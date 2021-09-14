Судостроители в Приморье продолжают выполнение большого проекта для добытчиков краба. Работа ведется в тесном контакте с заказчиком нового флота, судостроительное направление сейчас — одно из важнейших для группы компаний «Антей». При этом холдинг развивает и добычу рыбы. Об этой и других точках приложения сил генеральный директор компании «Антей» Александр Николаев рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

— Александр Борисович, в марте мы смотрели, как идет строительство краболовных судов на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ). Как было отмечено, работа не обходится без сложностей, нужно активное участие заказчика, но процесс идет, в отведенные законодательством сроки должны уложиться. Как сейчас обстоят дела с постройкой краболовов?

— К сентябрю (беседа проходила в июле—прим. корр.) три краболова, которые строятся на НСРЗ, должны быть выставлены на кильблоки. Затем начнется комплектация — установка движителей, линии вала, вспомогательных двигателей, промыслового оборудования. В суда, если можно так выразиться, вдохнут жизнь. Спуск на воду первой тройки краболовов запланирован на 2022 год.

Строительство ведется при непосредственном контроле руководства группы компаний «Антей», наших служб. Стремимся следовать графику, выполнять обязательства перед государством, принятые при подписании договоров. Впереди у нас очень интересная работа по насыщению нового флота.

— Даже предприятия, которые строят промысловые суда в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, заявляют о нехватке кадров на верфях, что уж говорить о Дальнем Востоке.

— Да, совершенно верно, существует большой дефицит кадров. Сейчас на наших объектах работает порядка 180 привлеченных сварщиков, судокорпусников, мастеров, в том числе из западной части страны. Плюс те специалисты, которые были в Приморье, на НСРЗ, — их тоже не хватает для такого стратегического заказа. Но для выполнения поставленных задач находим решения.

— В прошлом году «Антей» принял в эксплуатацию первое построенное в России специально для добычи крабов судно — «Русь». Нам посчастливилось побывать на краболове осенью, когда он вернулся из рейса. Как в этом году работает судно?

— «Русь» отработала на промысле чуть больше года. На данный момент (на конец июля—прим. корр.) она стоит на Находкинском заводе: подошел срок очередного межрейсового технического обслуживания, проверки всего оборудования, оснастки судна и его ежегодного предъявления регистру.

Как вы помните, сначала «Русь» добывала краба на Северном бассейне: там шла пробная обкатка, настройка оборудования, так было удобнее, потому что работали подрядные организации из западной части страны.

Затем краболов перегнали на Дальневосточный бассейн. Здесь судно показало хороший результат, отработало и в Беринговом, и в Охотском морях. Экипажи трудились практически одни и те же — два капитана со своими людьми.

Мне, как бывшему судоводителю, «Русь» тоже очень понравилась. Всегда приятно побывать на ней. Хотя иногда взгрустнется, что в свое время у меня не было возможности ходить на таких судах, пожить с экипажем в подобных условиях. Так что новое судно очень уважаем.

Рассчитано оно на добычу и доставку краба в живом виде, как и те восемь единиц, которые строятся сейчас на заводе в Находке.

Думаю, опыт, полученный при постройке «Руси», позволит нам успешнее справиться с задачами по строительству краболовов на Находкинском заводе, находить более эффективные решения при выборе материалов, оборудования, при комплектации.

— Какая сейчас ситуация с экспортом краба? Не отказываетесь ли от идеи продвигать российского живого краба на рынке Китая? Ведь холдинг проделал большую работу в этой сфере, но потом началась пандемия коронавируса...

— «Антей» активно занимается развитием и на азиатском, и на европейском направлении. Оперативно откликаемся на потребности рынка. Компания работает, квоты вылова осваиваются. Еще не было такого, чтобы мы не могли продать улов. Российский краб востребован, зарубежные покупатели от него не отказываются: это продукт высокого качества, вкусный и полезный.

