцентра» хватает квалификации и технических возможностей, чтобы полноценно решать вопросы судовой переработки. Среди наших клиентов по морскому направлению такие крупные компании, как «Океанрыбфлот», «Дальморепродукт», «Поллукс», «Южморрыбфлот», «Антей».

У «ДРТЦ» есть и опыт проектирования, изготовления и поставки (с монтажом) оборудования и целых цехов на суда, находящиеся в иностранных портах.

Так что в плане оснащения и переоборудования флота перспективы большие.

Другой вопрос: как вернуть рыбаков в российские порты, чтобы осуществлять обслуживание и судоремонт на нашем берегу? Это, конечно, сложная задача, учитывая то жалкое состояние, в котором пребывает отечественная судоремонтная отрасль. Но ее все равно необходимо решать, ведь это огромный потенциал для развития регионов.

К примеру, в Приморье в лучшем случае наберется несколько десятков судоремонтных предприятий, а по действующим докам даже не скажу… Ремонт судов здесь делают лишь по крайней необходимости. И совсем другая картина в Южной Корее или Китае, где у причальных стенок рядами выстроены рыболовецкие суда, в том числе из России, обеспечивая занятость местного населения не только в сферах ремонта и строительства флота, но и снабжения, питания и много другого.

Но если вплотную взяться за этот вопрос – убежден, можно сделать эту отрасль эффективной и в России. Тем более что спрос на судоремонт есть.

– Очевидно, что без государственной поддержки здесь не обойтись.

– Ключевые составляющие этой задачи – кадры и инфраструктура. К сожалению, никакой частный бизнес без должной политики властей, хотя бы региональных, эти вопросы самостоятельно не решит. Стоит отметить, что действующий губернатор Приморского края в таком ключе уже высказывался в конце 2018 года. Будем надеяться, что за этим последует какая-то динамика.

Приморье – это все-таки и рыба, и судоремонт, а не один лишь туризм, как заявляла команда предыдущего главы региона. На примере того же Пусана мы видим, что одно другому не мешает и даже наоборот: чем больше отраслей будет развиваться, тем более сбалансированной будет экономика. Региону нужные не только рестораторы и торговцы, но и инженеры, и представители рабочих специальностей.

КТО ПРИДЕТ НА ЗАВОД?

– А как в «Дальрыбтехцентре» обстоят дела с кадрами? На новое оборудование специалистов сразу удалось найти?

– Благодаря точечной кадровой политике и личным связям с техническими кафедрами вузов нам удалось найти способных и заинтересованных специалистов среди молодежи. На всех новых станках у нас работают вчерашние выпускники вузов. Да, может быть, молодым кадрам первое время не хватало навыков в прикладных вопросах, но с опытом и поддержкой наставников все это приходит – по-другому никак.

Уровень кадров у нас достаточно высокий: среди сотрудников есть кандидаты наук, аспиранты, магистры.

На самом деле переоснащение производства облегчает поиск специалистов. Дело в том, что сегодня найти молодого мастера на токарный станок 1К62 почти невозможно. Во-первых, молодежи не интересно, во-вторых, это требует опыта, так как на универсальном станке все нужно воплощать вручную, а машины с числовым программным обеспечением в большей степени требуют знаний и навыков обращения с программируемым оборудованием. И потом при достойной оплате труда ребята мотивированы на результат. Поэтому мы стараемся делать ставку на такие кадры.

Труднее обстоит дело с конструкторами и технологами – с ними сегодня очень и очень сложная ситуация.

– Вузы не обеспечивают необходимого уровня подготовки?

– К сожалению, еще хуже: уже в ближайшее время мы вообще рискуем остаться без кадров этих специальностей.

Серьезность положения осознают все машиностроители края, в том числе и предприятия ОПК. В прошлом году параллельно с коллегами из «Технологического оборудования» и учебными заведениями, которые на Дальнем Востоке готовят кадры для рыбной и машиностроительной отраслей, – ДВФУ и Дальрыбвтузом – мы попытались реализовать образовательные проекты. Было решено создать научно-учебно-исследовательскую лабораторию под эгидой ДВФУ. В цехах «Дальрыбтехцентра» мы организовали опытную площадку (300 кв. метров), где разместили списанные, но рабочие станки. Планировалось, что здесь студенты смогут отрабатывать свои теоретические знания, получать навыки обработки металла.

Идею с большим интересом встретили преподаватели профильных кафедр и студенты. Летом на производство даже приходили группы ребят.

– Но развития эта образовательная инициатива не получила?

– К сожалению, движения нет. Все уперлось в бюрократию и отсутствие интереса со стороны руководства вуза. Пока ни к чему не привели и попытки поднять этот вопрос на уровне министерства в Москве.

А в начале 2019 года мы получили еще один «подарок»: в ДВФУ была закрыта образовательная программа «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», которая существовала с 1918 года.

Будем еще предпринимать попытки повлиять на ситуацию, потому что, если на Дальнем Востоке перестанут готовить необходимых нам специалистов, это будет настоящая катастрофа. Особенно с учетом тех масштабных проектов в машиностроении и судостроении, которые планируется реализовывать в регионе.

– Но со студентами вы продолжите работать?

– Конечно, ведь привлечение ребят на производство на время летней практики – это еще и наш вклад в популяризацию инженерных профессий. Тем более сегодня нам есть что показать и чем заинтересовать молодежь. Мы готовимся приглашать на предприятие и группы старшеклассников: где еще они смогут увидеть реальное современное производство?

