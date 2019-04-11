С 2019 года вступило в силу большое количество изменений законодательства о рыболовстве. Это и новое регулирование для «прибрежки», и перемены с рыболовными участками, и поправки в законе о госгранице, и многое другое. Впереди пугают неизвестностью аукционы по продаже долей квот. Пока, к сожалению, никто не может ответить, зачем в отрасли потребовалась столь кардинальная перестройка, – таким мнением в беседе с корреспондентом «Fishnews – Новости рыболовства» поделился президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов .

– Максим Георгиевич, примерно год назад мы с вами делали интервью после IV Съезда рыбаков. Время прошло, а острые темы остались те же. Нет ли ощущения разочарования от того, что профессиональное сообщество прикладывает столько усилий, а власти все равно продолжают продвигать аукционы?

– Да, в феврале 2018 года в Москве собирался Всероссийский съезд работников рыбохозяйственного комплекса. Рыбаки уже тогда понимали, какие проблемы надвигаются, и, конечно, основной темой выступлений были инициативы о переходе на аукционную систему. Примечательно, что все это происходило в преддверии закрепления долей квот вылова на следующий период.

Заключение договоров на новый срок – знаковое событие для отрасли. Нужно отдать должное Федеральному агентству по рыболовству: была обеспечена открытость и прозрачность процесса. В заседаниях профильных комиссий получили возможность участвовать наблюдатели от рыбацкого сообщества. Их кандидатуры были выдвинуты Съездом рыбаков. В число наблюдателей вошел и я.

В поступивших от пользователей документах выявлялись неточности, описки, но все это оперативно устранялось – в постановлении правительства заявителям предусмотрели возможность устранить недостатки. Практически никто не остался за бортом, все наши предприятия, направившие заявки, перезаключили договоры на новый срок. Считаю, поработали очень хорошо. И, конечно, с закреплением долей квот на 15 лет предприятия получили возможность планировать свою деятельность на длительный период.

Но, как и переживали рыбаки, попытки уйти от исторического принципа не прекратились. В августе правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции. По всей видимости, она предусматривает системный переход на «аукционные рельсы»: первым пунктом идут крабы, а затем говорится о распределении раз в 3-5 лет части квот на электронных аукционах, без уточнения, о каких видах водных биоресурсов идет речь.

Конечно, это не вселяет надежду, отрасль очень серьезно лихорадит. Появился законопроект о выставлении на торги крабовых квот. Теперь мы вынуждены доказывать, что такой подход к изменению законодательства будет пагубным. Ведь в 2000-х годах аукционы уже применялись и зарекомендовали себя крайне негативно, отрасль ушла в большой минус, не поступали инвестиции. Свою позицию мы отстаиваем с цифрами, аргументированно.

– В выступлениях Минсельхоза и Росрыболовства, к сожалению, так и не прозвучало, чем плох тот механизм инвестиционных квот, который уже предусмотрен в федеральном законе о рыболовстве.

– Этот механизм был более понятен с самого начала. Хотя, конечно, его восприняли сдержанно: когда предприятия теряют 20% объемов, это отражается на их экономических показателях. Однако, когда программа стартовала, многие включились в реализацию инвестиционных проектов.

Правда, и тут без вопросов не обходится. По этому поводу уже была публикация на Fishnews. При подготовке правовой базы не учтена отдаленность территорий, на которых строятся береговые заводы, а ведь для того чтобы они работали, необходимо создать инфраструктуру, холодильник, административный комплекс – это требует и времени, и сил, и средств. И специалисты уже отмечали, что требования к срокам воплощения проектов должны быть более гибкими.

Тем не менее механизм инвестиционных квот запущен и показывает себя успешно. Однако предложен новый вид квот – на добычу крабов в инвестиционных целях. При этом победители берут на себя обязательства по строительству объектов на территории России. В тексте закона не указано, что это должны быть за объекты – их перечень установит правительство. В сводном отчете к законопроекту говорилось, что нововведение позволит строить новые суда рыбопромыслового флота. И тогда все становится совсем запутанным. Ведь правовая база уже предусматривает инвестиционные квоты под строительство судов, и даже есть распоряжение правительства, согласно которому такой вид квот должен выделяться и по крабу. Если законодатель видит своей целью обновление флота, то ничего изобретать не нужно, надо было только выпустить постановление, определяющее требования к судам, которые должны построить инвесторы для добычи крабов. В противном случае получается, что единственный смысл законопроекта – провести торги и перераспределить ресурс.