С 1 сентября стартует путина королевского, камчатского, краба. Все компании, занимающиеся промыслом и располагающие необходимыми квотами, выставят свой флот. Начало будет ажиотажное, жесткое. Между добывающими предприятиями идет своего рода соревнование: кто как подготовится к промыслу, будет его вести. Очень многое, конечно, зависит от экипажей, от капитанов. У каждого свой стиль работы на порядках, свои места. Промысловики анализируют, куда движется краб, на каких он изобатах, где какие характеристики экземпляров. Покупатель предъявляет высокие требования к качеству продукта — им необходимо соответствовать, чтобы сохранять и укреплять позиции на рынке.

Потом, после такого напряженного старта путины, когда рынок несколько насытится, ситуация выровняется.

— Ежегодно мы следим за ходом добычи сардины-иваси и скумбрии. В этом сезоне наука вновь прогнозирует богатый улов этих объектов. Какие планы на пелагическую путину у вашего холдинга?

— Дальневосточные компании выразили заинтересованность в развитии промысла пелагических объектов. Были приобретены наливные суда. Однако добытчики сардины-иваси и скумбрии столкнулись с вопросом: куда сдавать уловы? Где взять мощности, способные переработать поступающую рыбу?

Мы планомерно работаем над решением этой задачи. Приобрели мини-плавбазу, со следующего года собираемся выставить на путину второе судно, которое сможет принимать от добытчиков и обрабатывать еще больше рыбы.

В этом году готовимся задействовать судно «Северный океан», которое само и добывает, и морозит рыбу. Оно подстраховало нас при приемке лосося на Камчатке, сейчас выгружается в Магадане и после завершения всех работ проследует в район Средних Курил. Там «Северный океан» подключится в промыслу пелагических объектов. До этого флот работал за 200-мильной зоной, я получал информацию об уловах: рыба была, но мелкая — 90-120 граммов. К тому же калянусная. Поэтому приняли решение, что в нынешнем году отправимся на промысел несколько позже. Тем более что график рыбалки изменился: начало лова сдвинулось ближе к августу и период работы захватывает даже декабрь.

В следующем году, как я уже говорил, будем присутствовать на путине в большем составе. Готовимся, ищем мощности для сдачи улова.

По-прежнему сырцом обеспечивается наше перерабатывающее производство в Москве. Выпуск продукции для конечного потребителя позволяет использовать улов с большей экономической отдачей.

Также мы продолжаем работу, призванную популяризировать продукцию из иваси на внутреннем, российском, рынке. С 90-х годов, когда отечественные рыбки осуществляли спецпромысел дальневосточной сардины, вкус этой рыбы забылся. Да и люди, которым доводилось ее есть, пробовали только пресервы из иваси в банках. Я не спорю, это был вкусный продукт, но на самом деле ассортимент продукции из сардины может быть гораздо больше и разнообразней. Бережные технологии добычи позволяют нам сохранять высокое качество сырья.

Мы рассказываем потребителю, что можно приготовить из нашей иваси, какие есть рецепты с этой замечательной, полезной рыбой.

— Какие у группы компаний «Антей» еще есть проекты, о которых хотелось бы рассказать?

— Реализуем проект в сфере логистики. В лососевую путину, а также в период промысла донно-пищевых видов на западном побережье Камчатки концентрируются большие объемы рыбы. Для того чтобы оптимизировать процессы хранения и доставки, решено было организовать транспортировку через Магадан. Приобрели в магаданском порту небольшой причал, заброшенный холодильник. Отремонтировали его и рассчитываем запустить к сентябрю, но, возможно, получится сделать это даже раньше. Приобретено судно, которое будет доставлять продукцию с нашего камчатского завода по переработке лососей в Магадан. Там продукция будет аккумулироваться и отправляться по дальнейшему маршруту в контейнерах. Сейчас завели судно, чтобы испробовать новую схему по доставке мороженой рыбы на практике. Также планируется организовать передержку краба на 200 тонн.

Конечно, очень важно направление — строительство нового флота. Эти проекты — большая точка приложения сил для нас.

Отмечу, что с 2018 года компания «Антей» развивает рыбные промыслы — стараемся увеличить свой диапазон, следим за возможностями расширения квотного портфеля. Под развитие добычи рыбы приобретается и модернизируется флот. Так что на этом направлении есть определенные успехи.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2021 г.