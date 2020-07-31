Интервью

31 июля 2020 года
Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

ЛИ Янь, Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

Всего за несколько месяцев мир претерпел кардинальную перестройку: COVID-19 показал человечеству обратную сторону глобализации. И первым в эпицентре мирового карантина оказался один из ближайших соседей России – Китай. На момент, когда готовилась эта статья, карантинный занавес между нашими странами еще сохранялся, но по ту сторону границы уже вовсю шла адаптация к новым условиям. В том числе и на предприятиях, которые много лет работают с российскими заказчиками.

Как промышленный сектор КНР прошел испытание самоизоляцией? Стал ли нынешний кризис самым серьезным для предприятий с большой историей? Какое будущее у международных проектов, завязанных на китайских специалистов? На эти и другие вопросы Fishnews ответил представитель крупнейшей компании Китая на рынке холодильного оборудования – директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь.

– Ли Янь, на этот раз нам пришлось поменять привычный формат общения: вот уже полгода вы не можете вернуться из Яньтая в Москву. Но, как мы видим, работа продолжается и удаленно. Расскажите, какая сейчас обстановка в Китае?

– Конечно, мы осознаем всю сложность ситуации, связанной с пандемией, Китай испытал это на себе первым. Это действительно огромный риск для всего мира. Но в то же время происходящие изменения – это и большой шанс. Шанс для всех нас.

В последние годы мы явно ощутили то развитие, которое началось в стране: принимались новые госпрограммы, росли продажи, увеличивался спрос. Могу подтвердить это даже статистикой продаж по нашей компании. Все это происходило в том числе как ответ на международную политику – она требовала и продолжает требовать от Китая постоянного развития.

На таком подъеме мы радостно проводили в январе старый год, отметив это по китайской традиции у себя на родине. Как вдруг все резко остановилось. Коронавирус стал неожиданным ударом для всех.

Но Китай перетерпел эти месяцы, принял жесткие меры и вылечил себя. И в этой ситуации мы еще раз убедились, как важно иметь запас продовольствия, чтобы кормить население в условиях полной изоляции. В Китае есть отстроенная система: холодильники, теплицы, резерв, сбыт и все прочее. Поэтому у нас не возникло дефицита с туалетной бумагой, солью или какими-то другими продуктами первой необходимости. Были и мясо, и овощи – всегда свежие и по потребностям. Так что ни в одном районе не возникало паники из-за пустых полок в магазинах.

Но из этого опыта государство сделало вывод: страну надо развивать еще больше, чтобы продовольственного запаса хватило не только на месяц, но и на год, если потребуется. В результате мы получили новые программы развития. Среди них меры поддержки бизнеса, малых предприятий, а также обеспечения продовольственной безопасности страны.

– Все-таки бизнес в Китае тоже потребовал специальной поддержки?

– Конечно. Понятно, что многие предприятия не выдерживают таких испытаний, многие закрываются и у нас, и у вас в России – в этом сейчас схожи все страны. Но большие предприятия в Китае продолжают работать. Особенно в сфере продовольствия: люди не перестали тратить деньги на еду.

И потом, население Китая очень большое, и, сколько бы в последнее время ни строили заводов, все равно сохраняется потребность в производстве белого мяса (птицы), свинины, говядины. Люди стали больше есть и рыбы.

Поэтому государство решило уделить еще больше внимания укреплению продовольственной безопасности. К примеру, поставлена задача в каждом среднем и крупном портовом городе построить холодильник на 300 тыс. тонн. А это подразумевает развитие логистики, создание распределительных центров.

– Госкорпорация Moon Tech будет задействована в этом проекте?

– На долю нашей госкорпорации приходится более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду. Конкуренция, конечно, также присутствует, но, думаю, что и 60-70% новых припортовых объектов будут нашими.

Кроме того, Moon Tech первой начала масштабное продвижение в Китае экологичного хладагента СО2. В результате за 3-4 года после первых продаж большинство китайских предприятий перешло на углекислый газ. А сегодня в стране уже действует обязательное требование: предприятие может получить лицензию на ввод в эксплуатацию крупного холодильника только при использовании СО2 в качестве хладагента.

Так что все будущие 300-тысячные холодильники тоже будут отвечать современным требованиям.

Среди крупных объектов с использованием углекислого газа, сданных за последний год, – завод вакуумной сушки и заморозки овощей и мяса. Такая технология позволяет сохранять продукт 25 лет без потери полезных свойств. Это и вторая очередь завода по переработке утки – 170 тыс. штук за 12 часов: никакого запаха и отходов, полная переработка. Это и завод по переработке курицы – 120 тыс. штук за 10 часов. Здесь также в дело идет все, включая перья и помет, из которых производят удобрения и корма.