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

– Как вы оцениваете готовность вашего предприятия и машиностроительной отрасли в целом отвечать на запросы современного рынка рыбопереработки?

– С самого основания миссией «Дальрыбтехцентра» было служить рыбной отрасли инженерно-технической площадкой. Эта идея заложена в основу деятельности предприятия и сегодня. Мы работаем над тем, чтобы рыбаки имели доступ к необходимой технике и технологиям здесь, в России. Наша задача – облегчить, автоматизировать, сделать более эффективным тяжелый труд рыбаков и рыбопереработчиков.

За последние 10 лет отечественному машиностроению для рыбной отрасли удалось заметно сократить отставание от мирового уровня, но объективно оно еще сохраняется. Однако есть и четкое понимание того, что полноценное развитие отрасли без развития ее материально-технической базы невозможно. И в этой сфере Россия не может полностью зависеть от европейских или азиатских производителей.

Машиностроение стало одной из приоритетных отраслей, в которых должно активнее всего реализовываться импортозамещение. Это не только залог самостоятельности нашей промышленности, но и важный инструмент повышения ее экономической отдачи. Ведь в рыбной отрасли на оснащение береговых производств и судов тратятся большие средства, и особенно огорчает, когда эти инвестиции уходят за границу на приобретение зарубежного оборудования и технологий. Фактически получается, что доходы от добычи российских биоресурсов направляются на развитие технологий других стран, а стратегически важная рыбная отрасль попадает в технологическую зависимость от иностранных государств.

Стоит признать, что отчасти это происходит потому, что пока отечественный машиностроитель не способен предложить решения по некоторым сложным технологическим процессам, но по многим позициям уже сегодня российские продукты не хуже зарубежных аналогов. Не развивая собственные технологии, мы усиливаем свою уязвимость.

– Вы видите какой-то выход из сложившейся ситуации, как наверстать технологическое отставание?

– Я считаю важным упущением тот факт, что на сегодняшний день в рыбной отрасли нет скоординированной технологической политики. Те предприятия, которые выпускают оборудование для рыбопереработки, находятся на стыке Минпромторга и Росрыболовства, фактически в межведомственном положении. Как результат – отсутствуют координация действий и полноценная стратегия технологического обеспечения рыбной отрасли.

Да, каждое рыбацкое предприятие должно самостоятельно определять, каким образом ему переоснащаться и какое оборудование закупать. Это правильно с той точки зрения, что никаких навязываний быть не должно: никто лучше самих собственников не решит, как эффективнее вложить деньги. Но было бы полезно иметь в отрасли информационно-аналитические или научно-производственные центры (допустим, на каждом бассейне), которые, при условии обязательного взаимодействия между собой, отвечали бы за разработку и внедрение современной техники и выработку долгосрочных программ.

Такие центры могли бы заниматься сбором, анализом и предоставлением информации о современных тенденциях и новинках в области технологии рыбопереработки, проводить курсы повышения квалификации технологов или механиков. Крупные рыбопромышленные компании могут возразить, что они сами за счет внутренних ресурсов частично осуществляют эту работу. Но таких организаций на всю отрасль десять – пятнадцать, и действуют они разрозненно. А компаниям, которые не имеют подобного ресурса, безусловно, была бы полезна такая централизованно обобщенная информация.

Еще один вариант использования потенциала этих площадок – локализация промышленного производства мировых брендов, о чем часто говорится на разных уровнях.

Кроме того, совместно с Минпромторгом и Росрыболовством такие центры могли бы реализовывать политику импортозамещения, создавая отечественные аналоги дорогостоящему оборудованию, чтобы в дальнейшем выпускать его на территории России.

В советское время всем этим вопросам уделялось большое внимание, но, к сожалению, такой опыт был утрачен.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

– Артем Георгиевич, в завершение несколько слов о том, каким «Дальрыбтехцентр» входит в следующее десятилетие?

– Последние годы предприятие постоянно работает над расширением своих возможностей и улучшением облика. Сегодня в своей структуре завод имеет конструкторское бюро, техотдел, заготовительный, механообрабатывающий, сборочно-монтажный цеха, бюро автоматики и другие подразделения. В каждом из них работают люди, которые являются лицом современного «Дальрыбтехцентра». Управленцы, молодые инженеры и рабочие трудятся плечом к плечу с опытными и заслуженными работниками, с одной стороны, перенимая богатый опыт, с другой – воплощая в жизнь новые, современные подходы.

Эффективность работы, конкурентные цены, сроковая дисциплина и зарекомендовавшее себя качество позволяют предприятию иметь стабильный портфель заказов.

Наша команда за последнее время оснастила множество рыбных предприятий своим оборудованием, его знают в разных регионах России и за пределами страны: от Южных Курил до Германии, от Чукотки до Южной Кореи и Китая.

При этом мы четко понимаем, что впереди еще много работы. Несмотря на то, что «Дальрыбтехцентр» достиг достаточно высокого уровня производства, останавливаться мы не собираемся. Наша цель – обеспечить рыбакам возможность максимально укомплектовываться в России, чтобы у них не возникало необходимости решать свои технические проблемы за рубежом. Над этим и будем работать в ближайшие годы.

Поэтому, поздравляя «Дальрыбтехцентр» с юбилеем, хотел бы пожелать ему постоянно совершенствоваться и развиваться, а всем членам нашей команды – здоровья и высоких результатов в работе!

Наталья СЫЧЕВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Март 2019 г.