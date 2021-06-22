Для исследования рыбных запасов Дона заменили НИС

Волгоградскому филиалу ВНИРО передали научно-исследовательское судно «Виктор Климов». Оно заменит старое НИС и расширит возможности специалистов для работ на Цимлянском водохранилище и реках Донского бассейна.

Прежнее научно-исследовательское судно ВолгоградНИРО - «Профессор Лапицкий» 1973 г. выпуска – выработало свой ресурс и будет списано. «Виктор Климов» построен в 1999 г., работал на Балтике и был передан в Волгоград Санкт-Петербургским филиалом ВНИРО. Такое решение принято в связи с новыми задачами по изучению экологии и рыбных ресурсов Донского бассейна в рамках нацпроекта «Экология».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной администрации, «Виктор Климов» обладает большой автономностью плавания. Это существенно расширяет сроки и границы проводимых исследований.

Судно оснащено улучшенным противопожарным оборудованием, высокотехнологичной навигационной системой, также на борту можно проводить первичную обработку рыбы. НИС обладает гораздо большей вместимостью — это позволит ученым проводить комплексные исследования расширенным составом, привлекать к экспедициям студентов и практикантов.

На «Викторе Климове» будут проводить оценку численности промысловых видов рыб, изучать сроки их созревания и размножения, динамику роста. С помощью нового судна будут устанавливать объемы допустимых уловов в акватории Дона и Цимлянского водохранилища.

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