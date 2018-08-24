24 августа 2018 года

​50% крабовых квот отправится на аукцион

На электронных торгах планируется переделить 50% объема крабовых квот – об этом говорится в дорожной карте, которую утвердило Правительство РФ. Документ был подготовлен антимонопольной службой.

Грядут большие перемены



Правительство утвердило дорожную карту (план мероприятий) по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России. Соответствующее распоряжение – от 16 августа 2018 г. № 1697 – опубликовано на сайте кабмина.

Документ подготовила Федеральная антимонопольная служба, говорится в пресс-релизе правительства. Ряд мероприятий предусматривается в рыбохозяйственном комплексе. Важнейшие из них – по предоставлению права на вылов. Так, в дорожную карту вошел пункт о распределении «50 процентов объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по «историческому принципу», путем проведения аукциона в электронной форме». Для этого, согласно плану, должны выйти федеральный закон и правительственное постановление. Проекты таких актов должны быть внесены в кабмин в 2018 – 2019 гг.

Также план предусматривает, что ведомства разработают предложения о механизме выделения «по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3 - 5 лет) части квот из ранее распределявшегося по «историческому принципу» объема квот, которая должна будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме». Доклад в правительство по этому вопросу должен быть внесен в 2019 г.

Ответственные исполнители по обоим пунктам – Министерство сельского хозяйства РФ, Росрыболовство и ФАС России.

Также планируется провести анализ имеющихся у пользователей, в том числе входящих в группу лиц, суммарных размеров долей квот, чтобы выявить тех, кто располагает более чем 35% общего размера квоты. По итогам должен быть подготовлен доклад в правительство. Срок реализации – 2019 г. Исполнители – Федеральная антимонопольная служба и Минсельхоз. Ожидаемый результат – «исключение условий, способствующих монополизации рынка».

Важные пункты хитро спрятали

«Важнейшие для отрасли пункты об аукционах «спрятаны» в дорожной карте по развитию конкуренции. Между тем это первый раз, когда решение о крабовых квотах озвучивается в правовом акте, - отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. – При этом никаких цифр, обоснований отрасль так и не дождалась. Лишь в качестве ожидаемого результата указано создание условий для входа на рынок вылова новых участников».

Напомним, что предложение о распределении квот на аукционах с периодичностью раз в 3 – 5 лет ФАС России ранее включила в доклад «О состоянии конкуренции в РФ за 2017 г.». Инициативы ведомства в июле детально рассмотрела Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. В заключении, подготовленном по итогам заседания, отмечено, что выводы антимонопольной службы не основаны на информации об экономическом состоянии отрасли.

В случае введения аукционов государство получит от 80 млрд рублей, однако это убивает дальнейшие инвестиции в отрасль, отметил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков Миркин. Рыбопромышленные объединения уже заявляли о конкретных проектах в сфере обновления флота и развития береговой переработки, которые ставятся под удар.

В июне сенатор Елена Афанасьева внесла в Госдуму законопроект о 15-летнем моратории на изменение перечня видов квот. Поправки включены в проект примерной программы законопроектной работы Думы на сентябрь.

Распоряжение Правительства № 1697 смотрите во вложенном файле в рубрике "Официально" https://fishnews.ru/rubric/ofitsialno/11082.

Fishnews