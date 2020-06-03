03 июня 2020 года

Большой заказ: добытчики краба заложили в Находке восемь судов

На Находкинском судоремонтном заводе в Приморье прошла церемонии закладки восьми судов для промысла краба: заказами верфь обеспечили холдинг «Антей» и компания «ТРК».

Закладка такого количества судов - большое событие и для региона, и для рыбной отрасли. Это отметили все участники церемонии. Работа ведется в тесном контакте с судостроителями, флот будет построен с хорошим качеством и в срок, выразил уверенность президент группы компаний «Антей» Иван Михнов. «Конечно, будет сложно, конечно, будет тяжело, но дорогу осилит идущий», - сказал он.

Суда, которые строятся на заводе, - флот нового поколения и с новой архитектурой, отметил генеральный директор НСРЗ Николай Болгар. При этом особое внимание уделяется технологиям перевозки живого краба. Строительство будут вести сериями: три плюс три плюс два. Работы идут с опережением графика, сообщил Fishnews руководитель верфи.

Заказы рыбаков помогут судостроителям Дальнего Востока выйти на новый уровень, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «Я хочу сегодня пожелать успеха всем участникам процесса. И судостроителям, потому что для них это новая компетенция, для них это большой заказ и возможность оживить предприятие. И рыбакам, которые ждут эту продукцию, для того чтобы продолжать работать, продолжать ловить краба», - обратился к участникам церемонии закладки вице-премьер - полпред.

При этом государство пообещало стимулы для строительства промысловых судов на Дальнем Востоке. «По поручению президента РФ правительство разрабатывает механизм субсидирования, в рамках которого 20% затрат будут возмещены заказчикам судов, для того чтобы снизить риски заказов первой партии», - сообщил Юрий Трутнев.

«Холдинг «Антей» и НСРЗ вступили в масштабный проект. Это пример того, как рыбаки вкладываются в развитие экономики, - считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. - Большая работа впереди».

Краевые и муниципальные власти отмечают, что заказы рыбаков обеспечивают рабочие места, и это очень значимо для социально-экономической сферы. И конечно, современный флот - важная составляющая для того, чтобы рыбная отрасль привлекала молодежь.

«Для нас крайне важно, чтобы российские рыбаки показывали не только хорошие результаты, но и работали в достойных условиях на современных, замечательных судах», - заявил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Представитель федерального агентства обратил внимание, что «Антей» начал строительство флота еще до того, как государство приняло решение о квотах добычи крабов в инвестцелях. В мае холдинг принял у завода «Пелла» судно «Русь» - первый построенный в России краболов.

Планируется, что новые суда будут работать на Дальневосточном и Северном бассейнах.

Рыбопромышленные предприятия и судостроители приняли на себя очень серьезные обязательства. При этом должен выдерживаться достаточно жесткий график строительства судов, важно, чтобы все процедуры контроля были понятны и прозрачны, отмечает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Необходимым он назвал и механизм субсидий для заказчиков краболовного флота, обеспечивающих работой российские верфи.

Fishnews