Но и эти масштабы не предел. Сейчас Moon Tech участвует в проекте по строительству в городе Гуанчжоу низкотемпературного холодильника на 500 тыс. тонн. А недавно мы выиграли проект по строительству в провинции Шаньдун (город Цзинань) крупнейшего холодильника на 1 млн тонн.

– Миллион тонн! Сложно себе даже представить такой масштаб.

– Об этом совместном государственно-частном проекте сейчас много пишут в китайских СМИ. По площади это около 5 млн кв. метров. Там будут созданы рабочие места для 60 тыс. человек. Общий объем инвестиций в строительство (в пересчете на рубли) составит около 120 миллиардов. Годовой оборот – 1500 млрд рублей. Думаю, что строиться он будет минимум в течение двух лет и обязательно с использованием нашей каскадной СО2-технологии.

– Планы впечатляют. А сколько объектов у вас в работе сейчас?

– Честно говоря, настолько много, что Moon Tech с трудом успевает принимать новые заказы. На конец мая мы уже перевыполнили годовой план. Но все равно мы постоянно ведем переговоры с новыми клиентами. При этом все проекты необходимо выполнять в максимально короткие сроки, потому что люди понимают: пошло стремительное развитие экономики, процесс не остановить и важно соответствовать этому темпу.

Есть у нас и проекты по развитию уже сданных объектов. Например, рядом с городом Яньтай в 2017 году был запущен на тот момент крупнейший в мире завод по переработке кальмара – Haidu: 120 тыс. тонн хранения (при –25°C) плюс 600 тонн суточной заморозки. Фактический оборот сейчас около 150 тыс. тонн. А 10 июня была сдана вторая очередь – еще один низкотемпературный холодильник на 120 тыс. тонн. То есть эта компания сможет обеспечить единовременное хранение более 250 тыс. тонн морепродуктов, и для них это нормально: оборот налажен четко, холодильники будут загружены.

Я сам ездил на этот объект: конечно, очень впечатляет. Но, думаю, за рубежом мы никогда не построим такой холодильник. Просто вряд ли возникнет такая потребность и появится возможность у кого-то еще, кроме Китая.

– Сейчас действительно многие говорят о том, что, пока остальной мир будет только восстанавливаться после карантина, Китай уйдет далеко вперед.

– Да, Китай уже не просто ходит, а бежит на большой скорости. Но это не только про нынешнюю ситуацию. В целом, как я уже говорил, за последние годы развитие в стране идет высокими темпами. Это видно по строительству в городах, благоустройству территорий. Для меня эти перемены особенно заметны, потому что основное время я провожу за рубежом. Китай меняется очень быстро. Чувствую, в России я устарел, не успеваю за развитием.

Кстати, сейчас в Китае значительно улучшилась ситуация и на рыбном рынке, есть своя рыба. Например, рядом с Яньтаем работает предприятие по производству блочного льда с холодильником на 15 тыс. тонн. Это тоже наш объект, полностью на СО2. Так вот, ежедневно оно производит 500 тонн льда, который используется на небольших рыболовных судах, работающих на внутренний рынок. И подобных производств по стране немало.

– Раз уж вернулись к теме пандемии, расскажите, какие ограничительные меры в активный период карантина принимались у вас на предприятии?

– Заводы госкорпорации Moon Tech тоже не работали, но за людьми сохранили рабочие места, выплачивали зарплату. Для нас запрет продлился до 10 февраля: как государственное предприятие мы возобновили работу среди первых, с соблюдением жестких мер безопасности. Тогда мы еще не почувствовали особых перемен, но уже в марте-апреле произошел настоящий взрыв по заказам, контрактам, производству на фоне общего движения в китайской экономике.

– Возникает естественный вопрос: при таком спросе на внутреннем рынке сохранится ли у госкорпорации прежний интерес к развитию внешнего направления? Сейчас проекты за рубежом у вас пока заморожены?

– В тех странах, где это возможно, – в Малайзии, Индонезии, Чили, Перу – Moon Tech продолжает работать. Да, некоторые проекты приостановлены, особенно там, где закрыты границы. Но в тех странах, где реализуются государственные проекты, работа в основном продолжается, мы достраиваем и сдаем объекты.

Понятно, что по внешнему направлению сейчас темпы несколько снизились. Но я думаю, что уже в конце лета работа по крупным проектам возобновится, то есть по объемам заказов мы не потеряем, просто сдвинутся сроки.

Moon Tech продолжает работать и в России, и в Белоруссии. Есть запросы с Дальнего Востока, где мы работаем с нашим партнером – ООО «Технологическое оборудование». Но, конечно, объемы стали меньше – коронавирус влияет на все сферы.

