27 февраля 2019 года

Владимир Путин поручил расчистить поле требований к бизнесу

С 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Им на смену, по замыслу властей, придут современные нормы с учетом риск-ориентированного принципа.

Опубликован перечень поручений главы государства по реализации послания Федеральному Собранию. Напомним, что к парламенту Владимир Путин обратился 20 февраля. Традиционно одной из тем стал деловой климат.

Как сообщает корреспондент Fishnews, президент поручил правительству обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые позволят отменить с 1 января 2021 г. все нормативные правовые акты, устанавливающие требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле (надзоре). При этом должно быть обеспечено введение в действие новых норм с актуализированными требованиями, разработанными «с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах». К работе должны быть привлечены ведущие деловые объединения предпринимателей.

Первый доклад по этому вопросу от правительства ожидается до 30 июня 2019 г., далее – раз в квартал.

Напомним, что для исключения избыточных и неэффективных требований власти собираются использовать механизм «регуляторной гильотины» – о нем в январе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Для реализации реформы контроля и надзора в аппарате правительства создан специальный департамент – регуляторной политики.

Fishnews