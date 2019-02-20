20 февраля 2019 года

Владимир Путин призвал засучить рукава в реформе контроля и надзора

За два года нужно обновить нормативную базу в сфере контроля и надзора, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Правительство ранее уже сообщило о планах по использованию «регуляторной гильотины».

В своих посланиях Федеральному Собранию президент традиционно останавливается на теме бизнес-среды. Не стал исключением и нынешний год. Улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции президента назвал в числе четырех приоритетов для решения системных проблем в экономике, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава государства остановился на теме уголовного преследования предпринимателей. Он предложил деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив (АСИ) создать цифровую платформу для того, чтобы предприниматели могли сделать публичной информацию о давлении на бизнес и добиться рассмотрения по существу.

За оставшиеся два года нужно обновить нормативную базу в сфере контроля и надзора, заявил Владимир Путин.

«Давайте действительно подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции», – подчеркнул президент.

«Сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям. Остальные сдать в архив», – добавил он.

Нынешнюю ситуацию Владимир Путин назвал «страшной». «По некоторым направлениям, по некоторым ведомствам вот такие фолианты, вот такой толщины. Они же десятилетиями многие работают», – заявил президент.

Он выразил сомнение, что даже сами сотрудники ведомств знают, что написано во всех этих документах. «Поэтому нужно провести этот анализ за два года, не бояться этого, засучить рукава, сделать, провести эту работу», – призвал Владимир Путин.

О чем говорилось в прошлых посланиях

Ежегодно президент отмечает, что изменения в сфере контрольно-надзорной деятельности и снижения нагрузки на бизнес происходят, но слишком медленными темпами. В послании 2018 г. Владимир Путин заявил, что в течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход. Должны внедряться дистанционные методы контроля, подчеркнул президент.

В 2016 г. (послание тогда озвучивалось в декабре) глава государства также остановился на том, как важно ускорить внедрение подхода, основанного на оценке рисков. Владимир Путин говорил о значимости профилактики нарушений и отмене излишних инструкций.

В 2015 г. президент указал на то, что «целая армия контролеров по-прежнему мешает работать добросовестному бизнесу», и поручил представить конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контролирующих органов.

О реформе контроля и надзора

На Гайдаровском форуме, проходившем в январе в Москве, глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что все требования для бизнеса подвергнут пересмотру – избыточные и неэффективные нормы отсекут. Власти называют такой механизм «регуляторной гильотиной».

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности предусматривается принятие специального федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле. В первом чтении он был принят еще в феврале 2018 г., однако теперь документ решено пересмотреть.

Шаги по улучшению бизнес-среды правительство определило в рамках специального плана – «Трансформация делового климата».

Росрыболовство ранее также заявило о намерении вместе с рыбацкими объединениями проинвентаризировать все существующие виды контроля при осуществлении рыболовства.

Fishnews