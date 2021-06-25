Что, если бы вопросы хранения продукции, ее оформления и отправки в любую точку мира решались в один клик? Или прямо в приложении на телефоне можно было проверить температуру в складских камерах, где через стенку друг от друга хранятся ваши палтус и виноград? А потом из того же приложения заказать себе отборное мясо на шашлыки с доставкой прямо в ваш кемпинг где-то на побережье Приморья…

Команда компании «Дельта-Сервис» уже не мечтает о таком будущем, а завершает строительство первого в Приморском крае мультитемпературного комплекса хранения, способного оказывать широкий спектр услуг с использованием современных сервисов. По плану «холод XXI века» придет на российский Дальний Восток уже в начале 2022 года.

Подробнее о технологиях и будущих возможностях первого в Приморье «разнотемпературного МФЦ» журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор ООО «Дельта-Сервис» Евгений Мыльников.

– Евгений Александрович, как родилась идея вашего проекта, с чего все началось?

– Прежде всего, подобралась правильная команда из людей энергичных, деятельных и полных свежих идей. Мы все живем в Приморье и, как любой нормальный человек, хотим, чтобы наш край развивался и менялся в лучшую сторону. Мы решили обратить внимание на местный продуктовый рынок. Конечно, крупный портовый город и транспортный хаб в принципе не испытывает нужды в снабжении продовольствием, но вот качество устраивает не всегда. Ведь то, что в магазинах выкладывается на прилавки, – это показатель отношения к потребителю. И это отношение, к сожалению, порой просто оскорбляет.

Мы решили заняться импортом фруктов со всего мира для местной розницы. Также у нас есть мясное направление – упор здесь тоже идет на внутренний рынок и отечественных производителей: ездим по предприятиям, лично отбираем только лучших. И, конечно, учитывая нашу приморскую специфику, мы не могли обойти рыбное направление.

– Рыба, мясо и фрукты – не слишком разные по условиям хранения продукты? Тем более что вы задались целью прежде всего сохранить идеальное качество.

– Конечно, для обычного холодильника, работающего на фреоне, слишком сложно и дорого выдавать реальные –30°C, необходимые для хранения отдельных видов рыб. Поэтому весь мир уже начал переходить на более современный, безопасный и экономичный хладагент – углекислый газ (СO2).

Что позволяют такие технологии? К примеру, вечером владелец товара планирует положить в холодильник партию креветки или палтуса (это жирная рыба, ей тоже требуются температуры ниже стандартных –18°C). Включаем холодильник, и меньше чем за 6 часов в камере устанавливается необходимая температура. Через день клиент забирает морепродукты и загружает в ту же камеру виноград (конечно, с соблюдением всех норм и требований СанПиНа) – температурные условия хранения этого продукта уже совсем другие, от –1 до +5°C. Не проблема: вновь нажимаем кнопку, и в течение светового дня в камере холодильника устанавливается необходимая температура. Причем все эти сложные процессы по охлаждению и разморозке происходят быстро и безопасно для материалов, из которых построен холодильник. Никакой другой хладагент не способен на такое, только СO2.

Более того, применяя систему рекуперации тепла, энергию, которая высвобождается при работе компрессоров, можно направлять на подогрев пола в холодильнике, обеспечение тепла и горячей воды в сопутствующем хозяйственно-бытовом комплексе. На выходе получаем самый экологически чистый холодильный комплекс: минимальное потребление электроэнергии, выбросов в окружающую среду – ноль, рисков для здоровья людей тоже нет. К тому же обслуживание холодильной установки на СO2 обходится дешевле, чем на фреоне или аммиаке, и заправлять ее приходится реже. Единственный минус: утечку углекислого газа найти в системе сложнее, но этот вопрос решается за счет установки газоанализаторов при монтаже оборудования.

Взвесив все за и против, мы приняли для себя решение.

– Это будет первый в Приморье склад-холодильник, работающий на С O 2?

– Ближайший пример использования такой технологии, насколько нам известно, – это Новосибирск. И там переход на углекислый газ дал предприятию очень существенную экономию. По нашим расчетам, полная окупаемость такого оборудования с учетом тарифов на электроэнергию в Приморском крае произойдет примерно за три года.

Но самое главное, что эта технология позволяет реально держать в холодильнике температуру, которая необходима нам или нашему клиенту. Для Приморья это очень актуальный вопрос.

– Где разместится новый комплекс?

– Компания «Дельта-Сервис» является резидентом свободного порта Владивосток. Строительство развернулось на участке, расположенном рядом с Артtмом, городом-спутником Владивостока. В нашем распоряжении 14 га земли, близость к федеральной трассе с удобным съездом для большегрузов. Есть и собственный железнодорожный тупик с привязкой к станции «Артём-1», но в своем проекте пока мы все-таки делаем ставку на автотранспортную логистику.

На территории уже есть небольшой холодильник (2 000 тонн) и сухой склад, который мы оснастили ультрасовременными камерами дозаривания бананов. Кстати, уже сейчас в ряде торговых сетей Владивостока можно встретить нашу продукцию – по идеальному внешнему виду вы отличите ее сразу. Доставку осуществляем как собственным автопарком по территории края (рефрижераторами от 3 до 7 тонн), так и с привлечением транспортных компаний для перевозок на дальние расстояния.

Сейчас на территории ведется активная стройка. К концу 2021 года будет запущен административно-бытовой комплекс (АБК). На 1750 кв. метрах разместятся офисы открытого типа, залы переговоров, зоны для кофе-брейка, столовая для сотрудников, душевые, прачечная и прочая необходимая инфраструктура.

