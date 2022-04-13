Для российских рыбаков Южная Корея всегда была значимым транзитным хабом, а на фоне пандемии и закрытия китайских портов республика получила резкое увеличение рыбного потока из России. Однако судовладельцы оценивают порт не только по его логистическому потенциалу, но и по уровню инфраструктуры и сопутствующего сервиса — снабжения, технического обслуживания, ремонта судов и т. д. В этом плане южнокорейский берег за последние десятилетия смог максимально развить свой потенциал.

Один из таких ярких примеров — портовый город Пусан, хорошо известный дальневосточникам. Здесь разгружаются и проходят обслуживание суда многих рыбопромысловых компаний. С 2014 года здесь же начала работу компания Russian Maritime Production Group (RMPG), специализирующаяся на ремонте и установке рыбообрабатывающего оборудования. Опыт, надежность и уникальное сочетание российской инженерной мысли с передовыми южнокорейскими технологиями позволили RMPG быстро заручиться доверием рыбаков и обзавестись большим кругом клиентов, в том числе среди крупных игроков отрасли.

О том, с чего начиналась история компании, почему особая миссия важна в любом деле и как будет складываться работа в новых условиях, Fishnews рассказал генеральный директор RMPG Алексей Ким.

— Алексей Борисович, на самом деле продукция вашей компании, можно сказать, добралась и до российской Северной столицы: в прошлом году на Seafood Expo Russia оборудование RMPG презентовал ваш официальный представитель — ООО «Навада». Однако дальневосточные рыбаки узнали и оценили вашу технику задолго до выставки. Когда и с чего началась история компании?

— Начну с небольшого представления нашей деятельности: компания RMPG расположена в Пусане (Республика Корея), мы занимаемся разработкой и производством рыбоперерабатывающего оборудования, как отдельных единиц техники, так и готовых производственных цехов под ключ на судах и береговых предприятиях. Сейчас мы уже достигли серьезных объемов производства и располагаем довольно большой производственной базой, однако еще есть к чему стремиться.

История RMPG началась в 2014 году. К тому моменту я уже успел поработать на разных промышленных производствах в Южной Корее и повысил свои компетенции до уверенного технического специалиста. Однажды к нам обратились за помощью с ремонтом рыбоперерабатывающего оборудования на российском судне. На самом деле найти в Корее мастера, который взялся бы решать такую задачу, не так-то просто. Дело в том, что судоремонтная отрасль в Пусане занимала и по-прежнему занимает огромную долю местного рынка, а вот со специалистами, как бы странно это ни звучало, вопрос всегда стоял остро.

Корейская современная молодежь неохотно идет на такие специальности, как токарь, сварщик, судоремонтник, все хотят работать в офисе, вот и получается, что в сферах судоремонта и обслуживания рыбоперерабатывающего оборудования физически не хватает рук. К тому же, надо учесть специфику нашего рыбодобывающего флота — имею в виду, что большая часть российских судов была построена еще в 80-90-х годах прошлого столетия, — корейские специалисты не совсем понимают, как и что там ремонтировать.

Мы же не побоялись взяться за ремонт такой техники, кроме того, у нас было преимущество в виде возможности свободно коммуницировать с русскоязычным заказчиком. В итоге оборудование было отремонтировано и сдано в срок — заказчик остался весьма доволен.

Заработав хорошие по тем временам деньги, а главное — найдя подходящий сегмент, в котором, как оказалось, корейские специалисты не в полном объеме могли удовлетворять потребности рынка, мы решили вплотную заняться ремонтом и обслуживанием рыбоперерабатывающего оборудования на российских судах, заходящих в порт Пусан.

— Новых заказов долго ждать не пришлось?

— Да, довольно быстро дела пошли в гору, и уже в 2016 году из небольшого арендованного помещения мы переехали в собственный ремонтный цех. Стремительное развитие бизнеса подкреплялось отзывами о качестве нашей работы, и всё более крупные рыбодобывающие компании стали обращать на нас внимание.

