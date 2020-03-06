В этом году перед выходом на рыбалку любителям отдыха с удочкой (а на Дальнем Востоке – и с сетью) настоятельно рекомендуют подготовиться и освежить свои знания законодательства. В приморских регионах информированию граждан о вступивших в силу изменениях постарались уделить особое внимание. Как в этом плане обстоит ситуация в Сахалинской области, где едва ли не каждый местный житель может назвать себя заядлым рыбаком, Fishnews рассказал руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Самир Кулиев.

– Самир Джафарович, в 2019 году предприятия рыбной отрасли прошли через процедуру переоформления участков с рыбопромысловых на рыболовные. На Сахалине это вызвало определенные сложности, т.к. в результате резко сократилось количество мест для любительского рыболовства тихоокеанских лососей по путевкам.

– Действительно, Сахалинская область на сегодняшний день испытывает определенный дефицит участков для любительского рыболовства. Это произошло в связи с тем, что в законе о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов отсутствует двойное назначение участков и при переоформлении теперь уже рыболовные участки получили только один статус использования. Соответственно, те участки, что раньше использовались по двойному назначению – для любительского и промышленного рыболовства (в основном анадромных видов рыб), – сейчас оказались недоступными для любителей.

– По информации, озвученной на январском заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета, до переоформления договоров в области было 36 участков с двумя целями использования. А осталось?

– На сегодняшний день осталось всего пять участков для спортивно-любительского рыболовства: два морских (в Охинском районе и на острове Шикотан), где по путевкам с помощью сетей возможно будет осуществлять любительский лов лососей, и три – во внутренних водных объектах (на юге Сахалина, в Анивском районе).

Понятно, что для Сахалина этого недостаточно. Сейчас обсуждаются пути решения проблемы. Было организовано совещание с участием представителей субъекта Федерации (вопрос по формированию участков для любительского рыболовства находится в компетенции правительства Сахалинской области), Росрыболовства, СахНИРО и Сахалинрыбвода по определению мест добычи сетными орудиями лова для рыбаков-любителей. В большей степени эти места пересекаются с теми, которые уже определены в правилах рыболовства для удебных орудий, но мы будем предлагать урегулировать этот вопрос соответствующими изменениями в действующие правила рыболовства.

Кроме того, правительством Сахалинской области будут определены новые рыболовные участки для любительского лова. Здесь также есть некоторые трудности, т.к. необходимо вносить изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, постановления правительства РФ по определению добычи ценных видов рыб. С этой целью на заседании ученого совета было предложено вывести горбушу и кету в ценные виды рыб для дальнейшего формирования участков для любительского рыболовства.

Так что проблема в этой сфере на Сахалине действительно существует, но мы ее стараемся решать в максимально короткие сроки, с учетом имеющихся у нас полномочий.

– Помимо выбора места рыбалки любителям в этом году необходимо внимательно подойти и к подготовке снастей: с 1 января 2020 года вступило в силу требование об учете сетных орудий лова.

– В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 ноября 2019 года № 1482 «Об утверждении правил учета сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов…», на территориальные органы Росрыболовства возложены полномочия по регистрации таких орудий лова. Мы сформировали соответствующий реестр, на сегодняшний день в управление поступило 16 заявлений от граждан о регистрации сетных орудий. По четырем принято положительное решение, и заявленным сетным орудиям присвоен соответствующий номер. Еще по четырем отказано: неправильно указываются размеры орудия лова, они не соответствуют действующим правилам рыболовства и т.д. Восемь заявлений находятся на рассмотрении. Это, будем говорить, первые ласточки в нашей работе.

В целом с прошлого года через официальный сайт СКТУ Росрыболовства и напрямую через свои районные отделы мы стараемся доводить до рыболовов-любителей необходимую информацию об обязанности регистрировать сетные орудия лова. Используем для этого и площадки региональных СМИ, в том числе телевидение.

– Где непосредственно проходит регистрация сетей?

– Регистрация проходит только в территориальном управлении Росрыболовства. Рыбак может подать заявление лично либо направить его по почте в Сахалино-Курильское ТУ. Если все соответствует требованиям, орудие лова заносится в специальный реестр, ему присваивается номер, который затем рыбак уже самостоятельно наносит на свое сетное орудие лова. Какого размера должна быть бирка, где она располагается, что в ней необходимо указывать – эти и другие требования подробно расписаны в правилах учета, утвержденных все тем же постановлением № 1482.

– Это требование имеет какой-то переходный период или в этом году рыбаков уже будут проверять на наличие бирок на сетях по всей строгости?

– Требование вступило в силу с 1 января. Поэтому, конечно, когда сотрудник рыбоохраны СКТУ или погрануправления будет осуществлять проверку, на орудии лова соответствующая бирка обязательно должна быть – это необходимо для идентификации орудия лова и личности самого рыбака.

Понятно, что этот год первый, система маркирования орудий только внедряется и никто, как говорится, не жаждет крови. Люди должны привыкнуть к новым требованиям, первое время основное внимание будет уделяться профилактике нарушений, разъяснениям и т.д. Но в итоге все граждане-любители, которые используют сетные орудия лова, в обязательном порядке должны их зарегистрировать и промаркировать. В противном случае последуют санкции, предусмотренные статьей 8.37 КоАП РФ.

