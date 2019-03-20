20 марта 2019 года

Крабы доползли до парламента

Правительственный законопроект о крабовых аукционах внесен в Госдуму и направлен в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка распределения квот добычи крабов - в соответствии с распоряжением № 449 от 18 марта 2019 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения в закон о рыболовстве, инициированные Минсельхозом, предполагают продажу на аукционах 50% крабовых квот, которые ранее были закреплены по историческому принципу.

Законопроект вводит новый вид квот - квоты добычи крабов, предоставленные в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства, которые будут закреплять за победителями аукционов на десять лет. Виды крабов и районы их добычи, подпадающие под действие новых правил, будут определены правительством.

Кроме того, победившие в электронных торгах пользователи будут обязаны построить на территории России объекты, перечень которых также будет установлен позднее. Всего для реализации закона потребуется принять пять постановлений правительства.

Минсельхоз неоднократно утверждал, что изменение правил игры в крабовом секторе не приведет к сокращению рабочих мест на флоте и не окажет негативного влияния на реализацию проектов по строительству судов и заводов в рамках действующего механизма инвестквот. При этом подчеркивалась выгода для федерального бюджета, который, по расчетам разработчика законопроекта, в результате аукционов в 2019-2020 гг. получит доход около 82 млрд рублей.

Бизнес-сообщество придерживается другого мнения. Отраслевые ассоциации и предприятия представили анализ социально-экономических последствий крабовых аукционов, среди которых невозможность рассчитаться по кредитам и угроза банкротства, особенно для малых предприятий, ухудшение конкуренции в отрасли, возвращение теневого промысла и срыв уже запущенных инвестиционных проектов. По итогам оценки регулирующего воздействия существование рисков для компаний, которые сейчас ведут промысел краба, подтвердило и Минэкономразвития.

Fishnews