События

17 сентября 2021 года
Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Пандемия сильно проредила график офлайн-встреч, так что собраться наконец на одной площадке было особенно интересно, отметили участники Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia.

Что показать

В пандемию, когда приостанавливалась деятельность многих предприятий и даже целых отраслей, рыбаки продолжали свой нелегкий труд. За прошлый год Россия добыла порядка 5 млн тонн водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в изменившихся условиях по-прежнему обеспечивал стабильное производство, подчеркнул на открытии форума и выставки глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Seafood Expo Russia демонстрировала результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Традиционно участие принимали крупнейшие игроки отрасли. Группа компаний «Антей», например, представляла все направления своей работы — добычу, переработку и марикультуру. Отдельное внимание было уделено судостроительным проектам холдинга: «Антей» продолжает строительство в Приморском крае краболовных судов.

Макет судна для группы компаний «Антей»

Группа «Норебо» участвовала с общим стендом, а также отдельно представляла терминал «Сероглазка». Холдинг активно развивается в сфере логистики: аналогичный «Сероглазке» проект — по созданию терминала «Ударник» — реализуется в Мурманской области, работает производственно-распределительный центр в подмосковном Клину.

Для журналистов Seafood Expo Russia — прекрасная возможность получить яркое представление о передовых проектах в отрасли и тенденциях в ее развитии. Например, о тренде на развитие глубокой переработки: украшением выставочных стендов, безусловно, стала продукция для конечных потребителей — из самых разных видов рыбы, самых разных видов разделки и рецептур.

Одним из трендов оказалось развитие переработки. Фото пресс-службы ESG

Выставка позволяет оценить и вложения рыбаков в строительство современных судов. О том, как идет программа обновления флота, министру Дмитрию Патрушеву и главе Росрыболовства Илье Шестакову во время официального осмотра экспозиций рассказали владелец «Норебо» Виталий Орлов, президент ГК «Антей» Иван Михнов, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий Озерский, представитель «Сигма Марин Технолоджи» Владимир Рекасов.

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ принимает высоких гостей на стенде СЗРК

Власти уже сообщили о решении продолжать использование механизма «квот под инвестиции». На Seafood Expo Russia рыбопромышленники не только представляли действующие проекты, но и анализировали возможности для новых вложений. «В этом году на выставке мы делаем акцент на изучении возможностей для развития — по флоту, орудиям ловам, технологическому оборудованию», — отметил в разговоре с корреспондентом Fishnews генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Пандемия сломала традиционную схему поставок через Китай, и российская рыбная отрасль перестраивается под новые условия. Заметен активный интерес компаний, занимающихся добычей минтая, к технологическим решениям по производству филе, обратил внимание руководитель компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

Стенд компании «Баадер»

Китайская госкорпорация Moon Tech хорошо известна на мировом рынке холодильного оборудования, самостоятельно занимается не только производством техники, но и разработкой технологий. В России параллельно приходилось работать и над формированием нового имиджа китайского оборудования, рассказывая о достижениях корпорации. И, по словам представителя Moon Tech, в этом году чувствовался активный интерес со стороны рынка, в том числе на выставке.

Ключевой участник инвестиционных проектов в отрасли — банки. Потребность в инвестициях в рыбном хозяйстве на ближайшие пять лет эксперты Россельхозбанка оценили в 500 млрд рублей. Перспективными направлениями РСХБ видит переработку, логистику, аквакультуру.

Промысел, перерабатывающий сектор, рыбоводство, судостроение и судоремонт, производство специализированного оборудования, компании, занимающиеся доставкой, хранением, продажей рыбной продукции и другими услугами в рыбохозяйственном комплексе, — все эти направления были представлены на Seafood Expo Russia.

Стенд ЦСМС на выставке

Гостей на своих стендах принимали и организации системы Росрыболовства. Так, Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) представил голосового помощника для электронного промыслового журнала: эта функция позволяет вводить данные в судовые суточные донесения. С большим стендом участвовал Всероссийский НИИ рыбного хозяйства: в этом году отраслевая наука отмечает 140-летие.

И о чем поговорить

Питерский форум и выставка отличились и насыщенной деловой программой. Вторая волна инвестиционных квот, изменения в минтаевой индустрии и даже такой глобальный вопрос, как негативное влияние пандемии на борьбу с мировым голодом, — все эти темы были подняты на пленарной сессии.

Отдельные обсуждения были посвящены подготовке кадров для отрасли, продвижению рыбы на внутреннем рынке, ограничениям и возможностям для экспорта, логистике и хранению. А третий день Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia по праву можно назвать Днем аквакультуры.

В рамках выставки и форума прошел целый ряд переговоров с иностранными делегациями. Глава Росрыболовства провел встречи с представителями Норвегии, Болгарии, Мозамбика, Турции, Исландии, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и министр рыболовства Фарер Якоб ВЕСТЕРГОРД. Фото пресс-службы федерального агентства

С норвежскими коллегами сверили часы перед очередной сессией Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), рассказал генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК с сертификатом MSC

Праздничная обстановка Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia отлично подошла для вручения российским рыбакам MSC-сертификатов. Соответствие стандартам Морского попечительского совета подтвердили промысел креветки в Баренцевом море, добыча минтая в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне.

Экспонентов стало больше

По данным оператора мероприятий — компании Expo Solutions Group, площадь выставки увеличилась на 40%, количество экспонентов достигло 400 компаний из 25 стран и 40 регионов нашей страны.

На выставке прибавилось экспонентов. Фото пресс-службы ESG

Масштабы Seafood Expo Russia растут, выставка приобретает статус глобальной, подчеркнул Илья Шестаков. Глава Росрыболовства выразил уверенность, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Участники еще делятся впечатлениями от состоявшихся встреч, а организаторы уже начали подготовку к новому форуму и выставке — они будут юбилейными.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Сентябрь 2021 г.

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Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб ФРАНК на сессии ВЭФ. Фото Афониной Елены, ТАСС

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