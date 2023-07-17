Во Владивостоке к лососевой путине вводится в эксплуатацию новый современный промышленный холодильник емкостью более 10 тыс. тонн. А вместе с ним на рынок предоставления услуг по хранению, перевалке и агентированию грузов рыбопродукции заходит новый игрок — группа компаний «Байс-ДВ».

Несмотря на солидный опыт работы в пищевой индустрии, ранее этот холдинг дел с рыбой практически не имел. Генеральный директор «Байс-ДВ» Андрей Шкляев рассказал журналу «Fishnews — Новости рыболовства» и о новом холодильнике, и о самой группе компаний, и о планах сотрудничества с рыбопромышленниками.

КОМПЛЕКС КЛАССА «А»

— Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, что собой представляет холодильник?

— Это многофункциональный низкотемпературный холодильный складской комплекс. Он предназначен для хранения широкого ассортимента пищевой продукции, требующей специального температурного режима.

Его площадь — 7,5 тыс. кв. метров. Здесь одновременно можно разместить на хранение 10 700 паллет с продукцией, то есть более 10 тыс. тонн. Комплекс состоит из 18 камер различных размеров, в каждой предусмотрен автономный температурный режим в диапазоне от –30 до +5 градусов. Также часть комплекса — просторная зона приемки/выдачи товара.

Комплекс соответствует классу «А» в общепринятой классификации, что подразумевает наиболее жесткие требования к планировке и конструкции холодильных складов. В частности, такие комплексы должны отвечать 17 обязательным требованиям — к территории, помещению, оборудованию, системе отгрузки, структуре управления и так далее.

Наш холодильник имеет удобные подъездные пути. Предусмотрено 16 погрузочных окон, оборудованных современной перегрузочной системой европейского производства, что позволяет обрабатывать различные типы грузового автотранспорта, а также защитить продукцию от попадания влаги, пыли и так далее. Фактически двери грузовика открываются уже внутри холодильного склада — в его зоне выгрузки.

В морозильных камерах у нас предусмотрено стеллажное адресное хранение: поддоны с продукцией устанавливаются на стеллажи, чтобы не было завалов. Каждой ячейке присваивается индивидуальный номер, поэтому персонал склада легко находит продукцию.

Всё оборудование для промышленного холода у нас европейское, поскольку именно европейские компании являются лидерами по качеству в этой области. К счастью, мы успели закупить оборудование до введения всех ограничительных мер.

— А когда предполагается запуск комплекса в эксплуатацию?

— В самые ближайшие дни. Строительная готовность объекта — 100%. В любом случае мы однозначно рассчитываем на начавшуюся «красную» путину. Тем более что в этом году рыбохозяйственная наука прогнозирует большие уловы лососей.

Более того, сейчас наш клиент № 1 — рыбаки. Мы уже получили от них первые заявки, подписали первые договоры и видим в этом хорошую перспективу.

Наш склад способен работать круглосуточно, круглогодично. Все технические условия, характеристики позволяют нам оказывать высококлассную услугу. В настоящее время сформирована команда работников. Закуплена необходимая техника для быстрой и качественной погрузки. Предусмотрено все, чтобы клиенты не несли потери на простоях машин, чтобы все быстро перегружалось, перерабатывалось, складировалось.

27 ЛЕТ В ПИЩЕПРОМЕ

— Расскажите, пожалуйста, о группе компаний «Байс-ДВ».

— Материнской компании «Байс-ДВ» в сентябре исполнится 27 лет. Наша историческая профильная деятельность — это импорт мясопродукции. Мясоперерабатывающим предприятиям мы поставляем сырье, магазинам и частным предпринимателям — готовую продукцию.

В настоящее время «Байс-ДВ» — один из крупнейших мясных трейдеров на Дальнем Востоке. В результате многочисленных антироссийских санкций в последний год мы увеличили свое присутствие на внутреннем рынке России.

Три года назад мы зарегистрировали компанию «Байс-Холод», которая получила статус резидента свободного порта Владивосток, для реализации нашего масштабного инвестиционного проекта — нового холодильного комплекса. А теперь компания будет его оператором.

Вообще, строительство нового холодильного складского комплекса — это реализация нашей давней мечты. У нас уже есть два собственных холодильника, один из которых имеет статус таможенного склада временного хранения. Однако их мощностей не всегда хватало, и периодически нам под свои нужды приходилось арендовать чужие помещения, а это дополнительные расходы.

Сейчас мы не только решаем эту проблему, но и собираемся расширить продуктовую линейку нашего бизнеса, включив в нее фруктовую, овощную, молочную группы товарной номенклатуры. А самое главное и перспективное для нас — это рыба.

— А почему именно рыба?

