Новости
Государственная Дума РФ. Фото из открытых источников

Депутаты залатали правовые «прорехи»

Госдума приняла закон, который вносит целый ряд важных для отрасли изменений: о предоставлении рыбоводных участков лососевым рыбоводным заводам, продлении договоров о закреплении доли квоты, переоформлении участков для промысла.

На пленарном заседании 21 ноября депутаты поддержали в третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и аквакультуры (рыбоводства)». Документ претерпел значительные изменения с момента его внесения в Госдуму.

ЛРЗ освободили от торгов

В сентябре 2017 г. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов: ЛРЗ, работавшие по договорам на искусственное воспроизводство, не могли без торгов получить рыбоводные участки на тех водоемах, куда выпускали молодь, сообщает корреспондент Fishnews.

По новому закону предприниматели смогут без конкурсов или аукционов получить РВУ и перейти с режима искусственного воспроизводства на режим товарной аквакультуры (пастбищное рыбоводство – это один из ее видов).

Действие документа распространяется на юридические лица и ИП, которые «осуществляли за счет собственных средств искусственное воспроизводство анадромных видов рыб на водном объекте рыбохозяйственного значения или его части во внутренних водах РФ, за исключением внутренних морских вод РФ, с использованием принадлежащих им зданий, сооружений и другого имущества».

Упростили переоформление участков

Второе чтение документ прошел 20 ноября. К этому времени в него был внесен пакет поправок, направленных на решение еще двух крупных проблем в рыбной отрасли.

Один из вопросов был связан с применением с 1 января 2019 г. понятия «рыболовный участок» вместо «рыбопромысловый участок». Новый закон расширяет категории, имеющие право на переоформление участка без торгов. Это право распространено на юридических лиц или ИП, ведущих промышленное рыболовство в отношении анадромных видов рыб во внутренних морских водах или территориальном море РФ; либо промышленный лов в пресноводных водоемах; а также на представителей КМНС, осуществляющих традиционное рыболовство.

Продлили договоры на промысел

Вторая проблема была связана с истечением срока действий договоров о закреплении долей квот в ноябре – декабре 2018 г. – до момента вступления в силу переоформленных договоров. В результате многим предприятиям грозил вынужденный простой. С внесением изменений в законодательство рыбаки получают возможность продолжить промысел.

Депутаты Госдумы приняли дополненный закон в третьем чтении 21 ноября. Предполагается, что Совет Федерации рассмотрит закон 23 ноября.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

На ДВНПС обсудили горячие темы

Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

Вице-президент Teknotherm US

Владимир СУХАРЕВ

Teknotherm: автоматика холода

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Олег ПОПОВ

Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Все наши проекты – часть комплексного плана

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Все материалы

Крупным планом

Добыча цист артемии с воды

Артемия по бросовой цене

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.