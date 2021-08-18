Завершающаяся первая волна инвестиционных квот, планы на вторую волну, а также затянувшаяся пандемия коронавируса не могли не отразиться на ситуации в российской рыбопереработке. Сдвиги и тенденции в отрасли очень хорошо ощущают поставщики оборудования и услуг. О процессах, происходящих в рыбопереработке, и о реагировании на меняющиеся требования рынка корреспонденту Fishnews рассказал генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

ПОЛЬЗА ОТ СЛИЯНИЯ

— Дмитрий Николаевич, в начале текущего года известные производители оборудования для рыбоперерабатывающих заводов — немецкий BAADER и исландский SKAGINN 3X — сделали совместное заявление о слиянии в один холдинг. На какой стадии сейчас процесс?

— В настоящее время обе компании уже активно используют маркетинговые сети друг друга, кроме того, среди менеджмента, включая менеджеров среднего звена, активно обсуждается дальнейшее совместное развитие.

— Какое значение слияние имеет для ваших заказчиков?

— Они, безусловно, выигрывают. Что касается BAADER и SKAGINN 3X, то хотя они и работали на одном рынке, но не столько конкурировали, сколько дополняли друг друга. Разница в спецификациях, в ассортименте производимого оборудования была существенной. И сейчас наши заказчики значительно выигрывают благодаря тому, что спектр оборудования, технологических процессов, который мы охватываем, расширился.

Существует общая тенденция в современной рыбопереработке. Заказчики все чаще хотят получить не отдельную машину для разделки, а комплексное автоматизированное решение. Этот подход включает организацию подачи сырья, его сохранение, сортировку, различные виды разделки, замораживание, глазирование, фасование и упаковку продукции.

— А почему интересы заказчика меняются именно сейчас?

— Мы видим устойчивый тренд на укрупнение рыбопромышленных предприятий. При вводе в строй новых производств, строительства новых судов заказчики стремятся получить максимальный комплекс оборудования и услуг из «одних рук», то есть одного подрядчика. Потому что инжиниринговые компании, собирающие производства из узлов от различных производителей, не могут взять на себя ответственность за работу всей линии. Они отвечают за свою часть, а поставщики оборудования — за свою.

С технологической линией получается, как с обычной цепью, когда прочность всей цепи равна прочности одного самого слабого звена. Я знаю примеры, когда на заводах с хорошим (в целом) оборудованием попадается ненадежное технологическое звено, и это приводит к несвоевременной остановке всего процесса, потере времени, денег. И дальнейшими судебными разбирательствами. А кому это надо?

Стоимость комплексных технических решений высока. Но и отдача от вложений при правильной организации производства будет высокой.

БЫТЬ В ТРЕНДЕ

— Как качество сырья влияет на эффективность производства?

— Необходимый уровень эффективности достижим при больших и постоянных объемах переработки. Для поддержания постоянного потока сырья важно учитывать сезонность промысла и гибко перенастраивать оборудование для разных видов рыб. Интеграция с инжинирингом, позволяющим обеспечить такую перенастройку, стала закономерным и своевременным ответом на мировые запросы.

При принятии решения о реализации инвестиционного проекта заказчикам важно четко определить, на какой объем качественного сырья они могут рассчитывают. Иначе результаты на выходе могут быть не конкурентными по стоимости и качеству продукта.

Например, если районы промысла близки к берегу и есть возможность доставить сырье хорошего качества, это, безусловно, преимущество для береговой переработки. Но таких мест на Дальнем Востоке совсем немного. Премиальная продукция — филе и сурими — должна изготавливаться из свежей рыбы в максимально короткое время после вылова. Тогда нормы выхода и качество будут на высоте.

Еще одно направление обеспечения сырьем береговых заводов — полуфабрикаты судовой переработки. В этом случае у берегового предприятия есть возможность выпускать готовую потребительскую продукцию, в том числе для розницы и общественного питания. Подобные предприятия могут быть созданы ближе к потребителю и там, где есть рабочая сила, дополнительные энергоресурсы, возможность получить средства на капзатраты.

Мы предлагаем готовые производственные решения, а также можем создать индивидуальные и комбинированные проекты. Так как почти половину объема добычи российских рыбаков составляют минтай и сельдь, в нашей компании отдается приоритет оборудованию и комплексным решениям для судовой морской переработки.

— Мы уже заговорили о трендах в рыбной отрасли. Какие тенденции вы бы еще отметили?

— Мы ощущаем стремление компаний к увеличению доли выпуска продукции глубокой переработки. Китай, куда поставляли замороженную рыбу в виде полуфабрикатадля дальнейшей переработки, закрыл границу, и у российских рыбаков возникли серьезные проблемы со сбытом. Сейчас аналогичные известия приходят из Вьетнама: там тоже из-за пандемии многие заводы либо остановились совсем, либо заметно уменьшили выпуск продукции.

Вспомните, какие настроения на фоне коронавируса были, когда мы с вами встречались в прошлый раз, осенью 2020 года. Казалось, вот-вот выпустят вакцину и через два-три месяца все вернется в прежнее русло. С тех пор прошел год, пандемия не кончилось, ситуация только усугубилась. И конца этому не видно.

Поэтому компании, раньше поставлявшие рыбу на переработку в Китай, всерьез настраиваются на выпуск продукции с более глубокой добавленной стоимостью. Эта тенденция, кстати, активно поощряемая государством, имела место и до ковида, а сейчас усилилась. В принципе, это общемировой тренд, влияние которого распространяется и на Россию.

МЕНЯЮТСЯ ПОДХОДЫ

— И как это отражается на поставках вашего оборудования? Стали больше покупать агрегатов для выпуска конечной продукции?

— И это тоже. Но не только. Как я уже сказал выше, требуется и иной подход к сырью. Компании в нем заинтересованы, поскольку для извлечения из имеющегося сырья максимальной прибыли необходимо выпускать продукцию действительно высокого качества.

Минтай и треска относятся к таким видам рыб, которые не должны долго храниться до переработки. Из-за консистенции мяса задержанный сырец плохо подходит для выпуска филе. Поэтому, если в море работают суда-свежьевики (пусть даже с RSW-танками), необходимо, чтобы недалеко было место переработки.

Что касается варианта со вторичной переработкой рыбы после дефростации, то нужно понимать: размораживание очень непростой процесс. Необходимо, чтобы вся тушка рыбы дефростировалась медленно и равномерно. Неправильно, если в процессе наблюдался перепад температур между разными ее частями: это негативно отразится на качестве.

SKAGINN 3X давно занимается проблемой сохранения сырья и производит системы дефростации, обескровливания. Их технология размораживания тщательно продумана: как разбивать блок с мороженой рыбой, как выравнивать температуру дефростации. Некоторые компании пытаются найти альтернативу, но для рыбы лучшего просто нет.

Поэтому я еще раз повторю: текущая ситуация в рыбной отрасли такова, что рыбопереработчикам, как береговым, так и судовым, требуется комплексный подход, в рамках которого один поставщик может предложить все необходимое оборудование и услуги. И в этом смысле объединение BAADER и SKAGINN 3X — просто подарок для наших заказчиков.

— Как коронавирус повлиял на условия вашей работы?

— Он отразился на времени и стоимости транспортировки. Случается, что транспортно-логистические компании просто не могут предоставить контейнеры — это следствие общемировой ситуации в логистике. Последнюю поставку оборудования мы проводили через Санкт-Петербург, где груз прошел растаможку и далее следовал на Камчатку через Владивосток. Это более сложный путь, чем через Пусан, но зато с гарантией и определенными сроками. Что касается времени производства оборудования, то с докоронавирусных времен ничего не изменилось.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал « Fishnews — Новости рыболовства»

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