В планах – развитие инфраструктуры и на остальной прилегающей территории: строительство охраняемой парковки для грузовиков, чтобы создать комфортные условия для ожидания приезжающих на склад водителей-дальнобойщиков. В проекте также заложен небольшой терминал с подключением рефконтейнеров.

Центральный объект стройки – мультитемпературный холодильный комплекс, который разместится почти на 7800 кв. метрах. Вместимость – до 8 000 тонн. Технологически продумана вся изоляция холодильных камер для уменьшения потери холода при работе в них. В помещениях будут работать специальные погрузчики, которые не смогут покидать «пищевых зон». На холодильнике предусмотрена отдельная досмотровая зона, с инспекционными столами и всем необходимым инструментарием.

Сдача холодильника по плану – первый квартал 2022 года, но есть предпосылки, что мы сможем запустить объект и раньше.

После выхода на полную мощность холодильный комплекс обеспечит порядка 150 новых рабочих мест. Компания будет оплачивать обучение сотрудников, так как нам потребуются высококвалифицированные специалисты.

– Какое оборудование используется?

– Холодильное оборудование полностью европейское: компрессоры Bitzer (Германия), холодильная машина – Alfa Laval (Швеция), автоматика фирмы Danfoss (Дания).

– Пандемия не отразилась на сроках реализации вашего проекта?

– Мы оказались среди тех немногих, кто в пандемийный период смог не просто довести свою идею до стадии реализации, но даже не отстать от графика строительства ни на одном из этапов. Даже все поставки оборудования из Европы прошли в срок. При этом приходилось совершать и командировки по стране. В частности, мы поработали с компанией «Профхолод» – это известный российский производитель сэндвич-панелей. За монтаж и дальнейшую эксплуатацию оборудования у нас также отвечает отечественная компания – «Росхолод».

Российским специалистам мы доверили дизайн-проект и АБК, и самого холодильника. Здания будут оформлены в едином стиле. Долго работали над дизайном офиса и логотипа компании «Дельта-Сервис»: нам было важно внешне отразить суть концепции «современного холода», которую должен почувствовать каждый посетитель нашего холодильного комплекса.

– Современное холодильное оборудование – это еще не все преимущества будущего комплекса? Расскажите поподробнее о вашей концепции.

– Дело в том, что изначально компания «Дельта-Сервис» создавалась как самостоятельная коммерческая структура, зарабатывающая с продажи продуктов оптом и в розницу. Поэтому и подход к вопросу у нас – с точки зрения отправителя груза.

Когда мы в первый раз столкнулись с отправкой рыбопродукции в Европу, то оказалось, что ни один холодильник во Владивостоке, да и на Дальнем Востоке в целом, не оказывает комплекс услуг по подготовке продукции на экспорт.

Поэтому основной идеей в нашем проекте было создать холодильный комплекс, который бы оказывал самый широкий спектр сервисных услуг, необходимых современному рынку. Между собой мы это так и назвали – «разнотемпературный МФЦ», где можно было бы получить все услуги «в одном окне».

– Ваши сервисы будут рассчитаны именно на экспортную продукцию или для внутреннего рынка тоже сможете предложить что-то особенное?

– Не только для экспорта, просто работа с внешними рынками требует больше подготовки именно в плане аккредитации. Мы планируем получить все необходимые номера для работы на Европу и страны АТР. Будем конкурировать не за счет объемов хранения, а именно благодаря качеству и спектру услуг. Ведь в будущем, если продукция клиента будет оформляться и отправляться на экспорт с нашего холодильника, например, за сутки, то на хранении мы вообще не будем зарабатывать. Мы планируем стать для Приморского края и других регионов Дальнего Востока площадкой, с которой местная продукция сможет напрямую отправляться автотранспортом за рубеж, минуя дополнительные перегрузы, переоформления и т.д.

Но, безусловно, наши услуги будут распространяться и на внутренний рынок: не должно иметь значения, куда клиент планирует отправить свою продукцию с нашего холодильника, – обратившись к нам, он должен получить результат, и это уже наша задача.

Больше инструментов позволит дать цифровизация и онлайн-сервисы.

– Управление услугами холодильного комплекса со своего мобильного телефона?

– И это тоже. Все секреты пока не раскрою, но у нас будут и В2С-продажи через приложение. С телефона вы сможете, например, заказать у нас рыбу, шашлыки или фруктовую корзину для пикника в любом объеме и с доставкой практически в любую точку Приморского края.

С другой стороны, сегодня в продовольственном секторе широко распространен формат малого бизнеса, когда люди работают буквально из своей машины-офиса. И им важно не просто передать нам на хранение свою продукцию, которую затем можно развозить по точкам, но и получить доступ ко множеству полезных сервисов. Через мобильное приложение такой клиент, допустим, сможет проконтролировать температуру в складской камере, где находится его продукция, или заказать у нас ее переупаковку, фасовку, доставку и т.д. Так же онлайн он оплачивает дополнительные услуги, и мы приступаем к работе.

К нам смогут обратиться и заказчики из западных регионов страны, те же торговые сети или переработчики. Для них мы тоже сможем гарантировать качество и безопасность всех услуг.

То есть мы будем работать как с компаниями-производителями, дистрибьюторами, традиционной розницей, HoReCa, так и с физическими лицами. По мере развития планируем выходить на оказание логистических услуг 3PL, 4PL – от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров.

– А сам регион готов к этому?

– Конечно, побывав на холодильниках в нашем регионе и в логистических комплексах Подмосковья, к сожалению, понимаешь, какой разрыв между нами – и в плане технологий, соблюдения температур хранения, и в плане сервиса. Но мы выбрали для себя цели и намерены внести свой вклад в изменение ситуации: попытаемся соединить западный опыт с дальневосточными возможностями.

Наталья СЫЧЁВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июнь 2021 г.