– Кстати, в России правительство приняло особые меры для пропуска в страну иностранных специалистов – наладчиков оборудования. Вашей компании пришлось этим воспользоваться?

– На территории РФ мы пока справляемся силами наших сервисников – проекты обслуживают партнерские компании.

– А онлайн-консультации приходится оказывать?

– Да, два объекта мы сдали в онлайн-режиме, удаленно работаем и по проекту атомной электростанции. Буквально сейчас загружаем контейнеры для отправки оборудования для Курской АЭС.

Удаленно запустили компрессорный агрегат на Новосибирском хладокомбинате. В прошлом году здесь была сдана первая двухступенчатая аммиачная холодильная система. Но из-за несоблюдения условий эксплуатации потребовалось устранить определенные неполадки. Наш специалист успел до Нового года приехать на предприятие, разобраться в причинах произошедшего, а делать компьютерную настройку и запускать агрегат пришлось уже удаленно. В итоге все справились: компрессор работает уже три месяца, нареканий нет.

– Онлайн-формат работы не отражается на условиях сервисной гарантии по проектам?

– Мы распространили все гарантии на такие объекты. Да, это особый случай, мы понимаем, но нельзя бросать своих покупателей, в конце концов. В будущем, наверно, будем как-то по-другому обсуждать условия, прописывать гарантийные обязательства на такой случай. Но сейчас продолжаем работать, и у заказчиков к нам претензий нет. Я думаю, что наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем, потому что люди понимают – на нашу поддержку они смогут рассчитывать в любой момент, мы не бросаем никого.

– А ваше предприятие ощущает сейчас необходимость в какой-то дополнительной поддержке?

– Основная поддержка для нас – это те современные проекты, которыми государство загружает производства. Страна получает развитие, Китай укрупняется, появляется больше крупных заказчиков, которые в свою очередь берутся за большие проекты. А когда речь идет о больших проектах, то в дело включаются крупнейшие производители: их немного, но есть выбор в плане технологий и сервиса.

Да и сама китайская техника сегодня – уже совсем другой уровень. Это совсем не то, что, возможно, еще думают многие: мол, китайское оборудование простое, как молоток. Нет, сегодня это технологии совсем другого поколения. И если бы эти люди побывали в машинном отделении нашего современного холодильника, то увидели бы ровные ряды чистых компрессоров, аккуратное техническое исполнение, оценили бы чистоту и тихую работу машин. Впечатляют и темпы строительства: мы строим холодильник на 100 тыс. тонн максимум за 6 месяцев.

– Если обобщить, вы можете сказать, что нынешний мировой кризис стал для вас скорее ресурсом?

– Именно кризис показал нам, как нужно работать для лучшего результата. В плане развития это, наверно, самый важный период для Moon Tech. Тем более что наша госкорпорация – это не только промышленный холод, но и кондиционеры. Китай продолжает строиться, и есть большая потребность в системах охлаждения для офисных зданий, торговых комплексов, спортивных сооружений. Наше подразделение Dunham-Bush участвует и в проектах по обеспечению кондиционированием строящихся больниц, госпиталей. На площадке готовой продукции у них не бывает свободных мест. Так же и на заводе Yantai Moon, и в других подразделениях госкорпорации Moon Tech.

Кстати, вопросы логистики сейчас серьезно усложнились, приходится как никогда четко контролировать процесс приемки, проработки заказов, строительства оборудования и отправки готовой продукции – все эти процессы идут одновременно, все расписано по часам.

– А хватает ли вам рабочих рук?

– Сейчас людей не хватает везде. А у нас к тому же возросла потребность в высококвалифицированных специалистах: в прошлом году мы запустили современный литейный цех с полностью цифровым производством. Здесь работают роботы, 3D-принтеры. Этот завод входит в пятерку ведущих производств Китая. В этом году планируем запустить еще центр производства компрессоров. Это тоже высокие технологии, цифровое управление. По объемам и качеству производства он будет среди первых в мире.

Так что, конечно, история Китая сейчас очень вдохновляет. Когда я смогу вернуться в Москву, буду еще активнее продвигать наши достижения. Но я также уверен, что у России свой путь и за это можно не переживать. У каждого народа своя история развития.

Наталья СЫЧЁВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2020 г.

  • Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь
  • На долю госкорпорации Moon Tech приходится более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду
  • С площадок готовой продукции не прекращаются отправки
  • С запуском второй очереди холодильников крупнейший завод по переработке кальмара Haidu сможет обеспечить хранение более 250 тыс. тонн (машинное отделение)
  • Емкости для вакуумной сушки продуктов, завод Shandong Date Biotechnology Co., Ltd
  • Линия для сортировки креветки – изготовлена Moon Tech с использованием материалов и технологических узлов, которые не нуждаются в обслуживании
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