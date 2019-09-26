Росрыболовство ответило на вопросы по участкам
Федеральное агентство по рыболовству разместило информацию об актуальных вопросах перезаключения договоров на рыбопромысловые участки. Закон определяет случаи, когда это можно сделать без торгов – без конкурсов или аукционов.
Прием заявлений на переоформление рыбопромысловых участков стартовал 26 августа и продлится до 15 октября 2019 г. Процедура регламентирована приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 г. № 442.
Установлен порядок заключения договора пользования рыболовным участком для промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи), для традиционного рыболовства КМНС, для промышленного рыболовства во внутренних водных объектах (для видов водных биоресурсов, которые не относятся к анадромным) и организации любительского и спортивного рыболовства.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, подготовлены ответы на актуальные вопросы, которые возникают у пользователей в ходе заявительной кампании. Информация размещена в подразделе «Заявочная кампания по заключению договоров пользования рыболовным участком» раздела «Организация рыболовства» на сайте ведомства.
Ответы на вопросы также смотрите в прикрепленном файле.
Fishnews