— Имея на протяжении многих лет собственные холодильные мощности, мы прекрасно осведомлены о том, что во время лососевой путины на Дальнем Востоке, и в первую очередь на юге Приморья, возникает острая потребность в складах для хранения рыбной продукции. Особенно в холодильных складах высшего класса. Владивосток — это ворота для отправки уловов в Сибирь и в европейскую часть России.

В прошлые годы в период «красной» путины к нам поступало множество звонков от рыбопромышленников. Когда на всем юге Приморья склады затоварены, компании спешно ищут различные дополнительные варианты. Случалось так, что в этот период мы не могли свою продукцию разместить на чужих складах из-за того, что все было загружено рыбой.

Сколько лет я занимаюсь бизнесом, связанным с хранением продукции, столько в случае хороших уловов на лососевой путине на Дальнем Востоке появляются эти проблемы.

Поймали много рыбы — цена на нее падает. Ее не успевают вывозить, не успевают замораживать. Рыбу становится негде хранить. На железной дороге возникают заторы, вагонов и рефконтейнеров не хватает, тарифы на перевозку растут кратно. Вся эта ситуация, в которую попадает рыбная отрасль во время хорошей «красной» путины, нам знакома.

Поэтому мы и ставим перед собой задачу — предоставлять рыбопромышленникам качественные услуги при обслуживании рыбных грузов: их хранении, перевалке, агентировании. И конечно, зарабатывать на этом.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

— Можете перечислить спектр услуг, которые вы готовы предложить рыбопромышленникам?

— Первое и главное — ответственное хранение продукции, требующей специального температурного режима. Мы принимаем товар, проверяем его на соответствие нормам технических регламентов и ветеринарно-санитарным требованиям. На складе находится сотрудник государственной ветеринарной инспекции.

Приняв продукцию, мы размещаем ее у себя в морозильных камерах. Здесь созданы такие условия, при которых мы гарантируем клиенту, что рыбопродукция будет храниться при заявленной им температуре, согласно соответствующему техрегламенту или ГОСТу.

— Правильно ли я понял, что у вас предусмотрены также дополнительные услуги?

— Да. Дополнительно мы можем предложить нашему клиенту услуги по оцифровке продукции, то есть изготовим и наклеим этикетки со штрих-кодами, где указаны все необходимые параметры. Знаете, на этикетках могут встречаться несоответствия из-за разных сбоев, а мы можем это исправить — у нас есть оборудование для печати и наклейки.

При необходимости готовы также произвести доработку упаковки, нарушенной при перевозке.

Устранение указанных недочетов позволит нашему клиенту избежать серьезных проблем во время дальнейшей отгрузки. Накопив за годы работы с таможней, Россельхознадзором и другими контролирующими органами определенные компетенции, мы знаем многие нюансы и готовы консультировать наших клиентов.

В число дополнительных услуг входит и разного рода комплектация заказов. Например, пришла фура с рыбой, здесь же грузится фура с другой продукцией. Мы можем сделать кросс-док (перегрузку, догрузку без размещения продукции на хранение) из одной фуры в другую, осуществив полное документальное сопровождение. Наша цель — сэкономить время и деньги клиента.

— Вы упомянули про агентирование продукции…

— Да, мы готовы оказать и эту услугу. Принимаем продукцию, храним и по поручению поклажедателя готовы отправить ее в любую точку на карте — как в России, так и за рубежом. У нас есть такой опыт и компетенции.

В дальнейшем планируем приобрести собственный автомобильный парк для дистрибьюции по своему домашнему региону, а также перевозок в европейскую часть страны. Потому что у нас есть потребность в вывозе мясной продукции с запада России, так как на Дальнем Востоке ее производится недостаточно. Для нас будет удобно везти на запад рыбу, а в обратном направлении — мясо.

— Готовы ли вы сейчас организовать перевозку продукции из порта, с борта судна, на холодильный склад?

— Да, конечно. По прибытии судна в порт мы готовы сразу подать транспорт, доставить рыбопродукцию на склад и разместить на хранение.

Для рыбопромышленников будет очень удобно аккумулировать продукцию на складе, откуда ее можно вывозить партиями, в спокойном, неспешном режиме. Согласитесь, это лучше, чем в августе-сентябре срочно выгружать лососевую продукцию в вагоны и гнать ее на запад. Причем делать это максимально быстро, чтобы судно не простаивало лишнее время. И платить за это тройную цену, а рыбу продавать дешево.

Для того новые холодильники и нужны, чтобы рыбопромышленник мог «пересидеть» сезонное падение цен на рыбу после путины. А спустя месяцы — продать по выгодной для себя цене.

ООО «Байс-ДВ»

Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 12а

8 (800) 250-26-62 (бесплатно для регионов РФ)

+7 (423) 2-303-171 (отдел продаж)

bays-dv.com

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Июль 2023 г.

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