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Предварительные итоги промысла обсудили в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ФАР

Страна подсчитала годовые уловы: новый рекорд

В минувшем году отечественные пользователи освоили 5,03 млн тонн водных биоресурсов, на 5,1% превысив уровень 2017 г. Это рекордный показатель за последние 26 лет.

Предварительные итоги промысла обсудили на совещании, которое в режиме видеоконференции провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Основной объем вылова традиционно приходится на Дальневосточный бассейн – там добыли 3,5 млн тонн, что на 11% больше, чем на отчетную дату прошлого года. В том числе поймано более 676 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что более чем вдвое превышает показатель 2017 г. Это максимальный вылов красной рыбы за всю историю наблюдений, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В Северном бассейне освоили 577 тыс. тонн - на 1% больше, чем годом ранее. Рыбаки Западного бассейна наловили на 5,2% больше – 80,4 тыс. тонн. В Азово-Черноморском бассейне вылов снизился почти на 26% - до 75 тыс. тонн. В Волжско-Каспийском бассейне уровень добычи сократился на 6% – до 69 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российским рыбопромысловый флот освоил 715 тыс. тонн (-14,7%).

Промысел в начале 2019 г. осложняется неблагоприятными погодными условиями в основных рыбохозяйственных бассейнах, отметили в ФАР. Ведомство обратило внимание, что в промысле участвует все больше судов.

К середине января в Дальневосточном бассейне объем вылова составил 108,8 тыс. тонн, в Северном бассейне - 9,3 тыс. в Западном бассейне - 2,4 тыс. тонн, в Азово-Черноморском – 2 тыс. тонн. В зонах иностранных государств рыбаки выловили 11,3 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 400 тонн.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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