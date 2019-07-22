В ходе III Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге 11 июля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сделал сенсационное заявление о стоимости российской рыбной отрасли, оценив ее в несколько раз выше, чем Росстат. Глава отраслевого регулятора предположил, что рыночная стоимость используемых бизнесом водных биоресурсов оценивается в 1,6 - 2,1 трлн рублей.

Что говорит об этом Росстат? Ничего. Росстат в принципе не оценивает стоимость водных биоресурсов, как и природных ресурсов в целом. Применяемые федеральной службой методологические подходы не заточены на такую калибровку статистического учета.

Методологические подходы Росстата к оценке национального богатства изложены в выпущенном в 2013 году сборнике «Россия в цифрах». Впредисловии к главе «Национальное богатство» методологи отечественной статистической науки измеряют национальное богатство страны с помощью двух показателей: основные фонды («часть национального богатства, созданная в процессе производства, которая длительное время неоднократно или постоянно в неизменной натурально-вещественной форме используется в экономике, постоянно перенося свою стоимость на создаваемые продукты и услуги») и материальные оборотные средства («производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция и товары для перепродажи, материальные резервы»). О стоимости природных ресурсов — недр, земли, водных биоресурсов — в сборнике умалчивается.

Ранее в 2010 году на сайте ведомства были размещены «Методологические разработки Росстата», в которых к национальному богатству относили «нефинансовые непроизведенные активы» (землю, богатства недр, водные биологические ресурсы и подземные водные ресурсы). Однако методология «оцифровки» материальных непроизведенных активов ни в этом документе Росстата, ни в более поздних так и не была разработана. Более того, используемый Росстатом затратный подход в принципе не работает при оценке природных богатств, потому что затратный подход основан на подсчете средств, которые были вложены в создание объекта, и оценку вложений, необходимых для создания точного аналога оцениваемого объекта.

Итак, Росстат считает, что стоимость рыбной отрасли — это только стоимость основных фондов, сырья, материалов, топлива, запчастей, готовой продукции и материальных резервов, а Росрыболовство предлагает к этому добавить ресурсную ренту. Казалось бы, какие проблемы? Сложить оба показателя и получим ответ на вопрос: «Сколько стоит рыбная отрасль?»Нет, не получим. Потому что ни подход Росстата, ни подход Росрыболовства не обоснованы надежной и статистически полноценной информационной базой.

Поясню. Отечественные статистики собирают отчетные данные о рыбной отрасли, как и о других отраслях, с помощью Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС-ред.2). В ОКВЭД существует специальный вид экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» (код 03). В соответствии с отчетом Росстата «Социально-экономическое положение Российской Федерации в 2018 году» оборот организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» составил 341,1 млрд. рублей. Это и есть доход рыбной отрасли за 2018 год? Нет.

Как следует из пояснения к коду 03 ОКВЭД, «обработка рыбы, ракообразных и моллюсков на заводах, расположенных на берегу и производственных судах», НЕ ОТНОСИТСЯ к рыболовству. Согласно ОКВЭД, обработка рыбы, ракообразных и моллюсков на производственных судах и береговых заводах относится к другому виду экономической деятельности — «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» (код 10.20).

В 2018 году было произведено 157 тыс. тонн рыбного филе и 214 тыс. тонн консервов и пресервов. Соответственно, полученная от реализации произведенной продукции выручка отнесена не к рыболовству, а к пищевой промышленности. «Статистическая гильотина» разом отрубила от отраслевых доходов рыбной отрасли значительную часть выручки и перенесла эту выручку в другую отрасль — «Производство пищевой продукции».

Таким образом, Росстат не исчисляет в полном объеме совокупную выручку рыбопромышленных предприятий, а значит и стоимость материальных оборотных активов рыбопромышленных предприятий. Следовательно, нет возможности получить достоверные статистические данные даже о тех двух показателях, которые Росстат использует для оценки стоимости рыбной отрасли. Более того, применяемый Росстатом метод не позволяет оценить ни совокупную выручку рыбной отрасли, ни стоимость основных фондов, ни величину материальных оборотных активов, ни объем налоговой нагрузки отрасли.

В то же время предложенный Росрыболовством подход также нуждается в уточнении. Росрыболовство использовало при оценке стоимости рыбной отрасли доходный, или рентный, подход. Такой подход основан на разработанной ООН системе международных стандартов национального счетоводства (Система Национальных Счетов) и позволяет применять при оценке национального богатства «дисконтированную стоимость будущих экономических выгод, ожидаемых от данного актива». Суть доходного подхода проста – оцениваемый объект стоит столько, сколько от него можно будет получить доходов за весь период владения с учетом рисков.

Однако — и это очень важно — при таком подходе необходимо обеспечивать сопоставимость объектов (нельзя применять одинаковый метод оценки к разным по своим экономическим характеристикам объектам) и оценивать риски (регуляторный или законодательный риск способен «убить» ценность самого привлекательного объекта). Простой пример: методологически «нестерильно» использовать одинаковый метод оценки стоимости квоты на вылов минтая и рыбопромыслового участка для добычи лососевых (вылов лососевых подчиняется совершенно иным биологическим закономерностям, чем вылов минтая).

Пять лет назад схожий с Росрыболовством подход, но только к оценке другой отрасли, был использован в масштабном исследовании аудиторско-консалтинговой группы ФБК «Сколько стоит Россия?» Авторы исследования оценили, например, стоимость российского сельского хозяйства в 70 трлн рублей, хотя применяемый Росстатом подход давал вдесятеро меньшую сумму (в исследовании оценивались и другие отрасли экономики, но не рыбная отрасль).

Росрыболовство предложило новаторскую методику оценки реальной стоимости рыбной отрасли. Эта методика, конечно, требует уточнения и доработки, но в главном она верна и полезна и для бизнеса, и для государства. Только ясное понимание того, что стоимость природных богатств России может и должна быть исчислена в денежном выражении, ясное понимание того, что законодательный или регуляторный риск способен «дисконтировать» стоимость природных ресурсов, — только такой статистический подход способен обеспечить долгосрочную и эффективную государственную политику управления ресурсами.

Герман Зверев, президент ВАРПЭ

Июль 2019 г.

Fishnews