В процессе обслуживания и ремонта судов мы отметили для себя, что на российском рыбодобывающем флоте используется достаточно много устаревшего оборудования, и потихоньку начали прорабатывать идею создания собственной, более производительной, оптимальной в использовании техники.

Уже в 2019 году мы собрали свою первую машину RM-195 для выпуска рыбы б/г. Затем начали ставить перед собой более сложные задачи и производить более технологичное оборудование.

Со временем мы ощутили потребность в представительстве на территории России, поскольку и там нашим партнерам требовалось обеспечивать техническое обслуживание и поставку запасных частей в кратчайшие сроки. В результате с 2019 года компания RMPG наладила сотрудничество с ООО «Навада» во Владивостоке.

— Насколько широкая линейка оборудования сегодня выпускается под брендом RMPG ?

— На площадке нашей компании мы смогли позволить себе реализовывать самые смелые технологические задумки. Поэтому линейка нашего оборудования на сегодняшний день включает в себя весь спектр техники для обеспечения работы рыбоперерабатывающего цеха. Это и рыбные бункерные накопители, транспортеры, и оборудование для выпуска рыбы б/г, филе PBI и PBO, шкуросъёмные машины, рыбомучные установки. Есть и весы морского исполнения, оборудование для варки краба, автоматический пресс и многое другое.

На сегодняшний день наши производственные мощности представлены уже тремя цехами в Пусане и одним — во Владивостоке. В планах — расширение линейки оборудования и увеличение производственной базы.

— Лично для вас RMPG — это интересная бизнес-история или нечто большее, как, например, возможность для профессиональной самореализации либо воплощения особой идеи в масштабах отрасли?

— Для меня RMPG — это целая философия. Нам удалось создать в компании такие условия, которые позволили взрастить команду профессионалов, объединенных общей целью, углубиться в суть объекта, за который мы взялись, и выстроить надежную, рабочую систему.

Я вижу миссию нашей компании в том, чтобы давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.

— Заметны ли какие-то изменения в условиях взаимодействия наших стран на внешнеэкономическом, политическом уровне, а также на уровне бизнеса — частных компаний из России и Южной Кореи?

— Возможно, многие стали осторожнее. Каждый шаг стал обдумываться тщательнее. Что касается нашей компании, то, имея устойчивых партнеров, мы должны прикладывать максимум усилий, чтобы продолжать выполнять свои обязательства — вся наша деятельность построена вокруг интересов партнеров.

RMPG отличают не только масштабы деятельности, но и стабильность — наша компания пользуется высоким уровнем доверия среди партнеров. Это бесценный капитал, который складывается из действий сотрудников и руководителей. Поэтому каждый из нас в своей повседневной работе руководствуется ценностями компании, принципами морали и стандартами корпоративной этики.

— Расскажите о планах компании RMPG на ближайшую перспективу — события последних месяцев внесли в них корректировки?

— Мы не видим препятствий, а видим лишь возможности. Вот и сегодня, в столь нелегкие времена, мы думаем о переносе основной производственной базы на площадку нашего российского партнера во Владивостоке.

Также, несмотря на всемирную истерию с наложением санкций на многие секторы экономики РФ и отказом большого количества иностранных компаний от поставок материалов и оборудования, мы гарантируем дальнейшее выполнение своих обязательств по поставкам оборудования и запасных частей нашим партнерам. Тем самым мы сами себе бросаем вызов и готовы составить конкуренцию продукции других зарубежных поставщиков в данной отрасли, а может, и заменить ее на все 100%.

Для таких амбициозных планов нам потребуется расширять штат технических специалистов, именно поэтому по нашей инициативе открыты классы по обучению и повышению квалификации специалистов, занимающихся обслуживанием и сборкой рыбоперерабатывающего оборудования.

Так что идеи сформулированы, задачи поставлены. В планах — участие в V Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в этом году.

Надеемся, что наши идеи найдут отклик и поддержку в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Апрель 2022 г.