– Наверно, стоит напомнить, что Дальний Восток – это исключительный регион, где разрешено любительское рыболовство сетными орудиями.

– Совершенно верно: полный список таких регионов также приведен в правилах учета сетей. Во всей остальной части России они запрещены.

У нас же в принципе любой гражданин имеет право подать заявление, указав место добычи с привязкой к муниципальному образованию, свои данные, характеристики орудий лова и т.д. Само орудие лова должно быть разрешено действующими правилами рыболовства. Это могут быть как сети, невода, так и сетные ловушки, например для добычи креветки, сачок для ловли мойвы – т.е. все орудия, у которых есть сетное полотно.

Хотелось бы донести до всех рыбаков-любителей информацию о необходимости использовать именно зарегистрированные орудия лова.

– А хватает ли самому терруправлению сил, чтобы отслеживать ситуацию с соблюдением правил рыболовства, особенно в жаркий сезон лососевой путины?

– Напомню, что задача охраны водных биоресурсов на море находится в компетенции пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Что касается нашей сферы контроля – внутренних водоемов, – то уже не первый год в период лососевой путины в Сахалинскую область направляется подкрепление – дополнительные силы из других теруправлений Росрыболовства. Для СКТУ это 10 дополнительных инспекторов рыбоохраны. Не очень много для островного региона, но мы прекрасно понимаем, что на Дальнем Востоке есть и более сложные, горячие точки, где тема борьбы с браконьерством стоит намного острее. Тот же Амур, куда в прошлом году было направлено около 40 сотрудников из других терруправлений.

Однако в целом по практике прошлых лет могу сказать, что для нас это ощутимая помощь в борьбе с браконьерством, мы довольны сотрудниками, которые приезжают к нам, – это грамотные специалисты, и я всегда выражаю им благодарность за совместную работу. Думаю, что и в этом году будет так же.

– А что касается штата рыбоохраны Сахалино-Курильского теруправления – удается ли пополнять ряды постоянными сотрудниками?

– Сегодня мы испытываем дефицит сотрудников рыбоохраны. Во многом вопрос осложняется еще и тем, что у нас в целом требования к госслужащим в соответствии с действующим законодательством очень жесткие. К примеру, без высшего образования мы не можем взять инспектора на работу, и вполне естественно, что возникают проблемы с привлечением и удержанием таких специалистов. Основная масса вакансий приходится на районные отделы, расположенные в Ногликском, Смирныховском и Тымовском районах. В Охе более-менее сейчас ситуация выровнялась.

В целом на сегодняшний день у нас открыто 20 вакансий сотрудников рыбоохраны, мы регулярно объявляем конкурсы на замещение вакантных должностей. Пока, как вы понимаете, нагрузка ложится на действующих инспекторов. Непросто, конечно, но мы стараемся из этой ситуации выходить имеющимися силами и средствами. В прошлом году, например, мы успешно применяли практику использования беспилотных летательных аппаратов.

– Это был первый опыт использования беспилотников на Сахалине в целях рыбоохраны?

– Подобная практика была и в 2018 году, но в этот раз мы уже более плотно поработали с Сахалинским филиалом Главрыбвода: использовали беспилотные летательные аппараты для мониторинга ситуации на базовых реках, где расположены государственные рыбоводные заводы. И могу сказать, что это оказалось достаточно эффективное средство для контроля и профилактики нарушений. В обычных условиях на длинных реках, где от устья до заводов – порядка 80 км, сложно обеспечивать постоянное патрулирование всего водоема. А мониторинг с воздуха давал нам более полную картину на местности, позволял оперативно реагировать и направлять силы непосредственно туда, где находятся браконьеры.

В результате наши совместные усилия привели к тому, что впервые за долгое время мы смогли довести кету до наших рыбоводных заводов на реке Найба – это Соколовский и Березняковский цеха лососевого рыбоводного комплекса «Найба». Многие годы они не выполняли план по закладке икры, а в этот раз задание удалось выполнить даже с лихвой. Рассчитываем в этом году закрепить результат.

Для справки:

В 2019 году сотрудниками СКТУ Росрыболовства проведено 3592 контрольно-надзорных мероприятия, зарегистрировано 2228 нарушений (на 136 больше, чем в 2018 году), в том числе 1810 – по ч. 2 ст. 8.37 КоАП (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).

Наложено штрафов на сумму более 8,3 млн рублей (на 1,2 млн рублей больше, чем годом ранее). Взыскано штрафов – более 4 млн рублей.

Выявлено ущерба на сумму 29,26 млн рублей, что почти на 17 млн рублей превысило показатель предыдущего года; взыскано ущерба – 3,1 млн рублей.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий изъято более 5,8 тонны водных биоресурсов, включая 5,6 тонны тихоокеанских лососей, а также около 500 кг икры. При проведении мероприятий в местах хранения, транспортировки и переработки изъято порядка 10,7 тонны ВБР.

В следственные органы передано 102 материала в отношении 99 человек, возбуждено 71 уголовное дело.

Наталья СЫЧЕВА, Fishnews

Март 2020 г.