Отмечу, что в Сахалинской области пользователи водных биоресурсов, не дожидаясь понуканий со стороны государства, в течение последних трех лет очень активно участвуют в инвестиционном развитии. Причем компании вкладываются не только в перерабатывающие береговые производства, но и в туристическую отрасль, гостиничный бизнес, развитие спорта, дорожное хозяйство. Создан благотворительный фонд «Родные острова», он реализовал уже более 500 проектов, несколько сотен миллионов рублей направлены на эти цели. Планировалось вложить не менее 7 млрд рублей в инвестиционное развитие нашего региона. Но отправка долей квот на аукцион приостановит эту работу. Нет ответа: зачем разрушать те начинания, которые уже воплощаются в жизнь? И в этом мы солидарны с руководством области, которое говорит, что изменения не должны отразиться на тех инициативах, которые уже осуществляются, ударить по темпам развития региона.

– Важная тема для Сахалинской области – лососевая путина. Насколько я понимаю, прогнозы на 2019 год не слишком оптимистичные. Объемы вылова уже обсуждались – какие ожидания, какие вопросы?

– Лососевая тема для нашей области достаточно болезненная. Подходы сокращаются, горбуши, по прогнозам науки, ожидать не приходится: рекомендованный вылов этого вида тихоокеанских лососей на Восточном Сахалине – всего 6,5 тыс. тонн. Конечно, цифра совсем маленькая. Соответственно, мы понимаем, что будут достаточно серьезные ограничения лова. Можно предполагать – и наука дала такой сигнал, что промысел в заливах Анива, Терпения будет закрыт. Придется сокращать длину центрального крыла ставных неводов, будут выработаны и другие меры. Единственная надежда, конечно, на Итуруп, где в последнее время наблюдаются хорошие уловы лососевых.

Сейчас идет разработка краткосрочной стратегии промысла на путину 2019 года – мы благодарны науке за возможность поучаствовать в подготовке этого документа.

Поэтому мы понимаем, что по крайней мере для Сахалинской области был правильным выбор развивать искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей. Об этом же говорит опыт наших стран-соседей. Здесь, на наш взгляд, есть перспективы. Горбуша каждый год преподносит сюрпризы, а кета более стабильна и более прогнозируема, с ней бизнес может выстраивать хоть какое-то видение своей работы.

– Но ведь нередко деятельность лососевых рыбоводных заводов критикуют. Звучат вопросы: если ЛРЗ работают, то где же рыба? И неоднозначные оценки приходится слышать не только от простых жителей, но и от представителей власти.

– Конечно, это природный ресурс, здесь нельзя все рассчитать на 100 процентов. Но, еще раз повторю, кета более предсказуема в своих подходах. Зачем говорить: где рыба? Рыба есть, результаты работы кетовых заводов видны. Если бы эта деятельность была неэффективной, бизнес бы ею не занимался. Мы считаем, что за лососеводством будущее.

– В феврале президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию и в очередной раз заявил о необходимости создания комфортных условий для развития бизнеса. Стоит задача за два года полностью обновить нормативно-правовую базу с требованиями, соблюдение которых проверяется при госконтроле (надзоре). Как вы смотрите на эту задачу в сфере рыболовства?

– Это часть реформы контрольно-надзорной деятельности. Государство продолжает выполнение обязательств, которые взяло на себя ранее. В том числе речь идет о внедрении риск-ориентированного подхода в контроле и надзоре.

