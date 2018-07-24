24 июля 2018 года

Рыбаки, портовики и перевозчики выслушали друг друга

В Росрыболовстве надеются, что холодильные мощности Дальнего Востока и транспортники справятся с ожидаемым валом рыбной продукции. При этом рыбаки обеспокоены ростом цен на доставку в центральные регионы России, а железнодорожные перевозчики – падением объемов.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел в формате видеоконференции совещание по перевозкам рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны. Участие принимали представители РЖД, операторов рефрижераторного подвижного состава и владельцев холодильных мощностей, а также руководители дальневосточных теруправлений Росрыболовства.

Обсуждалась готовность холодильных мощностей в дальневосточных портах (прежде всего во Владивостоке) к приему больших объемов лосося, сайры, скумбрии и дальневосточной сардины, а также готовность перевозчиков к отправке рыбы.

Холодильные мощности и перевозки

Как отметил Петр Савчук, в настоящее время на подходе к Владивостоку порядка 30 тыс. тонн продукции. «Пока что мощности есть, но, учитывая прогнозы науки и заявки от рыбаков, есть поводы для беспокойства, - рассказал он. - Лососевые путины мы переживали, но сейчас пойдет иваси и скумбрия, которые вылавливаются в очень больших объемах. По ним мы идем с опережением в 7 раз по сравнению с прошлогодними показателями. Беспокойство растет особенно на фоне того, что в Приморье сокращаются холодильные мощности. Понятно, что собираются строить новые, но пока ситуация тревожная».

По информации Росрыболовства, в настоящее время суммарная мощность холодильников в Приморье составляет около 70 тыс. тонн, кроме того, имеются резервы – не менее 30 тыс. тонн. Мощности загружены на 51%.

По данным РЖД, за полгода железнодорожным транспортом перевезено 284 тыс. тонн рыбопродукции, что на 7,6% меньше объемов за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что в июле объем перевозок составит 165 тыс. тонн, пиковая нагрузка придется на август (230 тыс. тонн), а дальше до конца года составит около 660 тыс. тонн. При этом в РЖД уверены, что с объемами перевозок справятся.

Цены

Еще одним поводом для беспокойства стал рост тарифов на перевозки по железной дороге. Как отметил Петр Савчук, в настоящее время наблюдается резкий скачок цен. Если в июне рыбу в рефконтейнере можно было перевезти за 10-10,5 рубля за килограмм, то с 10 июля цена выросла до 12,5 рубля и ожидается дальнейший рост до 15,5-16 рубля.

По мнению Петра Савчука, рыбопромысловые компании могут сэкономить на тарифах в случае заключения генеральных соглашений с перевозчиками, когда договором предусмотрена стабильная цена.

Как рассказал Fishnews директор по коммерческой работе ООО «Дальрефтранс» Антон Сухоруких, компания готова заключать с рыбаками контракты на круглогодичную работу по фиксированной цене. При условии, что контракт будет заключен в начале года и в течение года ежемесячно в рамках этого договора будут перевозиться существенные объемы продукции.

Падение объемов перевозок

В свою очередь, транспортники выразили обеспокоенность падением объемов перевозок. По мнению президента Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаила Синева, падение связано с поисками рыбаками альтернативных путей. Так, в прошлом году «Доброфлот» произвел экспериментальную поставку по Северному морскому пути в 3 тыс. тонн. В 2018 г., по данным Михаила Синева, предполагается перевезти уже 10 тыс. тонн, а кроме того, в августе 2018 г. также по Севморпути запланирована первая перевозка 15 тыс. тонн рыбы с Дальнего Востока в рефрижераторных контейнерах компании Maersk. Вторая альтернатива – перевозки с Дальнего Востока через Индийский океан. Если в августе-декабре 2017 г. этим путем перевезено 20 тыс. тонн, то в аналогичный период 2018 г. объем, предположительно, вырастет до 30 тыс. тонн. Наконец, растут перевозки автомобильным транспортом: с 37 тыс. тонн в 2016 г. до 48 тыс. тонн в 2017 г.

«Дополнительным фактором падения объемов перевозок рыбопродукции является ее уход с российского рынка на рынки Китая и соседних с ним государств, - подчеркнул Михаил Синев. - При равенстве цены килограмма рыбы на внутреннем рынке России и продаже ее в Китай, морская перевозка до КНР обойдется всего лишь в 3-5 рублей». По словам президента ассоциации, в 2017 г. убытки компаний - операторов рефрижераторных контейнеров составили 450 млн рублей.

«Мы работаем в рыночных условиях, и рыбак выбирает, куда ему везти продукцию, - сказал Петр Савчук. - На мой взгляд, отказываться от поставок в Европу, учитывая наши возможности, неправильно, тем более что это очень немного по сравнению с общим объемом. На объемы перевозок больше повлияло, что рыбаки стали делать больше филе минтая в связи с ростом цен на эту продукцию».

Fishnews