22 ноября 2018 года

Депутаты залатали правовые «прорехи»

Госдума приняла закон, который вносит целый ряд важных для отрасли изменений: о предоставлении рыбоводных участков лососевым рыбоводным заводам, продлении договоров о закреплении доли квоты, переоформлении участков для промысла.

На пленарном заседании 21 ноября депутаты поддержали в третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и аквакультуры (рыбоводства)». Документ претерпел значительные изменения с момента его внесения в Госдуму.

ЛРЗ освободили от торгов

В сентябре 2017 г. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов: ЛРЗ, работавшие по договорам на искусственное воспроизводство, не могли без торгов получить рыбоводные участки на тех водоемах, куда выпускали молодь, сообщает корреспондент Fishnews.

По новому закону предприниматели смогут без конкурсов или аукционов получить РВУ и перейти с режима искусственного воспроизводства на режим товарной аквакультуры (пастбищное рыбоводство – это один из ее видов).

Действие документа распространяется на юридические лица и ИП, которые «осуществляли за счет собственных средств искусственное воспроизводство анадромных видов рыб на водном объекте рыбохозяйственного значения или его части во внутренних водах РФ, за исключением внутренних морских вод РФ, с использованием принадлежащих им зданий, сооружений и другого имущества».

Упростили переоформление участков

Второе чтение документ прошел 20 ноября. К этому времени в него был внесен пакет поправок, направленных на решение еще двух крупных проблем в рыбной отрасли.

Один из вопросов был связан с применением с 1 января 2019 г. понятия «рыболовный участок» вместо «рыбопромысловый участок». Новый закон расширяет категории, имеющие право на переоформление участка без торгов. Это право распространено на юридических лиц или ИП, ведущих промышленное рыболовство в отношении анадромных видов рыб во внутренних морских водах или территориальном море РФ; либо промышленный лов в пресноводных водоемах; а также на представителей КМНС, осуществляющих традиционное рыболовство.

Продлили договоры на промысел

Вторая проблема была связана с истечением срока действий договоров о закреплении долей квот в ноябре – декабре 2018 г. – до момента вступления в силу переоформленных договоров. В результате многим предприятиям грозил вынужденный простой. С внесением изменений в законодательство рыбаки получают возможность продолжить промысел.

Депутаты Госдумы приняли дополненный закон в третьем чтении 21 ноября. Предполагается, что Совет Федерации рассмотрит закон 23 ноября.

Fishnews