Президент поручил полностью обнулить нормативно-правовую базу и ввести новые подходы контрольно-надзорной деятельности. Мы, конечно, это полностью поддерживаем. Принципы оценки рисков при контроле в рыбной отрасли будут работать эффективно. Я уже отмечал, что можно внедрять в рыбном хозяйстве систему саморегулируемых организаций: бизнес мог бы взять на себя определенные обязательства по наполнению продукцией из водных биоресурсов внутреннего рынка, по обеспечению определенного уровня заработных плат работников рыбного хозяйства, по изготовлению качественных и безопасных продуктов – рыбацкое сообщество в состоянии гарантировать их выпуск без излишнего внимания контролирующих органов. Таким образом могли бы самоорганизоваться законопослушные и ответственные предприятия.

Президент также сказал о необходимости создания российских защищенных брендов экологически чистой сельхозпродукции и продвижения их на внутреннем и внешнем рынках. Россия действительно обладает сегодня качественным продуктом и может его поставлять туда, где есть перспективные ниши.

Переход на новые, более щадящие для бизнеса принципы госконтроля и надзора, внедрение саморегулирования, продвижение российской экологически чистой продукции способны вывести рыбную отрасль на новый уровень.

Для проведения реформы контрольно-надзорной деятельности в аппарате правительства создан специальный департамент – регуляторной политики. Будем готовить свои предложения в этой сфере. Еще раз хочу подчеркнуть, что в нашу ассоциацию входят ответственные и законопослушные предприятия, которые на легальных основаниях добывают водные биоресурсы и изготавливают качественную продукцию, причем они сами заинтересованы в высоком уровне своих товаров.

– Очень много жалоб от людей на недоступность рыбы и морепродуктов. Из-за этой проблемы в адрес рыбаков звучит немало упреков. Как вы могли бы это прокомментировать?

– Здесь хотелось бы вернуться к теме административных барьеров. Их снятие бы пошло на пользу ситуации на рынке. Вот, например, система в сфере ветеринарии «Меркурий» не просто не зарекомендовала себя хорошо: в потребительских сетях люди вынуждены сокращать ассортимент из-за ее громоздкости. Продавцы говорят, что им проще отказаться от отдельных позиций, чем пользоваться «Меркурием».

И, конечно, дело рыбака – успешно выловить рыбу, изготовить из нее качественный продукт, довезти его до берега. По большому счету, рыбная продукция в сетях стоит в два раза дороже, чем в опте во Владивостоке. Рыба доступна, но тут включаются сети, перекупщики, транспортировщики, накручивается цена, вины рыбака тут никакой нет.

И дорожает не только рыба, НДС вырос до 20% – это также сказывается на конечной стоимости. Дорожает топливо. Все это не может проходить без последствий.

– Мне кажется, очень важно на государственном, федеральном уровне менять отношение в обществе к рыбацкой профессии, к тем, кто работает в отрасли.

– Рыбацкий труд всегда считался сложным и почетным. Моряков встречали на берегу с оркестром. В 2018 году наша страна поставила рекорд, добыв более 5 млн тонн водных биоресурсов. В прежние времена десятки, сотни людей удостоились бы за это высоких трудовых наград. А сегодня рыбака еще и ругают. Такое отношение пора менять.

Серьезный удар по репутации отрасли нанесли материалы, появившиеся в СМИ в декабре – январе. Мы понимаем, что целью этих статей и сюжетов была подготовка общественности к введению аукционов по продаже долей квот, а пострадали те, кто работает в отрасли.

Труд рыбака требует большого уважения, за эту работу не каждый бы взялся. И именно ведомства, на которые возложена ответственность за отрасль, – Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство – в первую очередь должны защищать рыбака.

– Нельзя не отметить количество новых документов, которые выходят в отрасли.

– По непонятным для рыбаков причинам кто-то вдруг решил, что раньше все работало плохо и правила нужно полностью пересмотреть. Законодательство совершенно изменили, кардинально трансформировались подходы в вопросах регулирования добычи рыбы. Мне кажется, это сделано не до конца продуманно. И никто не может ответить, зачем нужны все эти многочисленные перемены.

Мы только приступили к работе по новым правилам, а уже видим, что возникает множество вопросов: и по заключению договоров на рыболовные участки, и по оформлению разрешений на вылов. Надеемся, что будет возможность детально обсудить все эти темы.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Апрель 2019 г.