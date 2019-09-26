26 сентября 2019 года

Росрыболовство ответило на вопросы по участкам

Федеральное агентство по рыболовству разместило информацию об актуальных вопросах перезаключения договоров на рыбопромысловые участки. Закон определяет случаи, когда это можно сделать без торгов – без конкурсов или аукционов.

Прием заявлений на переоформление рыбопромысловых участков стартовал 26 августа и продлится до 15 октября 2019 г. Процедура регламентирована приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 г. № 442.

Установлен порядок заключения договора пользования рыболовным участком для промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи), для традиционного рыболовства КМНС, для промышленного рыболовства во внутренних водных объектах (для видов водных биоресурсов, которые не относятся к анадромным) и организации любительского и спортивного рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, подготовлены ответы на актуальные вопросы, которые возникают у пользователей в ходе заявительной кампании. Информация размещена в подразделе «Заявочная кампания по заключению договоров пользования рыболовным участком» раздела «Организация рыболовства» на сайте ведомства.

Ответы на вопросы также смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews