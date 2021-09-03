Больше века научную основу рыбохозяйственного комплекса Северо-Западного региона обеспечивает ГосНИОРХ, сейчас — Санкт-Петербургский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Исследования на крупнейших озерах Европы, большой пласт работ в сфере аквакультуры — о деятельности на современном этапе в интервью Fishnews рассказала руководитель филиала Марина Мельник.

— Марина Михайловна, расскажите, пожалуйста, какие направления охвачены в работе ГосНИОРХ?

— В начале нашего разговора предлагаю остановиться на структуре. В системе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии есть координирующие центры. На северо-западе страны это Санкт-Петербургский филиал ВНИРО, который курирует еще четыре филиала — Вологодский, Псковский, Новгородский и Карельский. Мы координируем нашу научную деятельность, у нас единый ученый совет.

Зона ответственности, если смотреть по всем филиалам вместе, большая. В том числе это крупнейшие водоемы Европы — Ладожское, Онежское озера, восточная часть Финского залива и, конечно же, наиболее продуктивный водоем российской части северо-запада — Чудско-Псковское озеро, которое находится в ведении Псковского филиала ВНИРО.

Понятно, что все филиалы уделяют постоянное внимание и небольшим водоемам каждого региона, но в фокусе, конечно, наиболее крупные рыбохозяйственные водные объекты.

В Санкт-Петербургском филиале сейчас 140 сотрудников, у нас шесть лабораторий: ихтиологии; микробиологического мониторинга и оценки безопасности; генетики; рыбохозяйственной экологии; гидробиологии; аквакультуры. Структура отражает основные направления нашей работы. Конечно, одна из ключевых сфер — это оценка запасов и определение общих допустимых уловов водных биоресурсов.

Мы занимаемся всеми водоемами, находящимися в зоне нашей ответственности, но акцент все-таки делаем на исследованиях на Ладожском озере. Сейчас будем проводить работу по комплексному изучению этого водного объекта в соответствии с контрактом, заключенным по итогам аукциона комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Хотелось бы поблагодарить регион за внимание, которое уделяется этому важному для отрасли направлению.

— Значительное место в деятельности филиала отводится работам в сфере аквакультуры.

— Аквакультурное направление — одно из тех, что стояли в основе создания института. Отмечу, что ГосНИОРХ — старейший НИИ по пресноводному рыбному хозяйству. История института отсчитывается с 1914 года, когда при отделе рыболовства и охоты департамента земледелия России была создана лаборатория специалистов рыбного дела.

В настоящее время мы разрабатываем рецепты комбикормов для объектов аквакультуры с учетом их видовой, возрастной специфики и технологии выращивания. Предлагаем нормы кормления. Готовим технологические схемы формирования и содержания в индустриальных условиях ремонтно-маточных стад рыб. Причем это не только те виды, которые уже являются ценными промысловыми, но и перспективные объекты аквакультуры. Сейчас это сиговые, нельма, судак, в котором очень высокая заинтересованность на рынке.

Не менее значимым направлением являются вопросы правильной эксплуатации рыбоводных хозяйств. Большое внимание мы уделяем комплексной оценке влияния различных типов хозяйств аквакультуры на водные биоресурсы и среду их обитания. В разных регионах острота этого вопроса разная, но это очень важная работа: мы обязательно должны следить, чтобы естественные водоемы оставались экологически чистыми. При этом нужно понимать, что пресноводная аквакультура гораздо более уязвима в этом отношении, чем морская. Объем воды ограничен — если мы превышаем допустимую нагрузку, естественно, происходят изменения. Меняется экосистема водоема, его трофический статус, и дальше могут быть уже негативные последствия для самого процесса выращивания. Поэтому принципиально важно, чтобы была выстроена цепочка: сначала исследования возможностей водоема для аквакультуры, изучение допустимой нагрузки, затем сами работы.

— Специфика филиала продиктована и ролью, которую аквакультура играет в Северо-Западном федеральном округе.

— Карелия — самый передовой регион в этой сфере. Достаточно большие объемы в аквакультуре обеспечивает и Ленинградская область. Мы все заинтересованы в развитии этой отрасли, и должны изначально правильно подходить к процессу выстраивания работы, чтобы в дальнейшем она не тормозилась.

— А какие планы по развитию деятельности филиала?

— Помимо основных направлений, в рамках которых мы будем действовать всегда, — исследования сырьевой базы, мониторинг в рамках государственного задания, это также создание современной генетической лаборатории. Филиал уже работает в этой области, имеются специалисты высокого уровня. Но мы планируем переоборудовать действующую лабораторию, чтобы развиваться дальше. Молекулярно-генетические исследования очень важны с точки зрения сохранения генетического разнообразия в аквакультуре.

Еще одно направление, которым начинаем сейчас заниматься, — молекулярно-генетические идентификация паразитов рыбы. Не всегда возможно установить видовой статус паразитирующих организмов по морфологическим признакам, а это принципиально важно для понимания механизмов устойчивости или, наоборот, восприимчивости рыб к паразиту. Это позволит подойти к решению вопроса, как предотвратить распространение болезней рыб, что важно в том числе и для аквакультуры.

— Переоборудование генетической лаборатории предполагается в ближайшей перспективе?

— Надеемся, что да. Планируем в конце нынешнего года, может быть, в начале следующего выполнить ремонт лаборатории. К нам должно поступить оборудование в рамках российско-японского соглашения. Большое понимание в вопросах необходимости оснащения лаборатории проявляет центральный аппарат ВНИРО.

— В прошлом году впервые за несколько лет проводилась экспедиция на собственном судне — «Виктор Климов». Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Да, судно «Виктор Климов» отремонтировали, на нем были проведены комплексные съемки на Ладожском озере и Финском заливе. В этом году мы передали НИС в Волгоградский филиал ВНИРО. В дальнейшем задействуем арендованное судно, и, может, если позволят материально-технические возможности, будет и другое судно, которое позволит осуществлять лов для оценки запасов и комплексные экологические исследования.

Сами работы мы расширили еще в прошлом году. В мае нынешнего года проведена съемка в Финском заливе на 15 постоянных станциях, в конце мая — июне на 28 станциях на Ладожском озере. В конце лета также планируются обязательные исследования в рамках федерального государственного задания. Дополнительные исследования на Ладожском озере у нас будут в рамках контракта с регионом — эти работы позволят собрать данные для принятия управленческих решений в целях развития рыбного хозяйства.

— А что можно рассказать о работе сектора морских млекопитающих?

— Он недавно создан. В целом было поставлено две задачи. Первое — оценить, что происходит с ладожской нерпой. Второе — исследования проводились с беспилотных летательных аппаратов, и стояла задача «обучить» систему искусственного интеллекта применять данные, чтобы в дальнейшем алгоритм можно было задействовать для учета других животных, в частности рыб. Собственно, обе эти задачи выполнены.

— У филиала есть определенные сферы взаимодействия с зарубежными коллегами. С какими странами и по каким вопросам налажено такое сотрудничество?

— Конечно, мы работаем с иностранными коллегами. Специалисты Санкт Петербургского филиала ВНИРО участвуют в деятельности ежегодной рабочей группы ИКЕС (Международного совета по исследованию моря) по оценке запасов балтийского лосося и кумжи. Заседания группы обычно проходит в одной из девяти стран Балтийского региона. Сотрудничество осуществляется с 1997 года. За это время два совещания проведены в России как раз на базе нашего института.

Что обсуждается в рамках такого взаимодействия? В первую очередь обобщаются данные, полученные всеми участниками по вылову лосося в бассейне Балтийского моря, анализируются результаты национальных съемок по мечению и учету молоди лосося и кумжи, рассматриваются современные методики исследования мест обитания и нереста. И на основании всех этих данных вырабатываются рекомендации по методологии оценки запасов, по интенсивности использования ресурса.

Мы также участвуем в работе российско-финской комиссии по приграничному сотрудничеству. Проводятся полевые ихтиологические исследования на приграничных водоемах. Со своей стороны, мы уделяем особое внимание рекам Выборгского залива и озерной системе Вуокса — Сайма, в которой как раз обитают атлантический лосось и кумжа.

Псковский филиал участвует в работе Межправительственной комиссии по рыболовству на Чудском, Теплом и Псковском озерах и Совместной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод. В рамках работы комиссии по рыболовству устанавливаются национальные квоты добычи водных биоресурсов на трансграничном водоеме, вводятся дополнительные согласованные меры регулирования рыболовства, согласовываются программы рыбохозяйственных научно-исследовательских работ на водоеме.

— Все-таки науке всегда нужен приток свежих сил, молодых умов. Приходит ли в ГосНИОРХ молодежь?

— Да, есть хорошие, умные и заинтересованные ребята, на которых мы возлагаем серьезные надежды. Надеемся, что молодежи, желающей активно работать, будет еще больше. Если бы мы не рассчитывали на приток свежих сил, то не смогли бы планировать расширение сферы исследований, развитие филиала.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2021 г.