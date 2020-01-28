28 января 2020 года

Кету и горбушу хотят включить в список ценных рыб

Минсельхоз приготовил изменения в перечень ценных видов водных биоресурсов: в список предлагается включить горбушу и кету. Напомним, что участки для организации спортивно-любительского рыболовства можно будет оставить только для ценных объектов.

Проект приказа о внесении изменений в Перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов опубликован на портале regulation.gov.ru. Список ценных видов предлагается дополнить еще двумя видами лососей – кетой и горбушей, сообщает корреспондент Fishnews.

«Издание приказа будет способствовать сохранению водных биоресурсов, условий их воспроизводства и среды обитания», - говорится в сопроводительной записке.

Сейчас из тихоокеанских лососей в список входят кижуч, сима, нерка, чавыча.

По новому закону о любительском рыболовстве, на список ценных видов правительство РФ опирается при определении перечня объектов лова и районов, где могут оставаться рыболовные участки для организации спортивно-любительского лова.

Fishnews